Тренинг "Персональное управленческое искусство"

Персональное управленческое искусство – это практический тренинг по технологии Владимира Тарасова – основателя Таллиннской Школы менеджеров.

Он будет очень полезен для управленцам, функциональным руководителям и менеджерам проектов.

Тренинг состоит из трех блоков:

В первом блоке рассматриваются важнейшие навыки руководителя, такие как :

Понуждение подчиненных к развитию, выведение из зоны комфорта

Умение сделать так, чтобы подчиненные видели и умели анализировать свои ошибки, неудачи, успехи.

Умение делать своих подчиненных твердыми, надежными, точными, на которых Вы всегда сможете положиться.

Во втором блоке мы рассматриваем фундаментальные управленческие механизмы, которые помогают руководителю добиваться всего, что ему необходимо добиться от своих подчиненных.

Третий блок тренинга – «Принятие управленческих решений».

Блок о том, как принять правильное управленческое решение, какие существуют для этого принципы, как анализировать последствия управленческих решений.

Все три блока отрабатываются на практике в эффективных деловых играх.

Тренинг ведет Павел Сивожелезов (г. Москва).

Бизнес-тренер с 10-летним управленческим опытом, в т. ч. Генеральным директором строительной компании, коммерческим директором отделения компании "МегаФон".

Управленческий консультант;

Эксперт по управлению подчиненными;

Автор книги "Сложные переговоры с подчиненными" (2014);

Приходите на тренинг, результат тренинга вы ощутите уже в действии, на своих рабочих местах

Количество мест на тренинг ограничено (28 человек)

Подробнее о тренинге вы можете узнать на официальном сайте или по телефонам + 7 843 226 22 30, +7 843 226 22 33.

Место проведения: Казань, Отель "Relita", улица Декабристов, 85Г, Большой конференц - зал