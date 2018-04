Мичинага Кохно: «Иннополис — устаревшая модель, ее нужно было реализовывать 30 лет назад»

— Господин Кохно, это ваш первый визит в Казань? Есть ли у вас опыт работы с Татарстаном?

— В Татарстане я во второй раз. Первый раз посетил Казань 5 лет назад. Тогда здесь проходил форум, организованный Министерством экономики РТ и японским Министерством промышленности, торговли и экономики. Это было официальное мероприятие высокого уровня, где обсуждали вопрос инвестиций в российские проекты. Потому тогда у меня совершенно не было времени, чтобы посмотреть Казань.

— На прошедшей в КГАСУ конференции вы презентовали концепцию «умного города». Что из себя представляет проект?

— Я отслеживаю основные тренды, которые характеризуют модели «умного города» по всему миру. Лет десять назад под этим термином понимали город, который ориентирован на те или иные пакеты технологий. Но сейчас возникает совершенно иная линия. Сегодня «умный город» — способ создать и сформировать новое общество. Это город, который решает проблему, определяющую прорыв в будущее. Именно об этом я и рассказывал на конференции.

— В реализации концепции «умных» городов задействованы несколько сторон: это и институты урбанистики, и частные компании, и государство. Какова расстановка сил разных институтов в реализации проектов «умных» городов и регионов?

— Должен соблюдаться баланс в виде государственно-частного партнерства, где ни одна из сторон не является ключевой. Муниципалитеты должны активно участвовать наряду с университетским сообществом и бизнесом.

— В своей презентации вы рассказали об известных «умных» городах в мире. Кто из них, по-вашему, мнению, в лидерах?

— Каждый из городов, которые начинают развивать умную модель, формирует новое общество и решает определенную проблему. Поэтому выделить конкретного лидера нельзя. Но, как вы помните, в своей презентации я рассказывал про город Колумбус в штате Огайо США. Они решили проблему детской смертности путем развития транспортной сети. На мой взгляд, это типичный пример того, как, используя инфраструктурные достижения, город начинает решать проблему, которая в данный момент ограничивает жизнь данного сообщества.

— Считается, что «умный город» обязательно должен быть связан с промышленным интернетом вещей. Как этот термин понимаете вы? И какую роль отводите в новой модели?

— Раньше существовал такой подход, который утверждал, что «умный город» — это прежде всего связь различных «умных сетей». С этой точки зрения, конечно, интернету вещей отводилась главенствующая роль. На мой взгляд, это не так. «Умный город» требует интеграции всех участников сообщества, включая людей с низким уровнем образования и с низким уровнем доходов, в социальный процесс. Для начала нужно выявить проблему, которую должен решить город. Это первый шаг. А уже дальше мы можем использовать технические средства как инструмент решения конкретной проблемы. Именно верная постановка проблемы определяет дальнейшую модель общества: будет ли оно справедливым или вытеснит из социальной жизни целую группу населения, что, на мой взгляд, недопустимо.

— Реализуются ли уже технологии «умного города» в России?

— Россия в этом направлении находится только в начале пути. По моим оценкам, у вас сейчас примерно такая же ситуация, как лет десять назад в Японии. Тогда во главу ставились технологии и не было единого понимания концепции «умного города». И я вижу, что пока четко сформулированной модели в России нет.

— По вашим прогнозам, сколько нам еще нужно, чтобы выработать свою модель «умного города»?

— Все зависит от стратегии. Скорость выработки модели будет зависеть от того, насколько точно будут сформулированы проблемы, для которых потом будет создаваться специфическая модель «умного города». В России, например, фактически разрушена модель демографического воспроизводства. Есть проблемы моногородов, где процветает безработица и люди вынуждены покидать родной город. Если к решению проблем подключатся городские сообщества, наряду с властью, бизнесом, то выработка модели — достаточно быстрый процесс.

— Вы уже говорили о том, что «умные сети» не играют определяющей роли в концепции смарт-сити. Но с их помощью можно решать проблемы «умного города». Как они работают?

— Да, «умные сети» не являются панацей. Но все же роль энергетических компаний в формировании «умного города» невероятно велика. С помощью «умных сетей» население получает возможность управлять не только своей жизнедеятельностью, но и метаболизмом городской среды. Смарт грид («умные энергетические сети») не является единственным решающим фактором, но от его успешного развития многое зависит. Когда энергокомпания начинает вводить элементы энергосберегающих технологий, на каком-то этапе ее доход может уменьшиться. Но если компания ориентирована исключительно на получение прибыли, а не на создание современной инфраструктуры, то она может стать тем фактором, который будет мешать создавать «умный город».

