«Пока единственный источник затрат на раздельный сбор мусора — население»

«7 дней»: от подготовки к футбольному мундиалю до лауреатов тукаевской премии

Фото: Максим Платонов

Насколько Казань готова к чемпионату мира по футболу? Почему Первомай уже не тот, что раньше? Кто будет платить за раздельный сбор мусора? Какие возможности открываются для людей с ОВЗ в плане трудоустройства? Эти и другие вопросы легли в основу еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань готовится к спортивному празднику

На прошлой неделе спортивные объекты домашнего чемпионата мира в России еще раз протестировали президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Ожидается, что матчи чемпионата посмотрят порядка 1,55 млн уникальных зрителей. В Казани в рамках группового этапа пройдут шесть матчей.

Сейчас столица Татарстана активно готовится к главному спортивному событию. Всего в городе около 200 отелей, на любой даже самый взыскательный вкус. Общий номерной гостиничный фонд столицы порядка 9,5 тысячи мест. Но чтобы разместить всех постояльцев и поклонников футбола, понадобятся и другие, как выражаются специалисты, коллективные средства размещения. Помимо хостелов и гостиниц соседних регионов, это также квартиры. По оценкам экспертов, понадобится порядка 8 тысяч квартир в Казани. Но чтобы принять футбольных болельщиков, хозяевам квартир нужно соблюсти ряд правил. Главное — квартира по качеству и условиям проживания должна соответствовать стандартам.

Есть в Казани и халяль-отели. Сегодня их три. Гостиницы прошли все необходимые процедуры, получили соответствующую квалификацию и теперь могут размещать и кормить гостей-мусульман по канонам ислама. Еще несколько отелей собираются присоединиться к ним в ближайшее время. Эксперты отмечают, такой сервис будет крайне востребован, а в дни чемпионата особенно.

Можно ли сейчас успеть купить билеты на матчи, которые пройдут на «Казань Арене»? Очень сложно, отвечает министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

— Дешевых билетов уже нет. Осталась категория достаточно дорогих билетов. Их можно приобрести через сайт FIFA, — обрисовывает ситуацию министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

А вот если вы заранее побеспокоились о билетах на матчи мундиаля в Казани, за вас можно только порадоваться. Остается пройти стандартные процедуры для получения паспорта болельщика. Можно это сделать в дни проведения матчей, непосредственно за несколько часов до начала игры. Также можно все оформить и заранее.



«Дешевых билетов уже нет. Осталась категория достаточно дорогих билетов. Их можно приобрести через сайт FIFA», — говорит Владимир Леонов. Фото Олега Тихонова

А между тем туристов в Казани становится все больше, что особенно было заметно в майские праздники. Центральные точки притяжения известны. Это Кремль и прилегающие окрестности, улица Баумана, Набережная. Отдельная зона будет специально организована для всех болельщиков в районе Центра семьи «Казан».

Не исключено, что кто-то из гостей Казани захочет выбраться за пределы города в дни, свободные от игр. Культурный досуг будет гарантирован. Туристов с особым нетерпением ждут на острове-граде Свияжске. Интересную программу готовят и в Древнем Болгаре.

Сейчас казанские рестораторы завершают последние приготовления в своих заведениях. Готовятся поразить гостей столицы безупречным сервисом и высокой кухней.

— Точно могу сказать, что будут меню кухонь тех команд, которые будут играть в Казани. В круглосуточном режиме готовы работать все, лишь бы было, кого обслуживать. Это момент, когда есть возможность заработать, — говорит исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова.

Не должно быть вопросов и к улицам города. На отдельных участках ведутся дорожные работы. Например, на площади Тысячелетия ремонт идет круглосуточно. Работы проходят и от Танкового кольца. Именно по этой улице будут ехать гости чемпионата мира из аэропорта. Также в качестве первоочередных участков обозначены улицы Павлюхина, Петербургская, Сибгата Хакима, Восстания и Ленинская дамба. Погода немного внесла коррективы, но в сроки должны уложиться, уверяют дорожники.

Ни одно крупное спортивное мероприятие невозможно представить без волонтеров. Всего на чемпионате будут работать 2 242 волонтера. Добровольцы программы «Оргкомитет «Россия-2018» уже приступили к обучению.

