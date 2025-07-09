Специализированная выставка техники и промышленного оборудования «Спецтехника» 2025

С 9 по 11 июля в Казани пройдет «Спецтехника» 2025 — специализированная выставка техники и промышленного оборудования, которая объединит более 150 ведущих компаний и привлечёт свыше 6000 профессиональных посетителей.

Мероприятие развернётся на 10000+ м² выставочных площадей, где будут представлены передовые технологии и инновационные решения для ключевых отраслей. Экспозиция охватит широкий спектр направлений: строительную, транспортную, дорожную, нефтяную, лесозаготовительную, логистическую и сельскохозяйственную сферы.

Посетители смогут ознакомиться с последними разработками, изучить новейшие технические решения и найти партнёров для сотрудничества. «Спецтехника» 2025 предоставит профессионалам отрасли возможность обменяться опытом, узнать о новых трендах рынка и заключить новые контракты.

Участие в выставке примут представители всех масштабов промышленного бизнеса — от небольших предприятий и локальных поставщиков до ведущих производителей техники и оборудования. Место проведения: МВЦ «Казань Экспо».