Нефтяной саммит РТ, Альметьевск

12 июля пройдет в Нефтяной саммит руководства нефтяных компаний Республики Татарстан с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Мероприятие организовано на одной площадке с Международным нефтегазовым молодежным форумом.

Ежегодно программа мероприятий саммита включает выставку передовых технологий нефтяных компаний, стендовые доклады и пленарную дискуссию. Среди ключевых тем 2019 года — рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений; трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов.

Нефтяные саммиты с участием руководства РТ проводятся в Республике Татарстан с 2001 года.

Круг участников татарстанского саммита, кроме руководителей и главных специалистов нефтяных, нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний республики, включает ответственных работников министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Татарстан, территориальных управлений федеральных ведомств, членов Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ, глав городов и районов нефтяного региона РТ, ответственных работников Аппарата Президента РТ и Правительства РТ, представителей Академии наук РТ.

В этом году планируется участие в саммите Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина.