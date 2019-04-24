Бизнес-бранч "Как изменит рынок жилья переход на проектное финансирование"

24 апреля состоится бизнес-бранч на тему: "Как изменит рынок жилья переход на проектное финансирование", организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
Эксперты, которые помогут разобраться в теме и спрогнозировать дальнейшую деятельность:
Тезисы:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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