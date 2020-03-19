19 мар 2020

Оnline-конференция с Рушаном Сахбиевым, зампредседателем Волго-Вятского банка Сбербанка России - управляющим отделением "Банк Татарстан"

Оnline-конференция с Рушаном Сахбиевым, зампредседателем Волго-Вятского банка Сбербанка России - управляющим отделением

Гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Рушан Сахбиев, зампредседателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан».

Рушан Флюрович ответит на вопросы читателей и редакции в Международный день клиента.

Тезисы к обсуждению:

  • Итоги 2019 года: как совершенствовались сервисы банка, чтобы дарить скорость, комфорт и удобство
  • Экосистема: больше чем банк
  • Как Сбербанк противостоит коронавирусу и кризису. Анонс специальных предложений от партнеров
  • Забота о людях, клиентах

Итоги встречи будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru

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