Уживется ли Castorama с OBI и четвертым «Мегастроем»

В Казани открываются сразу два гипермаркета класса «сделай сам». Один — через дорогу от ТЦ «Мега». Что ждет рынок?

Фото: Максим Платонов

Все, что происходит на рынке DIY (от английского do it yourself — сделай сам), влияет на жизнь рядового потребителя не так сильно, как изменения в сфере продуктового ретейла. Но если речь заходит о ремонте или обустройстве сада на летний сезон, без магазинов этого класса не обойтись никак. 25 апреля в Казани прошла официальная церемония в связи с открытием гипермаркета Castorama. Французская сеть магазинов товаров для дома, дачи и ремонта входит в состав британской корпорации Kingfisher. Первый в Казани гипермаркет этой сети открывается через дорогу от торгового центра «Мега», где есть собственный DIY-гипермаркет OBI. Но этим подробности не исчерпываются. В самое ближайшее время в Казани откроется четвертый гипермаркет местной сети «Мегастрой». Грозит ли рынку, где торгуют электродрелями, карнизами и отвертками, перенасыщение, разбирался корреспондент «Реального времени» вместе с экспертами.

Открытие для официальных гостей и команды гипермаркета

Открытие казанского гипермаркета Castorama состоится еще только 29 апреля, а вчера было торжество для команды гипермаркета и официальных гостей, в числе которых были генеральный директор российского подразделения «Castorama Россия» Венсан Гюффруа, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, заместитель министра промышленности и торговли РТ Денис Валеев и глава Советского района Рустем Гафаров.

Практически все выступавшие сошлись на социальной актуальности нового торгового объекта в сегменте DIY. «Альтернативная возможность проектировать и строить свои дома, квартиры и дачи для жителей Татарстана», — так определил миссию Castorama Венсан Гюффруа. «Это новая инновационная капелька в океан качества жизни наших граждан», — образно ответила ему Талия Минуллина.

Впрочем, масштабы самого гипермаркета класса «сделай сам» потянут если не на океан, то на море внушительных размеров. Общая площадь магазина — 11 тыс. квадратных метров. 32 тыс. наименований товаров. 190 рабочих мест. Как позже заметил в беседе с официальными гостями гипермаркета Гюффруа, Castorama не планирует останавливаться на достигнутом. Приблизительно через год сеть обзаведется новой IT-системой, которая позволит вывести интернет-торговлю на новый уровень.

Открытие казанского гипермаркета Castorama состоится еще только 29 апреля, а вчера было торжество для команды гипермаркета и официальных гостей



Открытие четвертого «Мегастроя» назначили на «середину апреля», но пока не подтверждают

Как стало известно источникам «Реального времени», на 27 апреля по адресу: Горьковское шоссе, 113, на перекрестке с улицей Можайского, планировалось открытие четвертого казанского магазина сети «Мегастрой», которая принадлежит ООО «Агава». Также на сайте объявлений Avito 29 марта 2018 года была размещена вакансия «Заведующая в кафе», где в качестве времени открытия гипермаркета указана «середина апреля». Однако в компании «Агава» отказались прокомментировать ближайшие планы и не подтвердили дату 27 апреля как время открытия нового «Мегастроя».

О строительстве гипермаркета на Горьковском шоссе компания «Агава» заявила еще в 2014 году, но строительство началось только в 2017-м. Общая площадь составит более 18 тыс. квадратных метров, а торговая площадь будет более 12 тыс. Парковка рассчитана на 937 мест. Эксперты «Реального времени» согласны с тем, что компания «Агава» выбрала крайне удачное расположение нового гипермаркета.

— Южная часть города уже перенасыщена подобными объектами, поэтому место для очередного магазина на выезде из города выбрали очень удачное. Молодцы, — считает генеральный директор группы компаний «Колорит» Айрат Гайнуллин.

— Горьковское шоссе удобно тем, что отсюда люди выезжают в Зеленодольск, Старое и Новое Аракчино, Займище, Иннополис, «Салават купере», — дал нам комментарий генеральный директор консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

На 27 апреля планировалось открытие четвертого казанского магазина сети «Мегастрой». Фото shopandmall.ru



«От количества магазинов у людей больше ресурсов не появится. Идет перераспределение имеющегося потока»

Открытие Castorama в пешей доступности от ТЦ «Мега» со строительным гипермаркетом OBI существенно усложняет структуру казанского рынка DIY. Но можно ли говорить о том, что рынок перегрет? Последует ли спад за рекордным увеличением торговых площадей? На этот счет у наших экспертов разное мнение.

По мнению Айрата Гайнуллина, Казань приближается к этому сценарию, хотя и не быстро: «Существует подход, что один гипермаркет приходится на 200 тыс. населения, и этого достаточно. Если округлить, то сейчас в Казани 1 млн 400 тыс. жителей. Два гипермаркета «Леруа Мерлен» уже есть, один OBI, открывается четвертый «Мегастрой», плюс Castorama, а еще есть «Максидом», который немного отличается от этих магазинов, но тоже предлагает товары для дома. И я думаю, что от количества открытых гипермаркетов общая выручка больше не станет. Потому что рынок не резиновый. От количества магазинов у людей больше ресурсов не появится. Идет перераспределение имеющегося потока. Тот, кто занимает лучшие места, имеет больше возможностей».

