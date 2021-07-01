V МЕЖДУНАРОДНЫЙ BARPROOF CONGRESS

С 1 по 3 июля при поддержке Правительства Республики Татарстан пройдет первый в России международный фестиваль барной культуры Barproof Street. Одна из крупнейших выставочных площадок страны — Казанская Ярмарка — превратится в центр барной культуры страны. В течение 3 дней фестиваля гости смогут в одном месте попробовать коктейли от более чем 30 лучших российских и мировых баров, посетить лекции авторитетных барменов и продегустировать первоклассные напитки, а также приобрести интересные аксессуары на маркете. Помимо этого, все бары, участвующие в фестивале, подготовят специальные программы, гесты и эксклюзивное меню, которое будет действовать только в дни Barproof Street.
Barproof Street станет частью масштабного Barproof Congress — 2021 вместе с Barproof Education, образовательно-дискуссионной частью, и основным событием конгресса — Barproof Awards, главной российской профессиональной барной премией, которая была организована в 2016 году представителями барного сообщества Bartender Brothers. Образовательная часть конгресса, как и сама премия, даст студентам, изучающим туристический и гостиничный бизнес, и начинающим профессионалам HoReCa принять участие в мастер-классах ведущих экспертов индустрии.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ BARPROOF CONGRESS — одно из самых важных и престижных мероприятий индустрии HORECA.
BARPROOF CONGRESS включает в себя 3 основных направления:
Даты проведения: 1–3 июля 2021 г.
Место проведения: г. Казань, ВЦ «Казанская Ярмарка», ул. Оренбургский тракт, 8.
Стоимость входного билета: 300 рублей на один день.
Возрастная категория: 18+.
Узнать подробнее о мероприятии, купить билет на BARPROOF STREET или зарегистрироваться на образовательную программу можно по ссылке: https://barproof.ru/ .
Катаева Ксения, +7 915 311-44-17, e-mail: kataevakv@gmail.com
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