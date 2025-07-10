Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер: ФАРИД АСКЕРОВ & RUDEN JAZZ TRIO

Джаз в Кремле продолжается, и 10 июля в 19:00 соберет любителей жанра на второй концерт в рамках фестиваля импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер».

Фарид Аскеров родился в Баку. С самого раннего детства был музыкальным ребенком. Много лет работал во многих джаз-клубах города, в Бакинском Джаз-центре исполнял джазовый репертуар. Сейчас живет и работает в Москве. На сегодняшний день Фарид Аскеров выпустил пять альбомов, из них знаковые — «Ангел мой» (2023), «Палитра чувств» (2023), «Midnight Moves» (2023), «Нет запретов» (2024). По-настоящему любящий музыку, Фарид научился ее создавать и исполнять профессионально. Фарид не считает свою музыку ориентированной на определенную аудиторию или место. Он видит своих слушателей за рулем автомобиля, в клубах и ресторанах, и просто в домах. Талантливый певец и обладатель уникального голоса — обволакивающего и завораживающего, который неизменно заставляет трепетать сердца!



Андрей Руденко — известный отечественный джазовый и академический пианист, композитор и аранжировщик, лидер RUDEN JAZZ BAND. Вырос в музыкальной семье: отец — российский композитор Александр Руденко, профессор Казанской государственной консерватории; мать — скрипачка, педагог, сольный и оркестровый исполнитель. Андрей получил солидное музыкальное образование: окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского и Ирландскую Королевскую академию. Андрей Руденко имеет в своем творческом багаже пять записанных альбомов, из которых три записаны на культовой студии Мосфильм уникальным звукорежиссером Андреем Левиным с участием лучших музыкантов России и не только: “Revolution Jazz”, “Transmission of Jazz” (2009), “Antiglamour” (2010), “Second Born” (2013), «Монады» (2024).

Музыка Андрея Руденко вызывает ощущение гармоничного, цельного исполнительского искусства и подлинного творческого вдохновения. Бесконечное движение из Космоса — на Землю, гигантские кульминации и «тихий-тихий апокалипсис» — все это импровизационная Вселенная композитора, его «сокровенная» творческая лаборатория. Подобно многим джазовым исполнителям начала ХХI века, Андрей Руденко чутко впитывает и затем интегрирует в своей музыке стиль, специфическую звуковую артикуляцию, гармонический и модальный «языки», интонационное, как правило, хроматическое «поле», особый драйв и т. п. Музыка Руденко наполнена внутренней экспрессией, зачастую «столкновениями», драматизмом, эффектными метроритмическими риффами. При этом в лирических композициях, его сочинения, напротив, отличают особая хрупкость, нежность, «прозрачность» исполнительской манеры.