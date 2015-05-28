Гала-концерт XXVIII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева

Состав исполнителей:
АНА-СОФИЯ ШЕЛЛЕР (Нью-Йорк Сити Балет)
МЭТЬЮ ГОЛДИНГ (Ковент-Гарден, Лондон)
ДЕНИС МАТВИЕНКО, ОКСАНА БОНДАРЕВА (Мариинский театр, Санкт-Петербург)
ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ (Михайловский театр, Санкт-Петербург)
РАШЕЛЬ БУРИАССИ, АЛЕКСАНДР ДЖОНС (Штутгарт Балет)
ФИЛИПА ДЕ КАСТРО, КАРЛОС ПИНИЛЬОС (Национальный Балет Португалии)
ДМИТРИЙ СЕМИОНОВ (Земперопер, Дрезден)
МОНИКА ФОТЕСКУ-ЮТА (Дортмунд-Балет)
ЛЮДМИЛА КОНОВАЛОВА (Венская Государственная Опера)
МИКОЛА ГОРОДИСКИ (Театр Колон, Буэнос-Айрос)
Солисты ТАГТОиБ им.М.Джалиля:
КРИСТИНА АНДРЕЕВА
НУРЛАН КАНЕТОВ
АРТЕМ БЕЛОВ
МИХАИЛ ТИМАЕВ
АНТОН ПОЛОДЮК
АЛИНА ШТЕЙНБЕРГ
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА
КОЯ ОКАВА
АЛЕКСАНДРА ЕЛАГИНА
ГЛЕБ КОРАБЛЕВ
АЙСЫЛУ МИРХАФИЗХАН
АДЕЛИЯ ЯЛАЛОВА
В концерте принимают участие артисты балета, оркестра театра
Режиссер-постановщик – ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
Дирижер – РЕНАТ САЛАВАТОВ
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