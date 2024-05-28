28 май 2024

Бизнес-бранч "Объекты культурного наследия: «белый слон» или прибыльная недвижимость?"

Бизнес-бранч

28 мая интернет-газета «Реальное время» проведет бизнес-бранч «Объекты культурного наследия: «белый слон» или прибыльная недвижимость?»

Вопросы к обсуждению на встрече:

  • С какими ограничениями чаще всего сталкиваются девелоперы при работе с территориями и зданиями, носящими охранный статус и включенными в список объектов культурного наследия?
  • Возможно ли успешно соблюдать баланс между сохранением исторического наследия и получением прибыли от этих объектов? Успешные примеры из опыта казанских девелоперов
  • Жилые дома и особняки VS старинные фабрики и заводы: что выгоднее брать под ревитализацию? Есть ли принципиальная разница между такими объектами? Примеры из опыта казанских девелоперов и застройщиков
  • Что из исторического наследия в Казани еще остается неосвоенным и в чем главные проблемы этих объектов?
  • Как помочь девелоперу заработать на возрождении объектов культурного наследия?

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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