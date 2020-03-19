Оnline-конференция с Рушаном Сахбиевым, зампредседателем Волго-Вятского банка Сбербанка России - управляющим отделением "Банк Татарстан"

Гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Рушан Сахбиев, зампредседателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан».
Рушан Флюрович ответит на вопросы читателей и редакции в Международный день клиента.
Тезисы к обсуждению:
Итоги встречи будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.