Стадион в Казани практически готов. Генеральную репетицию все его службы и сервисы проведут 7 мая на тестовом матче «Рубин» — «Уфа». В день проведения тестового матча будет действовать режим зоны «последней мили». Это значит, что территория вокруг стадиона станет пешеходной. Схема движения общественного транспорта изменится за 3 часа до начала матча, то есть с 16 часов. Часть улиц вблизи стадиона перекроют, а жителям, которые живут недалеко от «Казань Арены», выдадут специальные пропуска для личных авто.





Генеральную репетицию все службы и сервисы проведут 7 мая на тестовом матче «Рубин» — «Уфа». Фото Олега Тихонова

«Первомай уже не тот»

Недавно страна отметила Первомай. Специалисты ВЦИОМ сделали интересную подборку, сравнив данные за последние четверть века. Если в 1994 году 65% опрошенных сообщили, что собираются отмечать 1 Мая, то в 2018-м количество желающих сократилось до 56%. Среди самых распространенных планов россиян на 1 мая — провести время с семьей (27%), заняться садом или огородом (21%), 13% и вовсе предпочли в этот день работать.

Первомай уже не тот, говорит историк-краевед Анатолий Елдашев. Не тот, что в СССР. Раньше, отмечает Елдашев, каждый 1 мая в Казани стремился попасть на площадь Свободы.

Первый раз Анатолий Михайлович принял участие в демонстрации, будучи студентом. Позже, как инструктор обкома партии и заместитель руководителя комитета по профтехобразованию, уже помогал в организации шествий. Самым популярными лозунгами демонстраций времен СССР были: «Мир, труд, май», «Да здравствует коммунизм», «Слава труженикам производства», говорит историк.

В этом году с особым советским колоритом 1 Мая в Казани, пожалуй, отмечали лишь коммунисты.

— Весь мир празднует, а коммунистам в Казани не дали разрешения провести шествие к святому для них месту — памятнику Владимиру Ленину, — сетует первый секретарь татарстанского республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов: закон не позволяет.

Хафиз Миргалимов уверен, шествие должно быть:

— Не возвращать, а обновить его нужно, когда люди с цветами, знаменами идут, музыкой, оркестром. Это же дух того советского периода. Нас пытаются делить по национальным квартирам, по религии, по образованию, профессии. Нельзя нам делиться. Поэтому общий праздник. Ильич никуда не денется, — говорит Миргалимов.

Цветы коммунисты все же решили возложить, но нарваться на штраф в 10 тыс. рублей, как в прошлом году, не захотели. Предпочли проезжей части тротуар, вместо транспарантов в руках — лишь маленькие флажки.

Либерал-демократы 1 мая тоже вышли на митинг. В сквере Славы горожан еще меньше, чем у памятника Владимиру Ленину. Лидер татарстанского отделения ЛДПР Марсель Габдрахманов замечает: видимо, многие в этот день решили открыть дачный сезон. И констатирует, что понятие «солидарность трудящихся» сегодня размыто.

— Наш врач получает мало, ему надо и ребенка в школу подготовить, и в садик подготовить, и за ЖКХ заплатить, за ипотеку заплатить. И вот лежит у него тут больной, он думает: вот ты мой сладенький кошелек, — рассуждает Габдрахманов.

«Весь мир празднует, а коммунистам в Казани не дали разрешения провести шествие к святому для них месту — памятнику Владимиру Ленину», — сетует Хафиз Миргалимов. Фото Сергея Афанасьева

Самым массовым в Казани оказался митинг профсоюзов в парке Победы. Это конечно не 120 тысяч человек, как на Красной площади в Москве, но и не три десятка, как в сквере Славы.



— Прошли акции на Камчатке, в Иркутске, Хабаровске. Главные лозунги, с которыми выходим, — это достойная зарплата, справедливая социальная политика, — рассказывает секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

В числе тех, кто пришел на митинг, — министр труда РТ Эльмира Зарипова. По ее словам, самое главное нововведение касается 90 тысяч работников в Татарстане.

— С 1 мая 2018 года фактически вступило в силу решение, когда минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. К этому решению правительство шло в течение долгого времени, и 1 мая сумма составила 11163 рубля, — говорит Зарипова. Основной проблемный вопрос, который сейчас на контроле в министерстве — это своевременность выплаты зарплаты. По Татарстану есть задолженность — порядка 15 млн рублей на 8 предприятиях.

В отличие от Казани, в Набережных Челнах Первомай прошел в лучших традициях советских времен.

