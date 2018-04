Уживется ли Castorama с OBI и четвертым «Мегастроем»

Все, что происходит на рынке DIY (от английского do it yourself — сделай сам), влияет на жизнь рядового потребителя не так сильно, как изменения в сфере продуктового ретейла. Но если речь заходит о ремонте или обустройстве сада на летний сезон, без магазинов этого класса не обойтись никак. 25 апреля в Казани прошла официальная церемония в связи с открытием гипермаркета Castorama. Французская сеть магазинов товаров для дома, дачи и ремонта входит в состав британской корпорации Kingfisher. Первый в Казани гипермаркет этой сети открывается через дорогу от торгового центра «Мега», где есть собственный DIY-гипермаркет OBI. Но этим подробности не исчерпываются. В самое ближайшее время в Казани откроется четвертый гипермаркет местной сети «Мегастрой». Грозит ли рынку, где торгуют электродрелями, карнизами и отвертками, перенасыщение, разбирался корреспондент «Реального времени» вместе с экспертами.