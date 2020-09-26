Open Space Market с большой уличной площадкой и основным павильоном в помещении.
У нас Вы всегда сможете обновить гардероб, найти особенные подарки для Вас и ваших близких среди широкого ассортимента уникальных вещей от молодых дизайнеров из почти 30 городов России. А также традиционно вкусно поесть на фудкорте, послушать отличную музыку, получить полезные знания в лектории, новые знакомства и просто увлекательно провести время с друзьями или с семьей.
Оренбургский тракт, 8 / ВЦ «Казанская ярмарка»
Вход: 100 руб./школьникам и студентам — 50 руб.
Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно
Единый билет на оба дня мероприятия.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.