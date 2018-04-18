Ключевые принципы ведения семейного бюджета

Автор статьи Анастасия Семенова прошла обучение по финансовой грамотности в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, узнала секреты финансового планирования и применила их на своей семье. Она готова поделиться правилами ведения семейного бюджета, которые помогут воплотить самые смелые планы в жизнь.

Вести свой семейный бюджет я начала, когда мы с мужем стали копить на квартиру. Многие скажут, что это все бесполезная трата времени. Они скрупулезно записывают каждую покупку, вспоминают, куда подевался чек на молоко, но никак эту информацию не используют. И это главная ошибка.

Для меня же ведение семейного бюджета — это гарантия того, что поставленные цели будут достигнуты. Бывают такие месяцы, на которые выпадает все: три дня рождения, свадьба лучшего друга, продление ОСАГО, покупка новой «резины», верхней одежды, еще и поломка телефона… Это, конечно, все сбивает с ног и вводит в состояние стресса. Я хотела, чтобы такие траты перестали заставать меня врасплох, и решила взять ситуацию в свои руки.

Когда я начала вести семейный бюджет, моя зарплата составляла 25 тысяч рублей, и у меня не было накоплений. Хотелось многого: новую квартиру, машину, отпуск три раза в год, учиться в хорошей бизнес-школе. Все эти цели в той ситуации казались неосуществимыми.

Да, понятно, надо больше зарабатывать. И мы над этим тоже работали. Но это не всегда и не всем помогает. Можно с успехом спускать сквозь пальцы на текущие расходы и минутные радости зарплату и в 30, и в 70, и в 200 тыс. рублей и ни копейки не отложить. А можно и при очень скромных доходах покупать все необходимое и откладывать на важные долгосрочные цели. Поэтому я считаю, важно не только увеличивать доход, но и следить за расходами.

Когда-то я пробовала пару месяцев жить на всю зарплату и тратить ее до последней копейки, как говорится, жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать, но это вводило меня в еще больший стресс. Меня расстраивало то, что я ни на шаг не приблизилась к мечте и не заложила фундамент для будущих целей. Поэтому, чтобы взять под контроль свои финансы и начать откладывать на важные цели, я стала вести семейный бюджет.

Моя работа с семейным бюджетом опирается на следующие принципы.

Я установила на компьютер специальную программу, собирала все чеки и просила об этом мужа. Раз в день, а иногда реже всю накопившуюся стопку чеков вносила в программу. Фото pixabay.com



Знать сколько

Для меня важно знать, сколько денег мне потребуется на обязательные траты и на желаемые цели в будущем, сколько денег и на что ушло в прошлых периодах и сколько денег у меня есть сейчас.

По расходам я обращаю особое внимание на обязательные траты, на непредвиденные расходы, на платежи на отдых и развлечения и вывожу остаток по итогам месяца.

Считая деньги, которые есть у меня в распоряжении, я сверяю баланс на зарплатной карте, остатки по всем счетам, все заначки, вклады, наличку во всех карманах и кошельках, оставшиеся доллары и евро от поездок на море и т.д.

Поначалу в этом мне помогало приложение по личным финансам. Я установила на компьютер специальную программу, собирала все чеки и просила об этом мужа. Раз в день, а иногда реже всю накопившуюся стопку чеков вносила в программу. Пробовала мобильные приложения, но они меня сильно отвлекали в течение дня.

Часто бывало, что суммы поступлений и расходов не сходились. В основном забывались платежи наличными. Со временем почти все расходы научилась фиксировать.

Проанализировав траты прошлых месяцев, я многое изменила. Например, нашла ряд неиспользуемых и нецелевых расходов и отказалась от них: закрыла часть банковских карт, подключила кешбэк, снизила плату по ряду обязательных регулярных платежей, систематизировала покупки, стала составлять список на неделю или две вперед, отслеживала акции, начала покупать подарки к праздникам заблаговременно. Приложение «Едадил» стало моим любимым. Еще я начала задумываться об альтернативных решениях. Например, купить зеркало не в магазине, а заказать в стекольной мастерской — дешевле на 40—60%. Это лишь часть мер. Но на всех изменениях удалось выручить почти половину бюджета.

Одно время я хотела, чтобы семейным бюджетом занимался муж. Но эта задача с треском провалилась. Его это сильно удручало. Я поняла, что деньгами должен заниматься тот, у кого это лучше получается.

