Всероссийский форум малого и среднего предпринимательства «Татарстан – опора для бизнеса» пройдет с 15 по 17 июля 2015 года в г. Иннополис (Республика Татарстан). Программа включает в себя обсуждение вопросов развития предпринимательства, презентацию возможностей нового города, демонстрацию крупнейших инфраструктурных площадок для развития бизнеса в Татарстане, мастер-классы от ведущих российских экспертов. В рамках форума пройдет съезд лидеров «Опоры России» из более чем 40 регионов.
Дата проведения: 15-17 июля 2015года
Место проведения: г. Иннополис (Казань)
Регистрация на Форум открыта как для предпринимателей Республики Татарстан, так и для предпринимателей из других регионов.
Всероссийский форум малого и среднего предпринимательства «Татарстан – опора для бизнеса» организован с целью продвижения идеи предпринимательства и для демонстрации возможностей Татарстана в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса в регионе. Форум станет крупнейшей в регионе открытой площадкой для диалога между предпринимателями, инвесторами и органами власти. Двухдневное событие пройдет в г. Иннополис – первом городе, построенном в новейшей истории России.
Участники форума обсудят проблемы предпринимательства с первыми лицами органов власти. В ходе дискуссии будут обсуждаться вопросы доступа производителей на татарстанский рынок, господдержка, возможности для кадрового и финансового обеспечение бизнеса. Ключевой темой пленарной сессии станет вопрос бизнес-миграции в Республику Татарстан.
Одновременно с дискуссионной программой форума федеральные бизнес-эксперты проведут серию мастер-классов по менеджменту, лидерству, управлению маркетингом и продажами. В рамках бизнес-мастерской пройдет серия мини-лекций о том, как использовать республиканские инфраструктурные площадки для бизнеса, с конкретными кейсами и готовыми решениями проблем предпринимателей. В течение всего форума будет работать выставка татарстанских компаний, обслуживающих малый и средний бизнес, а также стартап-площадка, на которой будут продемонстрированы лучшие проекты от венчурных фондов и бизнес-инкубаторов Татарстана.
Артем Здунов, министр экономики Республики Татарстан:
«Татарстан – лидер среди регионов по уровню развития деловой среды. В этом году мы заняли первое место в российском рейтинге инвестиционного климата в регионах. Перед нами стоят амбициозные задачи по развитию малого и среднего бизнеса в республике. На достижение этих целей работают и программы поддержки бизнеса, и мероприятия по популяризации предпринимательства. Проведение всероссийского форума – это еще один способ подчеркнуть особую роль МСБ в экономике Татарстана: мы открыты к сотрудничеству с другими регионами и заинтересованы в применении лучших региональных практик».
Азат Газизов, вице-президент ОООМиСП «ОПОРА РОССИИ»:
«Татарстан – это территория, которая обладает высокой инвестиционной привлекательностью для предпринимателей со всей России. Поэтому мероприятия, которые мы проводим в Татарстане, всегда собирают много участников. В этом форуме примут участие 165 лидеров «Опоры России» из 40 регионов страны, которые смогут в открытом диалоге встретиться с первыми лицами республики. Такой диалог между предпринимателями и представителями органов власти – это лучший способ привлечь в республику инвестиции, технологии, лучшие профессиональные кадры».
Участие для предпринимателей – бесплатное, по предварительной регистрации.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.