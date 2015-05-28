28 мая 2015

Гала-концерт XXVIII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева

Гала-концерт XXVIII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева

Состав исполнителей:

АНА-СОФИЯ ШЕЛЛЕР (Нью-Йорк Сити Балет)

МЭТЬЮ ГОЛДИНГ (Ковент-Гарден, Лондон)

ДЕНИС МАТВИЕНКО, ОКСАНА БОНДАРЕВА (Мариинский театр, Санкт-Петербург)

ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ (Михайловский театр, Санкт-Петербург)

РАШЕЛЬ БУРИАССИ, АЛЕКСАНДР ДЖОНС (Штутгарт Балет)

ФИЛИПА ДЕ КАСТРО, КАРЛОС ПИНИЛЬОС (Национальный Балет Португалии)

ДМИТРИЙ СЕМИОНОВ (Земперопер, Дрезден)

МОНИКА ФОТЕСКУ-ЮТА (Дортмунд-Балет)

ЛЮДМИЛА КОНОВАЛОВА (Венская Государственная Опера)

МИКОЛА ГОРОДИСКИ (Театр Колон, Буэнос-Айрос)

Солисты ТАГТОиБ им.М.Джалиля:

КРИСТИНА АНДРЕЕВА

НУРЛАН КАНЕТОВ

АРТЕМ БЕЛОВ

МИХАИЛ ТИМАЕВ

АНТОН ПОЛОДЮК

АЛИНА ШТЕЙНБЕРГ

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

КОЯ ОКАВА

АЛЕКСАНДРА ЕЛАГИНА

ГЛЕБ КОРАБЛЕВ

АЙСЫЛУ МИРХАФИЗХАН

АДЕЛИЯ ЯЛАЛОВА

В концерте принимают участие артисты балета, оркестра театра

Режиссер-постановщик – ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ

Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ

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