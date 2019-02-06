Конференция «Логистика будущего в Казани»

Международная конференция состоится 6 февраля 2019 г. и будет посвящена обсуждению вопросов, затрагивающих любого игрока рынка логистики, складской недвижимости, ретейла и тд, вопросам оптимизации и сокращения расходов. Эксперты конференции предложат реальные решения повышения эффективности компаний в период экономической турбулентности, а также оптимизации отношений с партнерами и клиентами.





Александр Перфильев, директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM, управляющий партнер Skladium (г. Москва)

директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM, управляющий партнер Skladium (г. Москва) Сергей Федоров, руководитель направления «Самонесущие склады», COMITAS (г. Москва)

руководитель направления «Самонесущие склады», COMITAS (г. Москва) Дмитрий Абдрахманов, руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE (г. Москва)

руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE (г. Москва) Эльмира Гатауллина, руководитель по развитию региональных продаж «СДЭК» (г. Казань)

руководитель по развитию региональных продаж «СДЭК» (г. Казань) Дамир Сафин, заместитель директора по посылочному бизнесу и экспресс доставке ФГУП Почта России (г. Казань)

заместитель директора по посылочному бизнесу и экспресс доставке ФГУП Почта России (г. Казань) Рифат Насыбуллин , первый заместитель генерального директора, коммерческий директор складского комплекса «Айс Билдинг»

, первый заместитель генерального директора, коммерческий директор складского комплекса «Айс Билдинг» Павел Кравченко, заведующий сектором региональных продаж, отдел страхования гражданской ответственности, управление страхования ответственности, департамент корпоративного бизнеса СПАО Ингосстрах (г. Москва) и др.





Тайминг:



09.00 -10.00 — Регистрация



10.00 — 14.00 — Деловая программа



15.00 — 16.30 – Практическая экскурсия на складской комплекс «Айс Билдинг»







Темы для обсуждения:



Обзор рынка оптовой торговли, логистических потоков, складского хозяйства

Векторы логистических потоков

Автоматизированные системы складирования и хранения

Сокращение издержек

Упаковка и складские системы

Взаимодействие складской недвижимости с ретейлом и производственными компаниями

Как оптимизировать пользование складами: примеры удачных решений

Операционные платежи: open book или fix – по какой схеме выгоднее платить?

Методы оптимизации затрат на логистику во времена кризиса

Решения актуальных проблем при хранении товара

Инновации





Аудитория конференции – логистические компании, производственные компании, ретейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, руководители и специалисты различных подразделений логистических, транспортных, производственных и торговых компаний, собственники компаний, инвесторы.



Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение







Ориентировочное число участников: 100 человек







ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка при условии регистрации. Для этого необходимо просто сообщить Ваше ФИО, должность и компанию на info@ekbpromo.ru

Место проведения: г. Казань, «ШАЛЯПИН ПАЛАС ОТЕЛЬ», ул. Университетская, д.7, конференц-зал «Большой», второй этаж.



Оргкомитет конференции — Группа Ekbpromo

Валерия Кошель, Елизавета Фасфатхудинова

Тел:.+79961783818, + 7 922 188 77 07

e-mail info@ekbpromo.ru

Подробности на сайте Логистикабудущего.рф