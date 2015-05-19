19 мая 2015

Семинар по регулярному менеджменту "Как победить цейтнот"

Семинар по регулярному менеджменту

Обычно мы перегружаем себя работой, так как вынуждены сами делать то, что не можем обеспечить, управляя работой подчинённых. Возникает петля отрицательной обратной связи: больше работы - меньше управления - больше работы.
И несбыточная мечта об «инициативных подчинённых».

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА:

Александр Фридман
(Рига, Латвия)

Ведущий семинара Александр Фридман - управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия. Бизнес-тренер и консультант. Лучший эксперт по регулярному менеджменту на «Постсоветской» территории.

Специализация:
• Профессиональная эксплуатация персонала.
• Внедрение регулярного менеджмента.
Стаж в профессии: 23 года

Конкурентное преимущество: системность, технологичность и комплексный подход.

Автор 15 учебных видеосеминаров и 12 аудиосеминаров, 6 курсов, 19 семинаров.
Сайт: www.asfridman.com

Автор бестселлера «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых». 5 изданий, первое - в 2009 году в издательстве «Добрая Книга».

Автор книги «Вы или Хаос: профессиональное планирование для регулярного менеджмента». Издана в сентябре 2015 года в издательстве «Добрая книга».

Член совета акционеров и совета директоров ряда компаний. В качестве независимого директора содействую стратегическому развитию бизнеса и/или повышению качества оперативного управления

Регистрация и подробная информация о семинаре на сайте

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