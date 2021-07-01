V МЕЖДУНАРОДНЫЙ BARPROOF CONGRESS

С 1 по 3 июля при поддержке Правительства Республики Татарстан пройдет первый в России международный фестиваль барной культуры Barproof Street. Одна из крупнейших выставочных площадок страны — Казанская Ярмарка — превратится в центр барной культуры страны. В течение 3 дней фестиваля гости смогут в одном месте попробовать коктейли от более чем 30 лучших российских и мировых баров, посетить лекции авторитетных барменов и продегустировать первоклассные напитки, а также приобрести интересные аксессуары на маркете. Помимо этого, все бары, участвующие в фестивале, подготовят специальные программы, гесты и эксклюзивное меню, которое будет действовать только в дни Barproof Street.

Barproof Street станет частью масштабного Barproof Congress — 2021 вместе с Barproof Education, образовательно-дискуссионной частью, и основным событием конгресса — Barproof Awards, главной российской профессиональной барной премией, которая была организована в 2016 году представителями барного сообщества Bartender Brothers. Образовательная часть конгресса, как и сама премия, даст студентам, изучающим туристический и гостиничный бизнес, и начинающим профессионалам HoReCa принять участие в мастер-классах ведущих экспертов индустрии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ BARPROOF CONGRESS — одно из самых важных и престижных мероприятий индустрии HORECA.

BARPROOF CONGRESS включает в себя 3 основных направления:

BARPROOF EDUCATION — в течение 2-х дней представлена широкая образовательная программа с российскими и мировыми спикерами. Образовательная программа 1 и 2 июля пройдет на территории отеля «Корстон» (г. Казань, ул. Николая Ершова, 1а).

BARPROOF AWARDS — ежегодная церемония награждения лучших в барной индустрии. Премия с присуждением наград в 20+ номинациях пройдет 2 июля в 19:00, отель «Корстон».

BARPROOF STREET — фестиваль баров впервые в России! На три дня (с 1 по 3 июля) Казань превратится в центр барной культуры страны. На ВЦ «Казанская Ярмарка» (Оренбургский тракт, 8) развернутся десятки локальных, российских и мировых баров.

Даты проведения: 1–3 июля 2021 г.

Место проведения: г. Казань, ВЦ «Казанская Ярмарка», ул. Оренбургский тракт, 8.

Стоимость входного билета: 300 рублей на один день.

Возрастная категория: 18+.



Узнать подробнее о мероприятии, купить билет на BARPROOF STREET или зарегистрироваться на образовательную программу можно по ссылке: https://barproof.ru/ .