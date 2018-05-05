Хасанов Радик Шавкятович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился в д. Старое Шаймурзино Дрожжановского района ТАССР.

Образование:

1978 г. — Казанский авиационный институт по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

Трудовая деятельность:

1978 по 1991 гг. — мастер участка, начальник цеха на Зеленодольском заводе им. Горького.

1981 по 1983 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.

1991 по 1998 гг. — директор Зеленодольского пассажирского АТП.

1998 по 2009 гг. — генеральный директор ФГУП «ПО „Завод имени Серго“ (ПОЗИС).

2009 по 2010 гг. — глава муниципального образования „Зеленодольский муниципальный район“.

С 2010 г. — генеральный директор АО „ПО “Завод имени Серго».

Кандидат экономических наук. Заслуженный машиностроитель РТ (2000 г.). Почетный автотранспортник РФ (1995 г.). Лучший менеджер России (2002 г.). Почетный гражданин города Зеленодольска (2005 г.). Почетный машиностроитель РФ (2005 г.).

Действительный член Академии проблем подъема экономики России (г. Москва), член Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», председатель Совета Татарстанского Регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Награжден медалями «300 лет Российскому флоту» (2000 г.), «200 лет Министерству обороны России» (2002 г.), «200 лет МВД России» (2002 г.), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.), знаком отличия «Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии» (2003 г.), орденом Дружбы (2004 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), удостоен международной награды ЮНЕСКО — Ленты и Золотой медали «Роза Мира» (2005 г.), памятной медалью МВД России «За содействие» (2006 г.), медалями «За укрепление боевого содружества» (2008 г.), «За заслуги перед Зеленодольским муниципальным районом» (2010 г.), Союза машиностроителей России «За доблестный труд» (2013 г.), благодарностью президента РТ (2014 г.), медалью ордена «За заслуги перед РТ» (2015 г.), медалью Кемеровской области «За веру и добро» (2015 г.).

Лауреат Государственной Премии Республики Татарстан в области науки и техники (2007 г.). Лауреат Национальной Премии «Золотая идея» (2008 г.).

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