Первый Форум Малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

С 21 по 23 октября 2015 года в столице Республики Башкортостан г. Уфе пройдет Первый Форум Малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан,Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. При поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Цели Форума:

- укрепление и развитие межрегиональных связей;

- создание условий для ускоренного развития предпринимательства посредством установления партнерства между крупными и малыми компаниями регионов стран-участниц ШОС и БРИКС на принципах субконтрактации и аутсорсинга;

- заключение новых соглашений с регионами стран ШОС и БРИКС;

- привлечение инвестиций, увеличение числа совместных бизнес- проектов.

Задачи Форума:

- создание постоянно действующей интеграционной площадки компаний регионов стран-участниц ШОС и БРИКС;

- заключение партнерских соглашений между крупными и малыми компаниями регионов ШОС и БРИКС;

- выявление лучших практик законодательной и финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

- выработка предложений по облегчению доступа компаний на региональные рынки стран ШОС и БРИКС;

- формирование механизмов и инструментов поддержки межрегиональных инновационных и инвестиционных инициатив;

- совершенствование механизмов трансферта инноваций и технологий с учетом лучших мировых практик;

3 - проведение деловых встреч и переговоров предпринимателей регионов стран ШОС и БРИКС, заключение контрактов;

- повышение престижа предпринимательской деятельности.

Основные мероприятия Форума:

- Выставки предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС по направлениям: IT-технологии, промышленность, добыча и переработка сырья, кластеры, промышленные парки и технопарки как объекты инфраструктуры для развития малого бизнеса, экология и туризм, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство и пищевая промышленность, франчайзинг.

Пленарное заседание «Сотрудничество регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в сфере создания благоприятной среды для бизнеса. Формирование механизмов поддержки межрегиональных проектов компаний»;

- Презентация инвестиционных проектов компаний регионов стран- участниц ШОС и БРИКС;

- Межрегиональная биржа деловых контактов предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС;

- Дискуссионные панели:

«Лучшие практики регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в сфере законодательной поддержки малого бизнеса»;

«Финансовая и инфраструктурная поддержка малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС»;

«Расширение сотрудничества компаний регионов ШОС и БРИКС с помощью инструментов франчайзинга»;

«Промышленность, добыча и переработка сырья – стратегическое партнерство крупного и малого бизнеса»;

«IT-технологии – мощный драйвер развития бизнеса»;

«Особые экономические зоны. Кластеры. Промышленные парки и технопарки как объекты инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса: опыт России, стран БРИКС и ШОС».

К участию приглашаются представители малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС, а также все заинтересованные лица.



Место проведения: Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заки Валиди, 2. "Конгресс-холл"

Подробности на официальном сайте