— В Набережных Челнах всегда проводились демонстрации. Сейчас экономика на подъеме, город получил второе дыхание, стал территорий опережающего развития. Так что сам Бог велел, — уверен мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Конечно, дело здесь не только и даже не столько в экономике. Казань — такой же трудовой город, что и Челны или Москва. Просто как-то незаметно, тихо ушел этот праздник с казанских улиц.

Кто заплатит за раздельный сбор мусора?

Следующий сюжет «7 дней» был посвящен раздельному сбору отходов, а точнее, доходам, которые из этого процесса можно извлечь. Так, например, в Саранске уже на протяжении 6 лет развивается раздельный сбор мусора. В столице Мордовии втрое меньше жителей, чем, скажем, в столице Татарстана, а производимого ими мусора меньше в шесть раз. Поэтому 740 контейнеров с желтой крышкой для сбора разного рода отслужившей свое упаковки городу вполне хватает. Результат достоин уважения, но сильно далек от наших грез. 13% от собранного мусора отправляют здесь на вторичную переработку. Возможно, пока для России это вообще потолок, поскольку не всякий вроде бы полезный мусор в принципе куда-то можно сбыть. Его просто некому перерабатывать. И во-вторых, люди не слишком быстро приходят к экологическому сознанию.

Наверное, только молодежь города со временем сможет оценить те усилия, что были приложены в Саранске к уменьшению количества отходов. Современное же взрослое население порою считает, что зря набивает чей-то карман.

— С нас дерут деньги! — возмущается местный житель.

Этот гражданин, который платит свои 100 рублей в месяц за вывоз мусора, конечно, не знает о том, что никакой раздельный сбор в этот тариф не заложен. Он не знает также, что вся эта созданная миллионными вложениями инфраструктура абсолютно убыточна в Саранске.

— Выручка с продажи вторичного сырья за раздельный сбор этих отходов покрывает приблизительно наполовину данные затраты. Наша компания занимается раздельным сбором исключительно на добровольных началах, — говорит генеральный директор компании «Ремондис» Светлана Бигессе.

Вариантов финансирования для регионального оператора, который и займется вскоре у нас раздельным сбором, всего-то два. Первый вариант — предпочтительный. Расширенная ответственность производителя. В идеале — производители оплачивают экологический сбор, эти деньги уходят в большое федеральное облако, откуда впоследствии проливаются дождем на избранные территории. В Германии, например, это, скорее, ливень в 900 млн евро в год. Все эти деньги позволяют региональным операторам развивать систему раздельного сбора. В России же пока без осадков. Татарстан, например, в прошлом году пополнил это облако на 29 млн рублей. Это сумма экологических сборов от наших производителей. Этих денег, если они когда-то прольются на нас дождем в виде субсидий, не хватит не то что Казани — ни одному району. А в облаке меж тем всего-то 3 млрд рублей на страну. Но есть и второй вариант — не ждать милостей от «небесной канцелярии» и заглянуть в наш с вами карман.

— В Германии платят порядка 200 евро в квартал за вывоз мусора. Если сравнить с нашими тарифами, то у нас практически в 10 раз меньше. Существующих в отрасли денег недостаточно, — считает директор Поволжской экологической компании Ольга Гудимова.

Возможно, нам вскоре стоит ожидать не раздельного сбора наших отходов, а безраздельного сбора наших доходов. Возможно, нам придется от слов перейти к делу. Или к сделке — с теми, кто рискнет заняться раздельным сбором. От экологического популизма перейти к осознанию того факта, что экология требует жертв. Если мы хотим, чтобы было, как в Германии.

— Если какой-то регион хочет иметь у себя в городе раздельный сбор, пока единственный источник этих дополнительных затрат — наверное, население. Потому что сегодня других источников нет, — считает Светлана Бигессе.

Если какой-то регион хочет иметь у себя в городе раздельный сбор, пока единственный источник этих дополнительных затрат — наверное, население. Фото Максима Платонова

Устроить на работу

В прошлом году в службу занятости населения Казани в поиске работы обратилось 1 270 инвалидов. Из них были трудоустроены лишь 688, то есть чуть больше половины. Проблема трудоустройства людей с ограничениями по здоровью остается одной из самых актуальных. Возникает вопрос, являются ли ограниченные возможности здоровья помехой для поисков хорошей работы? К сожалению, да. Тогда помощником в трудоустройстве инвалидов выступает государство.

