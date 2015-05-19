Семинар по регулярному менеджменту "Как победить цейтнот"

Обычно мы перегружаем себя работой, так как вынуждены сами делать то, что не можем обеспечить, управляя работой подчинённых. Возникает петля отрицательной обратной связи: больше работы - меньше управления - больше работы.
И несбыточная мечта об «инициативных подчинённых».
ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА:
Александр Фридман
(Рига, Латвия)
Ведущий семинара Александр Фридман - управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия. Бизнес-тренер и консультант. Лучший эксперт по регулярному менеджменту на «Постсоветской» территории.
Специализация:
• Профессиональная эксплуатация персонала.
• Внедрение регулярного менеджмента.
Стаж в профессии: 23 года
Конкурентное преимущество: системность, технологичность и комплексный подход.
Автор 15 учебных видеосеминаров и 12 аудиосеминаров, 6 курсов, 19 семинаров.
Сайт: www.asfridman.com
Автор бестселлера «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых». 5 изданий, первое - в 2009 году в издательстве «Добрая Книга».
Автор книги «Вы или Хаос: профессиональное планирование для регулярного менеджмента». Издана в сентябре 2015 года в издательстве «Добрая книга».
Член совета акционеров и совета директоров ряда компаний. В качестве независимого директора содействую стратегическому развитию бизнеса и/или повышению качества оперативного управления
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