Специализированная выставка техники и промышленного оборудования «Спецтехника» 2025

С 9 по 11 июля в Казани пройдет «Спецтехника» 2025 — специализированная выставка техники и промышленного оборудования, которая объединит более 150 ведущих компаний и привлечёт свыше 6000 профессиональных посетителей.
Мероприятие развернётся на 10000+ м² выставочных площадей, где будут представлены передовые технологии и инновационные решения для ключевых отраслей. Экспозиция охватит широкий спектр направлений: строительную, транспортную, дорожную, нефтяную, лесозаготовительную, логистическую и сельскохозяйственную сферы.
Посетители смогут ознакомиться с последними разработками, изучить новейшие технические решения и найти партнёров для сотрудничества. «Спецтехника» 2025 предоставит профессионалам отрасли возможность обменяться опытом, узнать о новых трендах рынка и заключить новые контракты.
Участие в выставке примут представители всех масштабов промышленного бизнеса — от небольших предприятий и локальных поставщиков до ведущих производителей техники и оборудования. Место проведения: МВЦ «Казань Экспо».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.