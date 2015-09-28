Неформальный съезд ивенторов "Eventris"

28 сентября Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в партнерстве с Национальной ассоциацией организаторов мероприятий и компанией EVENTMAKER проведет неформальный съезд тружеников и потребителей услуг event-индустрии "Eventris". Мероприятие подобного формата проводится в Татарстане впервые и обещает стать традиционным.

Задача съезда — выступить в роли проводника актуальных знаний и сделать рынок организации мероприятий максимально прозрачным, цивилизованным и современным.

К участию приглашаются:

клиенты – те, кто заказывает мероприятия, собственники небольших компаний, руководители маркетинга и HR крупных компаний;

поставщики – те, кто обеспечивает ивенторов технологиями и новыми разработками;

сами организаторы мероприятий.

Отметим, что участие в мероприятии для гостей бесплатное.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте

В день «Eventris» ИТ-парк будет разделён на несколько тематических зон:





ВИТРИНА НОВИНОК

Ведущие компании-разработчики технологий для event-индустрии со всей России представят свои разработки в фойе ИТ-парка. Здесь же будут стенды самих ивенторов, тех, кому есть, чем похвастаться и чем привлечь клиентов. Среди экспонатов наверняка найдётся что-то, или кто-то, кто выведет ваш бизнес на новый уровень!

ЛЕКЦИИ И ВОРКШОПЫ

Их проведут представители ключевых компаний российской event-индустрии, готовые поделиться секретами мастерства в самых различных областях. Организаторы расспросили игроков татарстанского event-рынка, кого они рады видеть в качестве наставников и пригласили их в Казань. Заявлены выступления от компаний НАОМ, ИнтелСпорт, Brand Garden.

ТОК ШОУ

Будут посвящены самым горячим проблемам взаимоотношений «заказчик-подрядчик». Сначала на сцену выйдут представители самых крупных компаний-заказчиков мероприятий, затем их сменят те, кто эти мероприятия проводит. Откровенный и горячий диалог позволит с другой стороны взглянуть на многие вопросы и проблемы.

Финальная вечеринка АРТ-СЕЙШН — то, без чего не обходится ни одна хорошая встреча творческих людей. Кто умеет отдыхать и веселиться лучше тех, для кого праздник это профессия? Участники съезда совместят полезное с приятным: на летней веранде Art Coffee будут представлены отборные номера из арсенала татарстанских ивенторов.

Организаторы подчёркивают: мероприятие открыто к внешним инициативам, все, у кого есть желание внести свою лепту в его организацию могут связаться с оргкомитетом по ссылкам на сайте мероприятия.