Ак Барс Марафон финансовых экспертов

Мероприятие Ак Барс Марафон соберет известных финансовых экспертов, которые подробно расскажут, куда в сегодняшних реалиях безопасно вкладывать деньги, проведут обзор общеэкономической ситуации, перспектив развития на ближайшие годы. Кроме того, эксперты поделятся практическими кейсами и ознакомят проектом по финансовой грамотности, в том числе для самых маленьких зрителей.
Модератор и спикер: Руслан Халиуллин, руководитель Управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
Тема: «Эндаумент фонд»
Среди приглашенных спикеров:
– Евгений Коган — автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики, 94,6k на Youtube.
— Кира Юхтенко (онлайн) — биржевой обозреватель, инвестор, автор ютуб-проекта «InvestFuture», 926k на Youtube.
— Рами Зайцман — российский инвестиционный аналитик, 374k на Youtube.
— Рустем хазрат Нургалиев — ученый-секретарь Совета улемов ДУМ РТ, проректор РИУ (Казань)
Место проведения: г. Казань, МВЦ «Казань Экспо», 1 этаж, павильон 2, малый конференц-зал
Регистрация на мероприятие по ссылке.
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