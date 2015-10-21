С 21 по 23 октября 2015 года в столице Республики Башкортостан г. Уфе пройдет Первый Форум Малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан,Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. При поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Цели Форума:
- укрепление и развитие межрегиональных связей;
- создание условий для ускоренного развития предпринимательства посредством установления партнерства между крупными и малыми компаниями регионов стран-участниц ШОС и БРИКС на принципах субконтрактации и аутсорсинга;
- заключение новых соглашений с регионами стран ШОС и БРИКС;
- привлечение инвестиций, увеличение числа совместных бизнес- проектов.
Задачи Форума:
- создание постоянно действующей интеграционной площадки компаний регионов стран-участниц ШОС и БРИКС;
- заключение партнерских соглашений между крупными и малыми компаниями регионов ШОС и БРИКС;
- выявление лучших практик законодательной и финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;
- выработка предложений по облегчению доступа компаний на региональные рынки стран ШОС и БРИКС;
- формирование механизмов и инструментов поддержки межрегиональных инновационных и инвестиционных инициатив;
- совершенствование механизмов трансферта инноваций и технологий с учетом лучших мировых практик;
3 - проведение деловых встреч и переговоров предпринимателей регионов стран ШОС и БРИКС, заключение контрактов;
- повышение престижа предпринимательской деятельности.
Основные мероприятия Форума:
- Выставки предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС по направлениям: IT-технологии, промышленность, добыча и переработка сырья, кластеры, промышленные парки и технопарки как объекты инфраструктуры для развития малого бизнеса, экология и туризм, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство и пищевая промышленность, франчайзинг.
Пленарное заседание «Сотрудничество регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в сфере создания благоприятной среды для бизнеса. Формирование механизмов поддержки межрегиональных проектов компаний»;
- Презентация инвестиционных проектов компаний регионов стран- участниц ШОС и БРИКС;
- Межрегиональная биржа деловых контактов предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС;
- Дискуссионные панели:
«Лучшие практики регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в сфере законодательной поддержки малого бизнеса»;
«Финансовая и инфраструктурная поддержка малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС»;
«Расширение сотрудничества компаний регионов ШОС и БРИКС с помощью инструментов франчайзинга»;
«Промышленность, добыча и переработка сырья – стратегическое партнерство крупного и малого бизнеса»;
«IT-технологии – мощный драйвер развития бизнеса»;
«Особые экономические зоны. Кластеры. Промышленные парки и технопарки как объекты инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса: опыт России, стран БРИКС и ШОС».
К участию приглашаются представители малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС, а также все заинтересованные лица.
Место проведения: Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заки Валиди, 2. "Конгресс-холл"
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