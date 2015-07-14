Республиканский Форум предпринимателей «Малый и средний бизнес Татарстана в государственных закупках»

14 июля состоится Республиканский Форум, посвященный участию малого, среднего предпринимательства (МСП), а также социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в государственных, муниципальных и корпоративных закупках.

Главный вопрос Форума: каковы результаты реализации Федерального Закона 44-ФЗ и соответствующих постановлений Правительства РФ, направленных на повышение уровня участия МСП/СОНКО в закупках?

Статистическая картина участия МСП РТ в закупках за 2014год пока не составлена, по крайней мере, отсутствует в публичном пространстве. По РФ в целом отмечено повышение доли закупок с участием МСП, и выходе - на 7% уровень от суммарного объем контрактов.

По данным АЭТП (Ассоциации электронных торговых площадок) РФ рост был обеспечен за счет большего участия предприятий из сферы транспорта и логистики (в 2,8 раза больше, чем 2013 году), консалтинговые фирмы (в 2,7 раза) и производители медицинских товаров и услуг (в 2,2 раза), в ИКТ и строительной отраслях на 54% и 40% соответственно. Снизилась и доля фиктивных торгов (то есть с одним участником или вообще без них) — с 27% в 2013 году (в стоимостном и количественном выражении) до 17% в стоимостном и 24% в количественном в 2014-м. Однако говорить о повышении эффективности торгов можно лишь с оговорками.

Итоги 2014г. свидетельствуют о том, что доля МСП/СОНКО в государственных, муниципальных закупках РТ по данным мониторинга АСИ составляет 5.13% вместо 15%. Различия по муниципальным районам РТ очень велики: от 1.0% до 50%

Каковы причины разрыва между планами и реальными результатами? Какие факторы противодействуют достижению целей Правительства? По мнению экспертов причин достаточно много: это и усложненность законодательства, нарушения принципа равенства в конкуренции заказчиками при помощи целого арсенала инструментов, пассивности и недостаточной компетентности самого бизнеса, но пожалуй, главная причина состоит в том, что не выстроена система целенаправленных мероприятий со стороны органов государственной и муниципальной власти, их разрозненность, а также пассивность общественных институтов в достижении поставленных целей. По крайней мере, об этом свидетельствует предварительный анализ официальных сайтов органов государственной и муниципальной власти, а также бизнес- ассоциаций.

Участникам Конференции предстоит найти ответы на вопросы:



Можно ли в данной ситуации рассчитывать на трехкратный скачок доли МСП в закупках?

Реалистична ли поставленная цель?

Какие меры необходимо разработать для повышения доступности, доверия и привлекательности гос.закупок для МСП/СОНО?

Справятся ли сами представители органов государственной и муниципальной власти с решением этой задачи?

Какую роль должны сыграть общественные институты?

Каким должен стать формат отношений у власти с общественными институтами бизнеса?

По мнению организаторов Форума поиск ответов на перечисленные вопросы, позволит решать и те, которые поставлены Президентом Татарстана «В сегодняшней ситуации система гос.закупок должна быть направлена прежде всего на импортозамещение и поддержку отечественного товаропроизводителя. Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления преференций для российских товаропроизводителей при проведении закупок, дать регионам возможность для принятия нормативно-правовых решений по поддержке местных производителей". Р.Н. Минниханов - Президент Республики Татарстан (22 мая 2015г. Казань, Всероссийский Форум по государственным и муниципальным закупкам).

На дискуссионных площадках Форума предстоит всесторонне обсудить немало и других вопросов, например, как повысить уровень финансовой и юридической защищенности предпринимателей и какова в этом должны быть роль банков, юридических и страховых компаний? Каким образом использовать европейскую практику аккредитации МСП для снижения рисков участия фирм - однодневок для предотвращения бюджетных потерь?

По результатам обсуждения планируется принять рекомендательные документы и направить их в соответствующие инстанции.

Организаторами Форума являются Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ, Ассоциация фермеров и крестьянских подворий РТ, стратегические партнеры: Академия Наук РТ, Общественная Палата РТ и Торгово-промышленная Палата РТ. Среди участников ожидаются представители Аппарата Президента и Кабинета Министров РТ, представители бизнес-ассоциаций, Советов предпринимателей МР РТ, Министерств и ведомств РТ, представителей научных и консалтинговых центров.

Подробности на сайте мероприятия