01 окт 2025

Глобальный форум по Металлообработке и аддитивным технологиям «ТЕМП»

Глобальный форум по Металлообработке и аддитивным технологиям «ТЕМП»

С 1 по 3 октября на территории МВЦ «Казань Экспо» состоятся Глобальный форум и выставка по металлообработке и аддитивным технологиям «ТЕМП».

О выставке:
Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности.
Выставку посещает большое число специалистов и компаний — более 4 тыс. человек из 72 городов РФ и 4 стран мира. Деловая программа выставки включает научно-технические конференции, бизнес-встречи главных специалистов промышленных предприятий, конкурсы.

Формат деловой программы включает конференции, семинары, круглые столы, на которых будут обсуждаться перспективы и тенденции развития отрасли, способствует продвижению новых технологий. К участию в деловой программе приглашаются представители ведущих предприятий промышленного комплекса Российской Федерации.

Ежегодно, только для участников выставки, организуются бизнес-встречи с главными специалистами промышленных предприятий Республики Татарстан. Участники данного делового мероприятия смогут наладить и укрепить деловые контакты с ведущими предприятиями машиностроительного комплекса Республики Татарстан.

Тематические разделы выставки:

  • Металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование и инструмент;
  • Робототехника;
  • Гидравлическое и пневмооборудование;
  • Контрольно-измерительные приборы и инструменты;
  • Автоматизация производственных процессов;
  • Ремонт и модернизация технологического оборудования;
  • Оборудование для термической обработки;
  • Кузнечно-прессовое оборудование;
  • Сварочное оборудование и материалы;
  • Аддитивные технологии;
  • Материалы для металлообработки;
  • Смазки и СОЖ;
  • Инструменты для резки металлов и обработки поверхностей;
  • Средства и методы индивидуальной защиты;
  • Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка;
  • Профильные научные организации;
  • Продукция машиностроительных предприятий;
  • Литейное оборудование.

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