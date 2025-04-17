Приволжский Фестиваль Silver Mercury

17 апреля в Казани пройдет Приволжский региональный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury Regions. Фестиваль станет новой возможностью для взаимодействия, обмена опытом и признания лучших в индустрии.

Silver Mercury Regions — кросс-функциональная площадка, созданная для открытых дискуссий, где специалисты из разных сфер смогут поговорить о главных трендах и тенденциях развития индустрии, обсудить актуальные вопросы, посмотреть, какое влияние на рынок оказывают те или иные факторы.

Цели фестиваля — обучение, развитие и признание профессионалов рекламы. Победа в Премии подтверждает высокий уровень компетенций участников и дает возможность выстроить новые профессиональные контакты.

По результатам голосования в каждой номинации Приволжского Silver Mercury присуждается одна золотая награда. Победители получат не только признание, но и возможность попасть во второй этап голосования федеральной премии Silver Mercury в мае. Участвовать в премии могут как прямые рекламодатели, так и маркетинговые, брендинговые, рекламные, event, PR и коммуникационные агентства.

Одновременно с этим 17 апреля пройдет масштабная маркетинговая конференция с участием популярных федеральных экспертов в маркетинге, коммуникациях, брендинге, креативе, SMM digital и event. Здесь же пройдет и церемония награждения.

