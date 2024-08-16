16 авг 2024

Бизнес-бранч «Нелегкая промышленность: реален ли рост? Ключевые проблемы отрасли»

Бизнес-бранч «Нелегкая промышленность: реален ли рост? Ключевые проблемы отрасли»

16 августа на организованном интернет-газетой «Реальное время» бизнес-бранче встретимся с ведущими представителями отрасли текстильной промышленности, поговорим о текущей ситуации на рынке и обсудим вопросы:

  • Как чувствует себя текстильная промышленность России спустя два года после ухода крупных международных игроков?
  • Насколько доступная экспансия российского текстильного бизнеса за рубеж в текущих геополитических условиях?
  • Как бизнес решает вопрос с плохой информированностью населения о российских брендах?
  • Столкнулись ли с нехваткой профессиональных кадров для российской модной индустрии?
  • Как решается вопрос дефицита российского сырья: тканей и фурнитуры?
  • Главной бедой отечественного легпрома эксперты называют отсутствие оборудования. Появились ли аналоги, какие решения удалось найти и внедрить?
  • Как брендам масштабироваться в таких условиях?

      Контакты

      По вопросам участия:

      +7 (843) 222-90-80;

      e-mail: pr@realnoevremya.ru

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