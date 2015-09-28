Неформальный съезд ивенторов "Eventris"

28 сентября Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в партнерстве с Национальной ассоциацией организаторов мероприятий и компанией EVENTMAKER проведет неформальный съезд тружеников и потребителей услуг event-индустрии "Eventris". Мероприятие подобного формата проводится в Татарстане впервые и обещает стать традиционным.
Задача съезда — выступить в роли проводника актуальных знаний и сделать рынок организации мероприятий максимально прозрачным, цивилизованным и современным.
К участию приглашаются:
Отметим, что участие в мероприятии для гостей бесплатное.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте
В день «Eventris» ИТ-парк будет разделён на несколько тематических зон:
ВИТРИНА НОВИНОК
Ведущие компании-разработчики технологий для event-индустрии со всей России представят свои разработки в фойе ИТ-парка. Здесь же будут стенды самих ивенторов, тех, кому есть, чем похвастаться и чем привлечь клиентов. Среди экспонатов наверняка найдётся что-то, или кто-то, кто выведет ваш бизнес на новый уровень!
ЛЕКЦИИ И ВОРКШОПЫ
Их проведут представители ключевых компаний российской event-индустрии, готовые поделиться секретами мастерства в самых различных областях. Организаторы расспросили игроков татарстанского event-рынка, кого они рады видеть в качестве наставников и пригласили их в Казань. Заявлены выступления от компаний НАОМ, ИнтелСпорт, Brand Garden.
ТОК ШОУ
Будут посвящены самым горячим проблемам взаимоотношений «заказчик-подрядчик». Сначала на сцену выйдут представители самых крупных компаний-заказчиков мероприятий, затем их сменят те, кто эти мероприятия проводит. Откровенный и горячий диалог позволит с другой стороны взглянуть на многие вопросы и проблемы.
Финальная вечеринка АРТ-СЕЙШН — то, без чего не обходится ни одна хорошая встреча творческих людей. Кто умеет отдыхать и веселиться лучше тех, для кого праздник это профессия? Участники съезда совместят полезное с приятным: на летней веранде Art Coffee будут представлены отборные номера из арсенала татарстанских ивенторов.
Организаторы подчёркивают: мероприятие открыто к внешним инициативам, все, у кого есть желание внести свою лепту в его организацию могут связаться с оргкомитетом по ссылкам на сайте мероприятия.
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