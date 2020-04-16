XV Российский венчурный форум

XV Российский венчурный форум, запланированный к проведению в г.Казани 16-17 апреля 2020 года, переносится на более поздний срок.



В Форуме ежегодно принимают участие более 3000 делегатов, большое количество иностранных гостей из более чем 20 стран. Перенос Форума осуществлен в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в целях защиты здоровья участников Форума.



Российский венчурный форум объединяет ведущих инвесторов, бизнес-ангелов, институты развития и технологических разработчиков, которые обсуждают основные направления развития отрасли на мировой арене.

В повестку круглых столов входят темы, связанные с такими актуальными вопросами как: Корпоративные инновации, Коммерциализация и управление интеллектуальной собственностью, Государственная поддержка инновационных проектов, Участие российских венчурных фондов в глобальной повестке, Цифровая экономика, Искусственный интеллект, НТИ и многие другие. В мероприятиях Форума в 2020 году планировалось участие более 5000 человек, из которых более 300 частных инвесторов и представителей государственных и частных фондов.



В качестве спикеров пленарной сессии планировалось выступление президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, управляющего директора Tech Tour Уильяма Стивенса (Global William J. Stevens), генерального директора председателя Правления АО «РВК» Александра Повалко, генерального директора АО Почта России Максима Акимова, генерального директора ГК «Яндекс» Аркадия Воложа, первого заместителя председателя правления ПАО Сбербанк Льва Хасиса.



Руководители инновационных структур крупных корпораций — Татнефть, Камаз, Яндекс, Роснано, Ростелеком, Филлипс в качестве модераторов специальных круглых столов.



О новых датах проведения Форума будет сообщено участникам дополнительно.



Несмотря на перенос даты проведения Форума 2020 года, стартапы, зарегистрировавшиеся на экспозицию StartupExpo RVF2020 до 29 марта 2020г., все же станут участниками сразу 2 отборочных туров:



• 6 проектов будут рекомендованы для финансирования на втором этапе Программы инновационных проектов «Идея-1000» от Инвестиционно-венчурного фонда РТ в конкурсе «Старт-2» — призовой фонд составит 18 млн. рублей (по 3 млн. рублей в проект).



• 10 инновационных проектов будут рекомендованы для участия в Программе акселерации PVC SEED ACCELERATION PROGRAM от Пульсар — призовой фонд составит до 3 млн. рублей в один проект.



Регистрация на Форум 2020 для участников, спикеров и стартапов останется открытой https://russianventureforum.ru/registration/member.