Мурат Ахмеров сравнивает современное состояние казанского рынка DIY с тем, что переживали уже другие сегменты: «Помните, каким раньше был рынок сотовых телефонов? Когда на каждом углу стоял магазин. Потом они схлопнулись. Банки на каждом углу тоже уже не размещают. Циклические колебания коснутся и рынка DIY. Перегрев будет, потому что ремонт обычно делают раз в 10 лет. И многие застройщики сдают жилье в чистовой отделке».

С мнением гендиректора компании «А-Девелопмент» не согласен Артем Андрейченко, руководитель сектора DIY отдела исследований промышленных товаров компании GfK Rus: «Ремонт и отделка купленных квартир стимулируют потребление товаров категории «сделай сам». К тому же в России, как и все всем мире, в 2017—2018 годах один из основных трендов — «мой дом», который выражается в том, что потребители инвестируют время, усилия и средства в обустройство дома. Для современного городского потребителя дом становится убежищем и тихой гаванью, где он может отдохнуть от стресса и высоких темпов жизни. Говорят, ремонт нельзя закончить, только можно прекратить. Так что надеемся, что спада рынка DIY при стабильном развитии экономики не случится. Ведь количество сделок на рынке недвижимости пока продолжает восстанавливаться, чему способствуют более гуманные ставки по ипотеке».

В первом квартале 2018 года оборот рынка электроинструментов в рублях вырос более всего из-за роста средней цены, тогда как спрос в штуках снизился

Чем меньше город, тем нужнее электроинструменты

Интересные данные представитель исследовательской компании GfK привел по отдельным группам товаров. Так, по данным GfK, в I квартале 2018 года рынок лакокрасочных покрытий в городской России вырос в натуральном выражении на 5% в сравнении с I кварталом 2017 года. Продолжается рост спроса на водоэмульсионную краску, доля которой превышает 50%. Потребители все чаще выбирают более дорогие и качественные лакокрасочные покрытия и отдают предпочтение популярным брендам, а спрос на собственные торговые марки сетей падает.

Что касается продаж электроинструментов, по данным мониторинга GfK, в первом квартале 2018 года оборот рынка электроинструментов в рублях вырос более всего из-за роста средней цены, тогда как спрос в штуках снизился. Как всегда, поддержали оборот рынка продажи дрелей и перфораторов. Рост рынка электроинструментов (да и всего сектора DIY) определялся покупателями в городах с населением менее миллиона человек. Так, продажи электроинструментов в этих городах росли в два раза быстрее, чем в городах с населением более 1 миллиона человек.

Продажи в интернете росли почти в 3 раза быстрее, чем в традиционной рознице, но средняя цена в интернете снижается в противоположность тенденции офлайн-магазинов.

Тренд перехода на более продвинутые модели продолжается в 2018 году. Профессиональный сегмент электроинструментов показал значительный рост. Эта тенденция в основном заметна у дрелей, перфораторов и строительных фенов, где рост превысил 40% по сравнению с предыдущим годом. Пользователи переключаются на более продвинутые профессиональные аккумуляторные инструменты, несмотря на рост цены и так недешевых инструментов, — рассказал «Реальному времени» Артем Андрейченко.

В официальных и неофициальных речах на открытии казанского гипермаркета Castorama неоднократно поднималась тема участия местных татарстанских производителей



Местным производителям нужно выходить не только на крупные сети, но также на Amazon и Alibaba

В официальных и неофициальных речах на открытии казанского гипермаркета Castorama неоднократно поднималась тема участия местных татарстанских производителей. Заместитель министра промышленности и торговли РТ Денис Валеев рассказал «Реальному времени» о том, что делает государство, чтобы помочь татарстанским производителям:

— Профессионал, видя представленный ассортимент, всегда может предложить свой товар. Главное — пройти сложные требования по качеству, цене и объему. Потому что работа с сетью Castorama, например, это огромная ответственность, потому что ты должен обеспечивать большой объем товара у себя на складе, чтобы он бесперебойно поступал в сеть. С другой стороны, все крупные торговые сети, заходя к нам, берут обязательство внимательно рассматривать предложения местных поставщиков.

У государства есть ряд инструментов, которые помогают производителям. Есть гранты для малого и среднего бизнеса у Министерства экономики РТ. Министерство промышленности и торговли РТ также координирует взаимодействие с международными и российскими торговыми сетями и работает для того, чтобы наши производители знали о своих возможностях. Например, 26 апреля у нас в Торгово-промышленной палате будет бесплатный семинар, где московские лекторы расскажут, как продавать товары в США и Китай с помощью электронных сервисов Amazon и Alibaba. Это абсолютно реально для татарстанских производителей. Больше скажу, это наши казанские программисты разработали программу Amazon Scout. С ее помощью любой производитель может пробить название своего товара и понять, насколько его продукция востребована на рынке США.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов