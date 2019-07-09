Международный нефтегазовый молодежный форум IPYforum, Альметьевск

С 9 по 15 июля г. Альметьевск (Республика Татарстан) пройдет первый Международный нефтегазовый молодежный форум IPYForum-2019.

Ключевыми направлениями работы форума станут:

Рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений. Концепция «Браунфилдам новый старт», как источник продления экономической жизни месторождений и реанимации активов. Развёртывание современных систем разработки на месторождениях на поздней стадии разработки.

Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов. Технологии разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов: карбонатные и нетрадиционные (сверхплотные) коллекторы, труднодоступные регионы, зрелые месторождения, сверхвязкая нефть.

Цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли. Новые возможности для получения ранее недостижимых эффектов с использованием современных цифровых технологий. Технологии интегрированного проектирования месторождений.

Цифровой нефтеперерабатывающий завод глубоких переделов. Модель гибкого управления масштабным производством: от базового крупнотоннажного химического сырья к кастомизации и переходу к средне- и малотоннажной сверхсложной химии.

Альтернативная энергетика. Технологии способные изменить нефтяную отрасль и решить энергетические проблемы. Оригинальные исследовательские работы, тематические фундаментальные исследования, инновационные идеи для решения энергетических проблем.

Главным мероприятием молодежного форума станет хакатон «Hackathon Oil TATNEFT Challenge». За победу в нем будут бороться команды, в состав которых войдут аспиранты, студенты, преподаватели по направлению «Нефтегазовое дело» или «Информационные технологии» вузов России или стран ближнего зарубежья, молодые специалисты компаний ТЭК.

В соответствии с этими направлениями организован конкурсный отбор участников и составлены задания для хакатона.

Организаторы форума: Министерство энергетики Российской Федерации, ПАО «Татнефть» и Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России.

Оператор образовательной программы: Национальный фонд подготовки кадров (НФПК).

Программа форума доступна по ссылке