Тренинг "Персональное управленческое искусство"

Персональное управленческое искусство – это практический тренинг по технологии Владимира Тарасова – основателя Таллиннской Школы менеджеров.
Он будет очень полезен для управленцам, функциональным руководителям и менеджерам проектов.
Тренинг состоит из трех блоков:
В первом блоке рассматриваются важнейшие навыки руководителя, такие как:
Во втором блоке мы рассматриваем фундаментальные управленческие механизмы, которые помогают руководителю добиваться всего, что ему необходимо добиться от своих подчиненных.
Третий блок тренинга – «Принятие управленческих решений».
Блок о том, как принять правильное управленческое решение, какие существуют для этого принципы, как анализировать последствия управленческих решений.
Все три блока отрабатываются на практике в эффективных деловых играх.
Тренинг ведет Павел Сивожелезов (г. Москва).
Приходите на тренинг, результат тренинга вы ощутите уже в действии, на своих рабочих местах
Количество мест на тренинг ограничено (28 человек)
Подробнее о тренинге вы можете узнать на официальном сайте или по телефонам + 7 843 226 22 30, +7 843 226 22 33.
Место проведения: Казань, Отель "Relita", улица Декабристов, 85Г, Большой конференц - зал
Место проведения: Казань, Отель "Relita", улица Декабристов, 85Г, Большой конференц - зал
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