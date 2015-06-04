I Всероссийский форум продовольственной безопасности

Пять лет назад указом Президента России принята Доктрина продовольственной безопасности РФ, на базе которой строится вся государственная политика в продовольственной сфере и АПК.

4 - 5 июня 2015 года в Ростове-на-Дону пройдёт I Всероссийский форум продовольственной безопасности, где впервые на самом высоком экспертном уровне будет вестись разговор о промежуточных результатах реализации Доктрины и дальнейших шагах по её выполнению.

Идея проведения форума поддержана Президентом России В.В. Путиным.

В работе форума примет участие Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев.

Подготовка форума идет при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Ростовской области.

Деловая программа форума включает содержательные дискуссии участников российского продовольственного рынка и связанных с ним отраслей. Основные идеи, тезисы форума тематически поддержит профильная выставка с участием регионов РФ и отечественных компаний. Более 1000 лидеров продовольственной индустрии, ключевых отраслевых экспертов примут участие в пленарном заседании на тему « Продовольственная безопасность РФ в новых экономических условиях».

Официальный сайт мероприятия