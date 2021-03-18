XVI Конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе", Нефтегазснаб-2021

18 марта 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится XVI конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (НЕФТЕГАЗСНАБ — 2021).



Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса — формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в условиях реализации программы оптимизации затрат во многих предприятиях нефтегазового комплекса.

В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших (Газпром, Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, Русснефть, Башнефть, Новатэк, СИБУР и др.) предприятий нефтегазового комплекса. Снабженцы рассказывают о системе МТО в своих компаниях и отвечают на вопросы участников конференции. «НЕФТЕГАЗСНАБ» — единственная площадка, которая регулярно собирает руководителей служб снабжения предприятий нефтегазового комплекса.

Основные темы обсуждения: