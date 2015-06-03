В Набережных Челнах 3 июня состоится III Съезд предпринимателей города Набережные Челны и I Съезд городов и районов, входящих в Камский инновационный территориально-производственный кластер «ИННОКАМ»
Масштабное и значимое мероприятие планируют провести 3 июня в Инжиниринговом центре КФУ, где более тысячи предпринимателей Татарстана и ближайших регионов России смогут обсудить проблемы и перспективы дальнейшей деятельности малого и среднего бизнеса, стратегию развития предпринимательства до 2017 года.
Планируется проведение 8 круглых столов, на которых предприниматели смогут обменяться опытом, знаниями, мнениями и задать вопросы друг другу и представителям власти. Будут организованы демонстрационные экспозиции местных компаний.
Заявки на участие принимаются на портале Съезда
«Участие в Съезде позволит всем заинтересованным сторонам найти решение многих стоящих перед малым и средним бизнесом проблем, потому что к решению подключатся заинтересованные в развитии предпринимательства государственные структуры, - уверен генеральный директор ТПП Иван Шигин.
Оставить заявку на участие, рекомендации, вопросы и справочную информацию можно по телефону (8552) 57-84-29 или на сайте ТПП он-лайн
Напомним, что 3 июня в Набережных Челнах планируется встреча предпринимателей закамского региона с Рустамом Миннихановым в рамках проекта "Бизнес и власть: откровенный диалог", на которой врио президента ответит на вопросы предпринимателей. Организатором этого проекта выступает бизнес-омбудсмен республики Тимур Нагуманов.
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Организаторы Съезда
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Министерство экономики Республики Татарстан
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей
Исполнительный комитет города Набережные Челны
Камский инновационный территориально-производственный кластер «ИННОКАМ»
Общественный Совет предпринимателей при Мэре города Набережные Челны
Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и региона "Закамье"
Заполнить заявку на участие и узнать подробную информацию можно на официальном сайте мероприятия.
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