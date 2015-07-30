30 июля 2015

Online-конференция с Сергеем Юшко, генеральным директором технопарка "Идея" / видео

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В прямом эфире в студии интернет-газеты "Реальное время" состоялась online-конференция с генеральным директором ЗАО "Инновационно-производственный технопарк "Идея".

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