Каждый год студенты, у которых есть проблемы со здоровьем, сталкиваются с барьерами в трудоустройстве. Сегодня в колледже малого бизнеса и предпринимательства обучается 100 студентов-инвалидов. Из них 13 — слабослышащие и 87 — с отставанием в развитии. Стать предпринимателем, преуспеть в своем деле для этих особенных ребят даже не выбор, скорее, жизненная необходимость. Альтернатива — провести большую часть времени дома, в четырех стенах. Потому у таких студентов, отмечают педагоги, особое рвение к учебе и энергия, которой можно только позавидовать.

Стоит заметить, что с детьми, которые имеют ограничения по здоровью, начинают заниматься с ранних лет. Но далеко не все ребята попадают в категорию трудоспособных. Тех же, кто может принести пользу и себе, и обществу, стараются обучить и по возможности обеспечить работой. В помощь таким ребятам — и специальный проект с символичным названием «Ты нам нужен». Благодаря ему у студентов есть возможность представить свои навыки и изделия. Работодатель, в свою очередь, может сразу взять способных ребят на заметку. Колледж малого бизнеса и предпринимательства тесно сотрудничает с хлебозаводом и фабрикой по изготовлению обуви. Поэтому некоторые студенты, завершая обучение, уже целенаправленно идут на работу по специальности. Но есть и те, кому провезло меньше.

— Есть такая часть ребят, которые не могут трудоустроиться. Но они самозаняты. Если родители им приобретут недорогую швейную машину, они могут заниматься ремонтом обуви на улице. Но пекарем, кондитером сложнее устроиться, потому что тут медицинские документы нужны. А вообще вышивальщицы тоже надомные работы могут выполнять, — рассказывает директор колледжа малого бизнеса и предпринимательства Ольга Силантьева.

Пекари, швеи, декораторы — в 41-м колледже обучаются сразу несколько групп с ограниченными возможностями. Некоторые работы студентов уже пользуются большим спросом. В торгово-экономическом техникуме договора с директором подписали сразу три работодателя. Стоит сказать, что найти работу инвалиды могут самостоятельно, воспользовавшись порталом «Работа в России». По республике для инвалидов заявлено 1 218 вакансий. У соискателей есть возможность самостоятельно связаться с работодателем и предложить свою кандидатуру.

Один из вариантов трудоустройства специалистов с ограниченными возможностями — это комбинат надомников. Предприятие занимается пошивом спецодежды. Сегодня здесь работает 26 человек и половину сотрудников составляют инвалиды.

— Рабочие места создаем, ежегодно увеличиваем прирост. Основные заказчики — большие крупные заводы, предприятия, также присутствуют автосалоны, — говорит руководитель Казанского комбината надомников Адель Галиуллин.

Помощь в поиске подходящей вакансии центр занятости осуществляет постоянно. Важно не просто выслушать пожелания кандидата, но и установить с ним контакт. На каждого соискателя, желающего трудоустроиться, заводится «Паспорт инвалида». Информация в нем сверяется с требованиями по вакансии, и далее уже принимается решение, подходит соискатель или нет.

Ежегодно предприятиям устанавливается квота для трудоустройства инвалидов. Так, в прошлом году на квотируемые рабочие места в Казани было трудоустроено 98 человек.

— В Татарстане реализуется закон, согласно которому мы квотируем даже те организации, где есть 35 работников. То есть в организации численностью от 35 до 100 человек уровень трудоустройства инвалидов должен быть не менее 3%. Если в организации свыше 100 работников по штатной численности, то от 2 до 4%, — объясняет министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

В этом году объем затрат на программу «72 и 6» предполагается в размере 1 млн рублей, — рассказывает Эльмира Зарипова



Устроить на работу инвалида — это полдела. Рабочее место должно быть оснащено всеми необходимыми условиями. Здесь предприятию может помочь государство, частично возместив затраты.

— Есть программа, она называется «72 и 6». То есть порядка 72 тысяч, которые подлежат возмещению, в случае, если работодатель создал специально оборудованное рабочее место. В прошлом году у нас эта программа была реализована для 100 рабочих мест в объеме 7 млн рублей. В этом году объем затрат предполагается в размере 1 млн рублей, — рассказывает Эльмира Зарипова.

