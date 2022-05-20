20 май 2022

Панельная дискуссия на тему: «Жилищное финансирование в соответствии с нормами Шариата»

Панельная дискуссия на тему: «Жилищное финансирование в соответствии с нормами Шариата»

Эксперты исламских финансово-экономических организаций обсудят меры по устранению барьеров для развития жилищного финансирования в соответствии с нормами Шариата. Специалисты также прокомментируют текущее состояние рынка исламских финансово-экономических услуг в Российской Федерации.

Модератор и спикер: Садриев Марат Маликович, руководитель направления исламского банкинга Ак Барс Банка

Тема: «Жилищное финансирование на основе контракта «Мурабаха». Проект «Исламская ипотека». Существующие барьеры, в т.ч. законодательные»

Среди приглашенных спикеров:

  1. Айрат Фаррахов — депутат Госдумы РФ от РТ;
    Тема: «Рынок жилья и жилищное финансирование в России и Республике Татарстан: основные тренды. Альтернативы ипотеке при приобретении жилья»
  2. Рустам Сагдеев — директор Финансового дома «Амаль»;
    Тема: «Проблемы жилищного финансирования в текущих реалиях. Существующие барьеры и ограничения»
  3. Рамиль Батыршин — координатор проекта ЖНК «Жилищные традиции»; Тема: «Механизм ЖНК как инструмент жилищного финансирования в соответствии с нормами Шариата. Существующие барьеры, в т.ч. законодательные»

Место проведения: г. Казань, МВЦ «Казань Экспо», 1 этаж, павильон 2, малый конференц-зал.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

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