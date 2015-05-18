18 мая 2015

Балет "Жизель" (XXVIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева)

Балет

Музыка Адольф Адан

Балет в 2 действиях (12+)
Хореография Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа
Балетмейстер – постановщик – нар. артист СССР НИКИТА ДОЛГУШИН (Санкт-Петербург)
Художник-постановщик – засл. деятель искусств Чувашии АЛЛА ФРОЛОВА

ПОСТАНОВКА 1990 ГОДА
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