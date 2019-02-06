Конференция «Логистика будущего в Казани»

Международная конференция состоится 6 февраля 2019 г. и будет посвящена обсуждению вопросов, затрагивающих любого игрока рынка логистики, складской недвижимости, ретейла и тд, вопросам оптимизации и сокращения расходов. Эксперты конференции предложат реальные решения повышения эффективности компаний в период экономической турбулентности, а также оптимизации отношений с партнерами и клиентами.Эксперты:
Тайминг:
09.00 -10.00 — Регистрация
10.00 — 14.00 — Деловая программа
15.00 — 16.30 – Практическая экскурсия на складской комплекс «Айс Билдинг»
Темы для обсуждения:
Аудитория конференции – логистические компании, производственные компании, ретейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, руководители и специалисты различных подразделений логистических, транспортных, производственных и торговых компаний, собственники компаний, инвесторы.
Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение
Ориентировочное число участников: 100 человек
ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка при условии регистрации. Для этого необходимо просто сообщить Ваше ФИО, должность и компанию на info@ekbpromo.ru
Место проведения: г. Казань, «ШАЛЯПИН ПАЛАС ОТЕЛЬ», ул. Университетская, д.7, конференц-зал «Большой», второй этаж.
Оргкомитет конференции — Группа Ekbpromo
Валерия Кошель, Елизавета Фасфатхудинова
Тел:.+79961783818, + 7 922 188 77 07
e-mail info@ekbpromo.ru
Подробности на сайте Логистикабудущего.рф
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