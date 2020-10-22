22 окт 2020

Email-курс “Финансовая грамотность по шариату. Эпизод 2.0”

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Российский исламский институт запускают обновленный email-курс “Финансовая грамотность по шариату. Эпизод 2.0”, который стартует 23 октября.

В рамках курса Вы узнаете:

  • основы личного финансового планирования;
  • чем отличаются традиционные финансы от партнерских;
  • как грамотно распоряжаться финансами и инвестировать в соответствии с исламской бизнес этикой;
  • какие финансовые инструменты дозволены в исламской бизнес этике;
  • как привлечь инвестирование в халяль бизнес;
  • как заключать договоры в соответствии с российским законодательством и канонами шариата.

Кроме того, вы сможете подключиться к прямым эфирам с экспертами, получить обновленную информацию о доступных финансовых продуктах, рекомендации по литературе и контенту к просмотру, а так же шаблоны договоров в соответствии с российским законодательством и канонами шариата

На протяжении месяца каждые вторник и пятницу участники курса будут получать тематические письма с лекциями и практическими заданиями.

Регистрация на email-курс доступна до 22 октября.

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