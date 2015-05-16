Ежегодная акция «Ночь музеев»

Национальный музей РТ первым в Татарстане стал проводить международную акцию «Ночь в музее». И это не случайно, так как музей имеет тесные международные связи с ЮНЕСКО.

16 – 17 мая 2015 года с 13.00 до 02.00 крупнейший региональный музей Поволжья приглашает жителей Казани и гостей столицы на праздник «День и ночь в музее». Официальная тема акции в этом году – «Музеи и устойчивое развитие общества». Флешмобы, массовые акции, концерты, мастер-классы, конкурсы и многое-многое другое будет проходить как в залах музея, так и на Площади 1 Мая. Музейный праздник проиллюстрирует значимость исторических коллекций и экспозиций в объединении различных поколений и слоёв общества.

На Площади 1 Мая будут проходить разнообразные мастер-классы.

В 13.00 зрителей ожидает концерт детских творческих коллективов «Казанские звездочки».

В 16.00 на сцене перед НМ РТ выступят участники аниме-блока со специальной программой, включающей в себя косплей-дефиле для любителей японской популярной культуры.

В 18.00 начнётся «Музейный переполох» – интерактивное представление от военно-исторического клуба «Витязь». Ожидается, что наибольшее количество зрителей привлечёт рок-концерт «Роковая Победа», в котором примут участие известные казанские исполнители, где хэдлайнером выступит группа «ПЛУТЫ». «Ночь в музее» немыслима без массовых спонтанных акций. В 21.00 Национальный музей РТ приглашает всех желающих принять участие во флешмобе «Музей в объятиях».

Ярким и незабываемым событием праздничного дня станет выступление в 24.00 – фаер-шоу «Чикаго».

В залах музея будут проходить следующие мероприятия:

с 13.00 VIII Ежегодная выставка крыс «яRATам!»; будет работать детская игровая площадка «Теремок», «СССР» — ретро-игротека;

«Бейби-кросс» – соревнования для самых маленьких на призы от музея (старт –в 14.00);

С 15.30 пройдет творческий концерт «Музыка в музее».

В 17.30 прозвучит литературно-музыкальная композиция «Мы родом из войны».

В 18.00 пройдет игра-квест «Музейное путешествие».

С 20.00 до 02.00 в экспозиции музея пройдёт интерактивная костюмированная экскурсия «Ожившая экспозиция: сокровища Гостиного двора»;

с 20.00 до 02.00 – будет работать лежачий кинотеатр. Днём и вечером в залах музея расположатся разнообразные творческие площадки с мастер-классами по каллиграфии и прикладному искусству.

В 21.00 гости музея услышат произведения великих композиторов на концерте оркестра «RENAISSANCE».

В 23.00 ВИК «Витязь» и студия артистического фехтования «Демисеркль» приглашают гостей музея стать зрителями «Фехтовальных историй»: пройдут занятия с демонстрацией оружия и воинского искусства.

Во дворе музея с 13.00 до 02.00 будет проходить игра «Лазертаг».

В течение дня будет проходить ярмарка мастеров народных промыслов «Наследие веков», лекции с фондовыми показами, в интерактивной зоне «Татарское чаепитие» Хозяюшка будет ждать любителей чая.

18 мая – Международный день музеев.

С 12.00 Национальный музей Республики Татарстан приглашает на День открытых дверей.

Вход в музей – свободный!

Подробная информация о мероприятиях и стоимости билетов по тел.: +7 (843) 292-89-84

Краткая историческая справка:

Международный день музеев – ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. Был установлен на 11 генеральной конференции ICOM (Международный совет музеев), проходившей в Москве и Ленинграде в 1977 году.

Ночь музеев – впервые эта акция была проведена в Берлине в 1997 году, с целью показа культурных сокровищ и потенциала музеев, привлечения в музейное пространство молодёжи. В 2001 году акция была проведена уже в 39 странах Европы и Америки. С 2002 года «Ночь в музее» стала проводиться и в России.