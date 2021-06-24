Цифровой форум ITSF Club 2021

24-25 июня ГК ICL проведет в Казани ITSF-2021. В этом году группа компаний ICL проведет цифровой форум уже в 14-ый раз и соберет ключевых экспертов в области информационных технологий в новом клубном формате ITSF Club 2021.

Мероприятие пройдет под эгидой празднования 30-летия ICL и объединит на своей площадке ТОП-100 ключевых игроков ИТ-рынка, руководителей ИТ и ИБ-департаментов и профессионалов, отвечающих за цифровую трансформацию бизнеса и повышение эффективности работы компаний за счет ИТ-технологий.



Форум отроется пленарным заседанием с участием первых лиц республики и почетных гостей, ИТ-лидеров России, а затем продолжится в дискуссиях с приглашенными хедлайнерами. Выступления главных спикеров будут посвящены большим данным и искусственному интеллекту, текущим ИТ-трендам и прогнозам на ближайшие годы, а также стратегиям эффективного управления ИТ-талантами в компании. Кроме этого, на площадке будут работать дискуссионная панель по кибербезопасности и круглые столы по актуальным темам, связанным со стратегиями умного предприятия, инсорсингом, импортозамещением и цифровой экономикой.



Мероприятие традиционно поддержали партнеры группы компаний ICL. В этом году ими стали компании Huawei (платиновый партнер), Террасофт (золотой партнер), Код безопасности (серебряный партнер), Fortinet (бронзовый партнер), Schneider Electric (специальный партнер), Aruba (специальный партнер), DeviceLock DLP, Pure Storage, Ростелеком-Солар, Сheck Point, Microsoft, MONT, ГК Astra Linux и Байкал Электроникс (партнеры демо-зоны), Марвел-Дистрибуция, OCS dictribution, Treolan.

В рамках ITSF-2021 партнеры представят свои передовые решения в области цифровых технологий в выставочной зоне. Это позволит всем участникам конференции получить индивидуальную консультацию у экспертов и найти подходящее решение под задачи своего бизнеса. Группа компаний ICL также поделится своими решениями, услугами и оборудованием на выставке в рамках цифровой конференции.

Полная программа мероприятия и онлайн-трансляция на сайте https://itsecurityforum.ru/.