VI Международный форум АИП «Индустриальные проекты в России – 2015»

2-3 июля в г. Москве проходит VI-й Ежегодный Международный Форум «Индустриальные проекты в России-2015».
Форум, организатором которого выступает Ассоциация индустриальных парков и проводится ежегодно с 2010 года, является ключевой площадкой в России для диалога участников отрасли индустриальных парков и промышленного строительства и пользуется заслуженным авторитетом как внутри страны, так и
среди иностранных инвесторов и экспертов.
В двухдневную программу Форума входит пленарное заседание, посвященное созданию стратегии развития индустриальных парков в условиях глобального рынка с обсуждением механизмов привлечения новых источников инвестиций в создание индустриальных парков. Также будут рассмотрены приоритеты развития крупных промышленных территорий и малых индустриальных парков.
В рамках Форума запланированы выездные мероприятия в индустриальные парки г. Ногинска и г. Дубны Московской области, а также проведение инвестиционного семинара на тему: «Инвестиционный потенциал локализации производств иностранных компаний в регионах России» совместно c Итальянской конфедерацией промышленников.
Ежегодно в Москве на Форуме встречаются профессионалы в области промышленного строительства, представители органов государственной власти, управляющие компании, владельцы бизнеса, девелоперы, проектировщики, инвесторы, представители финансовых институтов, крупнейших консалтинговых компаний. В этом году на Форуме примет участие около 800 участников из 20 стран, в том числе из 56 регионов России.
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