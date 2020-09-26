26 сен 2020

Open Space Market

Open Space Market

Open Space Market с большой уличной площадкой и основным павильоном в помещении.

У нас Вы всегда сможете обновить гардероб, найти особенные подарки для Вас и ваших близких среди широкого ассортимента уникальных вещей от молодых дизайнеров из почти 30 городов России. А также традиционно вкусно поесть на фудкорте, послушать отличную музыку, получить полезные знания в лектории, новые знакомства и просто увлекательно провести время с друзьями или с семьей.

  • ДИЗАЙНЕРСКИЙ МАРКЕТ
  • DJ-СЕТЫ | МУЗЫКА
  • ЛЕКЦИИ | МАСТЕР-КЛАССЫ
  • УЛИЧНЫЙ ФУДКОРТ

Оренбургский тракт, 8 / ВЦ «Казанская ярмарка»

Вход: 100 руб./школьникам и студентам — 50 руб.

Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно

Единый билет на оба дня мероприятия.

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