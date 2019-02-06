06 февр. 2019

Конференция «Логистика будущего в Казани»

Международная конференция состоится 6 февраля 2019 г. и будет посвящена обсуждению вопросов, затрагивающих любого игрока рынка логистики, складской недвижимости, ретейла и тд, вопросам оптимизации и сокращения расходов. Эксперты конференции предложат реальные решения повышения эффективности компаний в период экономической турбулентности, а также оптимизации отношений с партнерами и клиентами.

Эксперты:


  • Александр Перфильев, директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM, управляющий партнер Skladium (г. Москва)
  • Сергей Федоров, руководитель направления «Самонесущие склады», COMITAS (г. Москва)
  • Дмитрий Абдрахманов, руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE (г. Москва)
  • Эльмира Гатауллина, руководитель по развитию региональных продаж «СДЭК» (г. Казань)
  • Дамир Сафин, заместитель директора по посылочному бизнесу и экспресс доставке ФГУП Почта России (г. Казань)
  • Рифат Насыбуллин, первый заместитель генерального директора, коммерческий директор складского комплекса «Айс Билдинг»
  • Павел Кравченко, заведующий сектором региональных продаж, отдел страхования гражданской ответственности, управление страхования ответственности, департамент корпоративного бизнеса СПАО Ингосстрах (г. Москва) и др.


Тайминг:

09.00 -10.00 — Регистрация

10.00 — 14.00 — Деловая программа

15.00 — 16.30 – Практическая экскурсия на складской комплекс «Айс Билдинг»



Темы для обсуждения:

  • Обзор рынка оптовой торговли, логистических потоков, складского хозяйства
  • Векторы логистических потоков
  • Автоматизированные системы складирования и хранения
  • Сокращение издержек
  • Упаковка и складские системы
  • Взаимодействие складской недвижимости с ретейлом и производственными компаниями
  • Как оптимизировать пользование складами: примеры удачных решений
  • Операционные платежи: open book или fix – по какой схеме выгоднее платить?
  • Методы оптимизации затрат на логистику во времена кризиса
  • Решения актуальных проблем при хранении товара
  • Инновации


Аудитория конференции – логистические компании, производственные компании, ретейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, руководители и специалисты различных подразделений логистических, транспортных, производственных и торговых компаний, собственники компаний, инвесторы.

Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение



Ориентировочное число участников: 100 человек



ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка при условии регистрации. Для этого необходимо просто сообщить Ваше ФИО, должность и компанию на info@ekbpromo.ru

Место проведения: г. Казань, «ШАЛЯПИН ПАЛАС ОТЕЛЬ», ул. Университетская, д.7, конференц-зал «Большой», второй этаж.

Оргкомитет конференции — Группа Ekbpromo
Валерия Кошель, Елизавета Фасфатхудинова
Тел:.+79961783818, + 7 922 188 77 07
e-mail info@ekbpromo.ru
Подробности на сайте Логистикабудущего.рф

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