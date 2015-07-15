Всероссийский форум малого и среднего предпринимательства «Татарстан – опора для бизнеса»

Всероссийский форум малого и среднего предпринимательства «Татарстан – опора для бизнеса» пройдет с 15 по 17 июля 2015 года в г. Иннополис (Республика Татарстан). Программа включает в себя обсуждение вопросов развития предпринимательства, презентацию возможностей нового города, демонстрацию крупнейших инфраструктурных площадок для развития бизнеса в Татарстане, мастер-классы от ведущих российских экспертов. В рамках форума пройдет съезд лидеров «Опоры России» из более чем 40 регионов.

Дата проведения: 15-17 июля 2015года

Место проведения: г. Иннополис (Казань)

Регистрация на Форум открыта как для предпринимателей Республики Татарстан, так и для предпринимателей из других регионов.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

Правительство Республики Татарстан prav.tatarstan.ru

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». (opora.ru).

ИДЕЯ ФОРУМА

Всероссийский форум малого и среднего предпринимательства «Татарстан – опора для бизнеса» организован с целью продвижения идеи предпринимательства и для демонстрации возможностей Татарстана в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса в регионе. Форум станет крупнейшей в регионе открытой площадкой для диалога между предпринимателями, инвесторами и органами власти. Двухдневное событие пройдет в г. Иннополис – первом городе, построенном в новейшей истории России.

В ФОРУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ

Рустам Минниханов, врио Президента Республики Татарстан;

Наталья Ларионова, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации;

Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Артем Здунов, министр экономики Республики Татарстан;

Тимур Нагуманов, Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

Участники форума обсудят проблемы предпринимательства с первыми лицами органов власти. В ходе дискуссии будут обсуждаться вопросы доступа производителей на татарстанский рынок, господдержка, возможности для кадрового и финансового обеспечение бизнеса. Ключевой темой пленарной сессии станет вопрос бизнес-миграции в Республику Татарстан.

Одновременно с дискуссионной программой форума федеральные бизнес-эксперты проведут серию мастер-классов по менеджменту, лидерству, управлению маркетингом и продажами. В рамках бизнес-мастерской пройдет серия мини-лекций о том, как использовать республиканские инфраструктурные площадки для бизнеса, с конкретными кейсами и готовыми решениями проблем предпринимателей. В течение всего форума будет работать выставка татарстанских компаний, обслуживающих малый и средний бизнес, а также стартап-площадка, на которой будут продемонстрированы лучшие проекты от венчурных фондов и бизнес-инкубаторов Татарстана.

Артем Здунов, министр экономики Республики Татарстан:

«Татарстан – лидер среди регионов по уровню развития деловой среды. В этом году мы заняли первое место в российском рейтинге инвестиционного климата в регионах. Перед нами стоят амбициозные задачи по развитию малого и среднего бизнеса в республике. На достижение этих целей работают и программы поддержки бизнеса, и мероприятия по популяризации предпринимательства. Проведение всероссийского форума – это еще один способ подчеркнуть особую роль МСБ в экономике Татарстана: мы открыты к сотрудничеству с другими регионами и заинтересованы в применении лучших региональных практик».

Азат Газизов, вице-президент ОООМиСП «ОПОРА РОССИИ»:

«Татарстан – это территория, которая обладает высокой инвестиционной привлекательностью для предпринимателей со всей России. Поэтому мероприятия, которые мы проводим в Татарстане, всегда собирают много участников. В этом форуме примут участие 165 лидеров «Опоры России» из 40 регионов страны, которые смогут в открытом диалоге встретиться с первыми лицами республики. Такой диалог между предпринимателями и представителями органов власти – это лучший способ привлечь в республику инвестиции, технологии, лучшие профессиональные кадры».

Участие для предпринимателей – бесплатное, по предварительной регистрации.