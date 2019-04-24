24 апр. 2019

Бизнес-бранч "Как изменит рынок жилья переход на проектное финансирование"

Бизнес-бранч

24 апреля состоится бизнес-бранч на тему: "Как изменит рынок жилья переход на проектное финансирование", организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Эксперты, которые помогут разобраться в теме и спрогнозировать дальнейшую деятельность:

  1. Елена Стрюкова MRICS, директор ООО «АК БАРС Недвижимость»
  2. Анастасия Гизатова, руководитель агентства недвижимости «Счастливый Дом»
  3. Искандер Юсупов, заместитель генерального директора компании «Унистрой»

Тезисы:

  • ждать ли ухода игроков со строительного рынка после отмены долевого строительства
  • как изменится работа риэлторов, ждут ли спада продаж
  • какие механизмы финансирования жилищного строительства будут набирать популярность
  • сделают ли эти изменения рынок строительства более прозрачным и стабильным
  • прогноз на развитие риэлторских услуг в сегменте строящегося жилья

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