Помимо учета расходов я периодически делаю переоценку стоимости имеющихся активов (всего дорогостоящего движимого и недвижимого имущества). Хочу понимать, каким капиталом я располагаю на текущий момент.

При планировании бюджета я также имею в виду такие возможные денежные поступления и права, как сертификат на материнский капитал (453 тыс. рублей), возможный налоговый вычет (до 260 тыс. рублей), декретные и т.п. Ведь в итоге может получиться существенная сумма денег.

Конечно, вести такой учет трудоемко. Я кропотливо записывала все полгода. Затем я поняла, сколько и на что мне нужно. Теперь я упростила свою систему: откладываю в начале месяца часть на обязательные траты, часть на отдых и развлечения, часть на долгосрочные цели и инвестиции и часть на прочие расходы. А в программе фиксирую итоговые цифры по категориям.

Проанализировав траты прошлых месяцев, я многое изменила. Например, нашла ряд неиспользуемых и нецелевых расходов и отказалась от них: закрыла часть банковских карт, подключила кешбэк, снизила плату по ряду обязательных регулярных платежей. Фото pixabay.com



Четко планировать

Все свои крупные краткосрочные и среднесрочные цели я четко планирую. Определяюсь с параметрами желаемого, ценой, датой покупки. Одно из важных условий — это согласование деталей со всеми, кто вовлечен и от кого зависит достижение этой цели: с членами семьи, с начальником и коллегами и т.д., чтобы в процессе не возникало разногласий и было общее понимание результата.

В бюджет я обязательно вношу не только ежемесячные траты, но обязательные ежегодные и сезонные расходы: налоги, ОСАГО, каско, подарки ко дням рождения, продление фитнес-карт, чтобы понимать, на какие месяцы будет повышенная нагрузка, и готовлюсь к ним заранее.

У меня даже запланирован ежегодный обязательный визит к интернет-провайдеру. Раз в год я прихожу в офис и говорю, что хочу поменять компанию, потому что конкурент предлагает более дешевый тариф. В ответ мне продляют скидку и предоставляют ряд бонусов.

Отдельная тема — спонтанные покупки. Искоренить их у меня никак не получилось. Решаю этот вопрос следующим образом:

Возвращаю ненужное и лишнее



Если через пару дней после покупки вещи понимаю, что особой потребности в ней нет, то возвращаю ее в магазин. В этом вопросе закон о защите прав потребителей на нашей стороне: в течение 14 дней можно многое вернуть (есть исключения: например, лекарства и парфюмерия и др.). Вношу в бюджет



Да, я вношу в бюджет часть расходов на спонтанные покупки. Иногда просто хочется что-то купить, не планируя, без предварительного анализа и сравнения. Поэтому закладываю небольшую сумму на такие спонтанности.

Откладывать сразу

Это самый важный принцип. Получив зарплату, первым делом пополняю отдельный накопительный счет. Важно откладывать часть доходов при любой ситуации, 10—20% — столько, сколько получится.

В этом вопросе я работаю как инкассация. Изымаю по 40—50%, а то и больше заработанных средств на сбережения и накопления на важные цели. Было много случаев, когда мы сразу не отложили и все деньги улетели по мелочам. Да, я часто перегибаю палку в этом вопросе. Очень хочу быстрее приблизить цели. Однако всегда нужен баланс между текущими радостями и будущими целями.

Помогает в этом вопросе автоперечисление. В мобильном приложении «АК БАРС Онлайн 3.0» (6+) есть удобная функция «Копилка». С ее помощью деньги автоматически перечисляются на специальный счет. Можно самим придумывать названия этим счетам, например «на путешествие в Европу», «на автомобиль», «на холодильник» и т.д.

В зависимости от срока целей использую разные инструменты накоплений.

До 3 лет — это вклады. Вкладов у меня много: разные по целям, по срокам, по валюте, по ставкам, по условиям. Мой самый любимый — с ежедневной капитализацией, с возможностью пополнения и частичного снятия в любой день.

В «АК БАРС» Банке есть интересные вклады с выгодными ставками и условиями:

Фишка: чтобы получить ставку выше, чем в отделении, нужно открыть вклад онлайн.

