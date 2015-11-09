Фестиваль «Меркурий. Регион. Казань»

Региональный этап одного из крупнейших и наиболее авторитетных на российском рекламном рынке фестивалей «Серебряный Меркурий» впервые будет проведен в Казани.

9 и 10 ноября 2015 года в столице Татарстана в креативной резиденции «ШТАБ» пройдет фестиваль рекламы и маркетинга «Меркурий. Регион. Казань». Свои проекты представят на конкурс сильнейшие рекламные агентства и маркетологи Приволжского федерального округа.

Знаменитые крылатые статуэтки «Серебряного Меркурия» стали символом высокого профессионализма в сфере рекламы и маркетинговых услуг. Победители регионального фестиваля автоматически попадают в шорт-лист федерального конкурса «Серебряный Меркурий» с последующей возможностью представить свои работы на международную премию The Globes Awards.

Программа конкурса охватывает весь спектр рекламных активностей, которые осуществляются в ПФО. Всего предусмотрено 9 номинаций по различным рекламным направлениям:

Лучшее event-мероприятие

Лучшая спонсорская/партнерская программа

Лучший вывод продукта или услуги на рынок и/или построение кратко/долгосрочной лояльности

Лучшая малобюджетная кампания

Лучшая социальная и/или нереализованная кампания

Лучшая digital-кампания

Лучшая реализация промокампании

Лучшее корпоративное мероприятие

Лучший PR-проект

В жюри фестиваля «Меркурий. Регион. Казань» войдут признанные профессионалы рекламного рынка и директора по маркетингу компаний-клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В их числе креативный директор и основатель агентства Marvelous Артем Синявский (Москва), PR-директор группы компаний BeeTL Денис Керимов (Москва), директор по стратегическому развитию коммуникационного агентства Modul Pro Леонид Яковлев (Санкт-Петербург), директор по внешним коммуникациям АО «КРОС» Ольга Попова-Качелкина (Москва) и креативный директор агентства Anybodyhome! Михаил Перловский (Москва).

Казань представят руководитель отдела рекламы группы компаний «АК БАРС Девелопмент» Анна Райхель, руководитель службы маркетинга ICL Services Лилия Алеева, руководитель департамента пресс-службы АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Диляра Хасанова, директор по маркетинговым коммуникациям города Иннополис Артем Фатхуллин, директор по маркетингу компании «АКОС» Мария Аверкиева, бизнес-тренер Юлия Бойцова, главный редактор интернет-СМИ Юлия Туранова и руководитель event-департамента ГК «ТТС» Юлия Хафизова.

Возглавит жюри Михаил Симонов.

В течение двух дней в «ШТАБе» пройдут публичные защиты работ, присланных на конкурсы «Меркурий. Регион. Казань» и «Молодой Меркурий». Ключевым событием фестиваля станет конференция, посвященная проблемам рекламного рынка и новым инструментам маркетинга, применяемым в регионе. В рамках нее пройдут

семинары и воркшопы с участием членов жюри и ведущих специалистов рекламного бизнеса Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября.

Программа фестиваля «Меркурий. Регион. Казань» День первый: 9 ноября, понедельник. Программа «Меркурий. Регион. Казань» 10.00 – Регистрация участников и слушателей 11.00 – Открытие фестиваля «Меркурий. Регион. Казань». Вступительное слово президента фестиваля «Серебряный Меркурий», президента РАМУ и вице-президента АКАР Михаила Симонова 11.10 – Публичная защита работ, поданных на конкурс «Меркурий. Регион. Казань». Первый блок 12.30 – Кофе-брейк 12.45 - Публичная защита работ, поданных на конкурс «Меркурий. Регион. Казань». Второй блок 14.30 – Обед 15.00 – Конференция «Меркурий. Регион. Казань»

Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону 8 800 700 5140 или на официальном сайте