Панельная дискуссия на тему: «Жилищное финансирование в соответствии с нормами Шариата»

Эксперты исламских финансово-экономических организаций обсудят меры по устранению барьеров для развития жилищного финансирования в соответствии с нормами Шариата. Специалисты также прокомментируют текущее состояние рынка исламских финансово-экономических услуг в Российской Федерации.
Модератор и спикер: Садриев Марат Маликович, руководитель направления исламского банкинга Ак Барс Банка
Тема: «Жилищное финансирование на основе контракта «Мурабаха». Проект «Исламская ипотека». Существующие барьеры, в т.ч. законодательные»
Среди приглашенных спикеров:
Место проведения: г. Казань, МВЦ «Казань Экспо», 1 этаж, павильон 2, малый конференц-зал.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
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