Создать рабочие места люди с ограниченными возможностями здоровья могут самостоятельно. Предприятиям, образованным общественными объединениями инвалидов, выделяется субсидия, которая покрывает затраты на оплату труда. Таким образом, государство мотивирует бизнес, который создает рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Фактически выдавая за него зарплату трудоустроенным инвалидам. В выигрыше в итоге все. Государство, которое решает важнейшую социальную задачу трудоустройства особой категории граждан, сами инвалиды, которые находят себя в жизни, и предприятия, которые получают льготную субсидию. Сегодня в республике восемь предприятий, на которых трудится около 500 работников с ограниченными возможностями. На их поддержку ежегодно в бюджете республики предусматривается порядка 20 млн рублей.

В прошлом году эта услуга была предоставлена для создания 100 рабочих мест. А уже в этом году за первый квартал Министерство труда и социальной защиты РТ поддержало восемь проектов, которые позволили трудоустроиться людям с ограниченными возможностями.

Премия Тукая отметила юбилей

В этом году Тукаевская премия в Татарстане вручалась в 60-й раз. У премии был своеобразный юбилей. Ее получили член Союза писателей Татарстана Камил Каримов, художник Михаил Кузнецов. За большой вклад в «развитие культуры, возрождение духовности, сохранение национальных ценностей и исторического наследия народов, проживающих в Республике Татарстан», Госпремии удостоилась творческая группа компании «Таттелеком». Корреспонденты «7 дней» познакомились с лауреатами премии и их работами, которые, по признанию жюри конкурса, были наиболее близки по духу к Тукаю.

Его шутки разбирают на цитаты, а на концертах с его участием — всегда аншлаг. Автор сатирических монологов Камил Каримов уже давно стал любимцем публики. Он знает, как рассмешить народ, и всегда помнит о том, что «в каждой шутке есть доля шутки».

Известный писатель-сатирик и к жизни относится с юмором. В детстве писал стихи, но так и не стал поэтом. С первого раза не смог поступить в Казанский университет — стал бурильщиком артезианских скважин. Но ничто не проходит бесследно. Именно этот опыт работы на земле, в полевых условиях, в бригаде бурильщиков, через 20 лет принес ему огромный успех.

Его роман описывает жизнь двух поколений. Людей, что жили до перестройки и после нее. В этом романе, по признанию автора, есть все: и радость, и грусть, и смех, и слезы. Все как в жизни. Камил Каримов признается, что его лучшее произведение еще не написано. Но будет оно не хуже, чем у Ильфа с Петровым. Тем более что в России неиссякаемый запас идей.

Добрый, старый дворник, с которым они по утрам пили чай. Его портрет теперь дозревает на верхнем этаже. По словам художника Михаила Кузнецова, чтобы картина увидела свет, она должна отлежаться, доспеть, подготовиться. Только через полгода ее можно будет считать окончательно готовой.

В этом году Тукаевская премия в Татарстане вручалась в 60-й раз. Фото tatarstan.ru

Его героев узнают по характерным очертаниям, по характеру, по деталям. Такой, казалось бы, на первый взгляд сухой и черствый графический стиль. Но именно с помощью штрихов и черточек он добивается в своих картинах чувственности и жизни.

Татарские мотивы на вышитых узорах, на белых половицах, подушках, скатертях, занавесах. Это его деревня, это его родина, его улицы и его люди. Он любит белый цвет, за чистоту и надежду. Потому в его деревне всегда светло и чисто.

Став лауреатом Тукаевской премии Михаил Кузнецов теперь мечтает написать картину о той земле, которую воспел сам поэт. Именно деревня Кырлай, в последний его приезд, оставила неизгладимое впечатление.

Пару лет тому назад, усадьба Сагди-абый, где прошло детство маленького Тукая, была в заброшенном состоянии. В 2016 году в деревне Кырлай появился новый музейный комплекс. Первым делом на кладбище появился памятник Сагди-абзыю, благоустроили территорию, обустроили колодец, из которого пил воду маленький Апуш. Теперь это место не только источник жизни, но и вдохновение для многих людей, приезжающих в Кырлай.

Благоустройство родников, древних кладбищ, создание новых музейных комплексов, памятных и исторических мест — по словам руководителя компании «Таттелеком» Лутфуллы Шафигуллина, за 10 лет его творческая группа проделала огромную работу. Тукаевская премия — заслуга всего коллектива компании. Все это было сделано для того, чтобы у будущего поколения было представление о том, что такое история, культура и наследие народа, живущего на этой земле.

— Строительство родников, музеев — как поэма, как роман. Потому что люди там духовно обогащаются. Церковь, которую мы восстановили, еще 100 лет будет стоять, — резюмирует Шафигуллин.