IV международный бизнес-саммит 2015 "Россия: в будущее вместе!"

С 9 по 11 сентября 2015 года в Нижнем Новгороде пройдет IV международный бизнес-саммит 2015 "Россия: в будущее вместе!"

Организаторами мероприятия являются Правительство Нижегородской области и Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка" при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В этом году ключевой темой Саммита станет «Россия: в будущее вместе!», а ключевой целью - объединение бизнеса с бизнесом, бизнес-идей с ресурсами, необходимыми для их реализации путем доведения интересов бизнеса до потенциальных российских и зарубежных участников Бизнес-саммита и формирования бизнес-миссий под конкретные задачи и проекты.

Уникальность концепции Саммита состоит в объединении выставочной и конгрессной частей, - каждый участник выставки получит возможность не просто сформировать «красивую» выставочную экспозицию, а заявить о своем проекте, желаемых партнерах и существующих проблемах на пути реализации.

Концепцией предусмотрено, что конгрессная часть будет разделена на три блока: первый блок – Экономика, политика и бизнес; второй блок - Региональное развитие: Инфраструктура. Инвестиции. Туризм; и третий блок - заключительный - Инновации. Человеческий капитал. Продвижение. СМИ.

Традиционно в рамках Саммита пройдут пленарное заседание Саммита, Конгресс народов России, II Региональный чемпионат рабочих профессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области», Медиа-форум. Также в этом году будут проходить 12-й Международный Съезд литейщиков, Эспертный совет стран БРИКС, XIII Ярмарка «Российским инновациям – российский капитал», HR-форум и многие другие мероприятия.

Вы можете зарегистрироваться в качестве участника Международного Бизнес-Саммита 2015.

Более подробная информация о Форуме размещена на сайте.