Международный нефтегазовый молодежный форум IPYforum, Альметьевск

С 9 по 15 июля г. Альметьевск (Республика Татарстан) пройдет первый Международный нефтегазовый молодежный форум IPYForum-2019.
Ключевыми направлениями работы форума станут:
Главным мероприятием молодежного форума станет хакатон «Hackathon Oil TATNEFT Challenge». За победу в нем будут бороться команды, в состав которых войдут аспиранты, студенты, преподаватели по направлению «Нефтегазовое дело» или «Информационные технологии» вузов России или стран ближнего зарубежья, молодые специалисты компаний ТЭК.
В соответствии с этими направлениями организован конкурсный отбор участников и составлены задания для хакатона.
Организаторы форума: Министерство энергетики Российской Федерации, ПАО «Татнефть» и Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России.
Оператор образовательной программы: Национальный фонд подготовки кадров (НФПК).
Программа форума доступна по ссылке
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