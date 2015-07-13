Летний кампус Президентской академии

C 13 по 24 июля в Республике Татарстан пройдет Летний кампус Президентской академии.

Летний кампус представляет собой ежегодный международный образовательный проект, который объединяет одних из лучших студентов России и зарубежных стран. Это особая молодежная среда для личностного и профессионального роста, а также практического применения знаний в реалиях современного экономического и социального пространства. Форум пройдет на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Казань» и города «ИННОПОЛИС» с 14 по 24 июля. Тема Летнего кампуса – 2015: «Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания».

Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Миссия кампуса – создание условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны.

В торжественной церемонии открытия примут участие врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также почетные гости. Ожидается, что в первый день лекцию участникам Летнего кампуса прочтет министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.

В течение нескольких дней студенты, объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать собственные проекты в рамках заявленной темы. Мероприятие включает лекции и интерактивные занятия с ведущими учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. При работе над проектами участники смогут использовать те знания, которые получат на занятиях. К завершению Летнего кампуса группы студентов представят презентации своих проектов. Результат работы участников оценит компетентное жюри. Кроме этого, участников ждет обширная культурно-развлекательная программа.

Участники будут разделены на 14 команд. Руководство командами будет возложено на тьюторов, в роли которых выступят российские и зарубежные эксперты. Цель каждой команды – создать и представить модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой общественного блага, а знания – реальной основой личностного роста и профессиональной эффективности.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин традиционно является научным руководителем Летнего кампуса и принимает активное участие в проведении проекта.

«На Летнем кампусе Президентской академии главные спикеры – интересные люди или компании, которые изменяют мир. У нас выступят руководители корпораций международного уровня. И они будут рассказывать не о своих организациях, а о проектах, которые изменили мир. Будет много интересных спикеров, а сам Летний кампус в этом году будет посвящен теме личностного роста»,- отметил проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Сайт Летнего кампуса Президентской академии