Глобальный форум по Металлообработке и аддитивным технологиям «ТЕМП»

С 1 по 3 октября на территории МВЦ «Казань Экспо» состоятся Глобальный форум и выставка по металлообработке и аддитивным технологиям «ТЕМП».
О выставке:
Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности.
Выставку посещает большое число специалистов и компаний — более 4 тыс. человек из 72 городов РФ и 4 стран мира. Деловая программа выставки включает научно-технические конференции, бизнес-встречи главных специалистов промышленных предприятий, конкурсы.
Формат деловой программы включает конференции, семинары, круглые столы, на которых будут обсуждаться перспективы и тенденции развития отрасли, способствует продвижению новых технологий. К участию в деловой программе приглашаются представители ведущих предприятий промышленного комплекса Российской Федерации.
Ежегодно, только для участников выставки, организуются бизнес-встречи с главными специалистами промышленных предприятий Республики Татарстан. Участники данного делового мероприятия смогут наладить и укрепить деловые контакты с ведущими предприятиями машиностроительного комплекса Республики Татарстан.
Тематические разделы выставки:
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