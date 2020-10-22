Email-курс “Финансовая грамотность по шариату. Эпизод 2.0”

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Российский исламский институт запускают обновленный email-курс “Финансовая грамотность по шариату. Эпизод 2.0”, который стартует 23 октября.



В рамках курса Вы узнаете:



основы личного финансового планирования;

чем отличаются традиционные финансы от партнерских;

как грамотно распоряжаться финансами и инвестировать в соответствии с исламской бизнес этикой;

какие финансовые инструменты дозволены в исламской бизнес этике;

как привлечь инвестирование в халяль бизнес;

как заключать договоры в соответствии с российским законодательством и канонами шариата.

Кроме того, вы сможете подключиться к прямым эфирам с экспертами, получить обновленную информацию о доступных финансовых продуктах, рекомендации по литературе и контенту к просмотру, а так же шаблоны договоров в соответствии с российским законодательством и канонами шариата

На протяжении месяца каждые вторник и пятницу участники курса будут получать тематические письма с лекциями и практическими заданиями.



Регистрация на email-курс доступна до 22 октября.