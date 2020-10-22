Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Российский исламский институт запускают обновленный email-курс “Финансовая грамотность по шариату. Эпизод 2.0”, который стартует 23 октября.
В рамках курса Вы узнаете:
Кроме того, вы сможете подключиться к прямым эфирам с экспертами, получить обновленную информацию о доступных финансовых продуктах, рекомендации по литературе и контенту к просмотру, а так же шаблоны договоров в соответствии с российским законодательством и канонами шариата
На протяжении месяца каждые вторник и пятницу участники курса будут получать тематические письма с лекциями и практическими заданиями.
Регистрация на email-курс доступна до 22 октября.
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