Важный момент с накопительными счетами. Бывает, стоишь в магазине, выбираешь товар, подходишь к кассе, но на счете денег не хватает. Быстро вспоминаешь про свою «копилку», открываешь мобильный банк, пара кликов — и деньги поступают на основной счет карты, и покупка оплачена. Поэтому откладывать нужно так, чтобы ни другие, ни вы сами в эмоциональном порыве так легко не залезли в эту «копилку».

Для долгосрочного планирования в перспективе более 5 лет использую другие инструменты — ценные бумаги, обезличенные металлические счета, накопительные страховые программы, недвижимость и другое. Эти инструменты с повышенным риском и, соответственно, большей возможной доходностью. К этому вопросу важно подходить вдумчиво и осторожно.

У меня был один показательный случай. Мы копили на большую цель с горизонтом 3 года, при этом хотелось не только собрать нужную сумму, но и получить доходность выше вклада. Открыла брокерский счет, купила акции. Цена портфеля постоянно менялась, в целом за год прирост был на 15—20%. Но именно к моменту, когда нужно было снять деньги и оплатить покупку, случилась большая просадка. Однако в момент формирования портфеля мною руководила не логика, а желание быстро приумножить капитал. Это главная ошибка при обращении с деньгами. С тех пор инвестиции для меня — это те деньги на перспективу 5—20 и более лет, на которые я в ближайшее время не претендую.

Рустем Аскаров, начальник управления брокерского обслуживания и доверительного управления ПАО «АК БАРС» БАНК

— Есть несколько главных правил, которыми нужно руководствоваться при инвестировании.

Первое: чем выше доходность инструмента, тем выше риски, и наоборот. Таким образом, инвестор может подобрать себе инструмент или корзину разных инструментов на основании его склонности к риску.

Другое правило гласит: «не храни все яйца в одной корзине». Важно распределять риски путем инвестирования в разные инструменты. Целесообразно вкладывать наибольшую часть денежных средств в консервативные инструменты. Это могут быть как традиционные банковские вклады, так и, к примеру, облигации надежных эмитентов. Одним из таких инструментов могут быть государственные облигации, выпущенные Министерством финансов РФ. Доходность по таким облигациям не самая высокая (на уровне банковских депозитов), однако надежность не вызывает сомнений.

Можно присмотреться и к корпоративным облигациям, среди которых есть облигации с доходностью 7—8%. По некоторым корпоративным облигациям и по всем государственным облигациям налог с купонного дохода не удерживается, что добавляет им большую привлекательность.

Кроме того, при покупке облигаций ежегодная доходность будет известна заранее, и она не поменяется до даты погашения бумаги (оферты). Это особенно актуально сейчас, когда ключевая ставка снижается, а вслед снижаются и ставки по банковским вкладам.

Для начинающих инвесторов хорошо подойдут индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Это счета, которые позволяют ежегодно получать налоговый вычет на инвестируемый капитал и вкладывать их в ценные бумаги. Целью ИИС является повышение привлекательности инвестиций в рынок ценных бумаг для частных инвесторов путем предоставления налоговых вычетов. Все операции на ИИС регулируются законодательством, а возврат из налогового бюджета гарантирует государство.

В рамках ИИС нами разработано специальное решение «Максимальная надежность», по которому можно получить доходность около 11% годовых. Это доходность по ценным бумагам плюс получение налогового вычета, что в сумме намного выше доходности банковских депозитов.

«Максимальная надежность» предполагает инвестирование в облигации исключительно надежных эмитентов, при этом, клиентам нет необходимости самостоятельно анализировать рынок и подбирать инструменты. Минимальная сумма для инвестирования составляет 35 тысяч рублей.

А для опытных инвесторов, уверенных в своих силах и знаниях, есть возможность самостоятельно инвестировать. Если раньше нужно было приходить в офис брокера для открытия счета, то сейчас это можно легко сделать дистанционно.

Эти принципы помогают мне эффективно управлять моим семейным бюджетом. И эта работа, конечно, требует много времени и ответственности, но она обязательно принесет свои результаты.

Конечно, моя система не идеальна… Должна признаться, у меня нет четкого плана на жизнь через 5 или 10 лет, есть общие ориентиры, направления. Но сейчас я создаю активы, которые помогут мне обеспечить финансовую подушку для реализации целей.

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