02 апр 2025

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсо-эффективности и специализированная выставка «KazanEnergyExpo»

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсо-эффективности и специализированная выставка «KazanEnergyExpo»

Со 2 по 4 апреля в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, в рамках которого пройдет одна из крупнейших энергетических выставок России — специализированная выставка «KazanEnergyExpo».

Традиционно Форум пройдет при поддержке Правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» и АНО «Казань Экспо».

На протяжении трех дней лидеры рынка, главы регионов России, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли и промышленности, представители научного, экспертного и бизнес сообществ смогут обсудить актуальные вопросы отрасли, возможности расширения и укрепления взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества, способствующих динамичному развитию отрасли.

В рамках Форума в павильоне МВЦ «Казань Экспо» традиционно пройдет специализированная выставка «KazanEnergyExpo». Более 100 отечественных и зарубежных экспонентов представят современное оборудование, импортозамещающие технологии и решения, отвечающие задачам и трендам развития энергетического сектора экономики.

Одной из приоритетных и ключевых задач Форума является привлечение молодого поколения к энергетической отрасли. В рамках мероприятия пройдут презентации кадрового потенциала ведущих компаний топливноэнергетического комплекса.

Результаты Форума будут иметь важную практическую направленность, способствовать развитию эффективного отраслевого диалога и запуску новых перспективных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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