— Какие технологии должны быть применены в строительстве «умного города»?

— Речь идет о создании специальных материалов, которые будут использоваться в строительстве не одного лишь дома, а целых кварталов. Дома смогут обмениваться энергией, а избыток электроэнергии можно будет продавать в общую сеть. Конечно, материалы не могут быть универсальными, потому что они связаны с определенными природными условиями, климат у стран разный.

— Все-таки «умный город» предполагает использование дорогих технологий. Сколько они стоят? Насколько это выгодно, какова окупаемость этих технологий?

— 10 лет назад технологические компании предлагали муниципалитетам очень дорогие решения. Но сегодня есть возможность существенно снизить их стоимость. Во-первых, инфраструктура «умного города» создается для всех слоев населения. Значит можно увеличить налогооблагаемую базу в первую очередь для бизнесов, которые будут пользоваться этими решениями. Во-вторых, важно, чтобы технологические решения предлагали не монополисты, а разрабатывали стартапы. Это тоже снижает стоимость.

В японском Тояма-сити, например, решили вопрос перераспределением бюджета. Там часть суммы, которая тратится на медицину, пустили на строительство трамвайных путей, чтобы возить население с окраин в центр. По пути перераспределения пошла и Йокогаме. В американских городах создают порталы использования городских трат. Обычно городские департаменты разделены и не обмениваются между собой информацией. Информация, которая есть в образовании или в медицине недоступна, скажем, для департамента строительства. Если же создать городской портал с равным доступом всех сообществ, можно будет сразу оценить, какое предложение по улучшению инфраструктуры завышено или вообще не нужно городу. Информация будет прозрачной. Это позволит сильно сократить расходы и снизит коррупцию.

— Вы посетили много городов с лекцией об «умном городе». В чем вы видите перспективы применения «умных технологий» в Казани? Насколько столица Татарстана открыта к внедрению?

— В России я посетил только четыре города: Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и Казань. С большим скепсисом отношусь к московским моделям «умного города», потому что Москва слишком большая. По моему ощущению, Казань больше всего подходит для того, чтобы сформировать модель российского «умного города». Это связано и с местоположением города, его историческими особенностями, экономическими условиями, политикой руководства республики. При этом я не являюсь сторонником создания «умного города» на базе Иннополиса.

— Почему?

— Город слишком сконцентрирован на IT, а это обычно тупик. Попытка изолировать IT-специалистов, которые и так изолированы, и не создавать взаимодействия с другими отраслями является ошибкой. Это устаревшая модель, которую нужно было реализовывать 30 лет назад. Сейчас другие тренды. Основная задача «умного города» — создать условия для молодых талантливых людей и сформировать транспрофессиональные отношения и связи. IT-специалисты должны быть сопряжены с инженерными, социальными, архитектурными кадрами. Они должны понимать предмет деятельности других профессионалов. Хотя я уверен, что у Казани и Татарстана есть все возможности, чтобы сформировать первую настоящую модель «умного города» в России

— Сегодня много говорится о преимуществах умных технологий. А какие у них есть проблемные места?

— Основная проблема — информационная безопасность. Это основной момент, который до сих пор не решен. Реальная проблема хакерства велика. Происходит вмешательство не просто в информационно пространство, а в киберфизическое пространство, когда можно взломать энергетическую, строительную, транспортную и другие сети. Кроме того, существует проблема инклюзивности. Технологии не должны выключать из жизни общества группы людей. Например, пожилое население, которое не умеет пользоваться онлайн-сервисами. Такого не должно быть.

— Господин Кохно, вы долгое время проработали в Hitachi. За что именно вы отвечали?

— Долгое время я работал над созданием роботов. Затем перешел в офис информационных систем, который агрегирует информацию, занимался внутренними решениями. Потом работал в департаменте стратегии и планирования. Здесь я понял, как формируются, внедряются и реализуются новые технологии. За все время работы я посетил много городов, познакомился с их опытом.

— Почему решили открыть стартап после стольких лет работы в крупной корпорации?

— Я всегда любил инновационные решения. Поэтому меня заинтересовал вопрос развития концепции умного города. А дальше захотелось сделать это своим делом, рассказывать людям о модели «умного города» и подходах к ней.

— Насколько было сложно уйти из корпорации, в которой проработали более 40 лет?

— После долгих лет работы в корпорации с жестким регламентом, я занялся любимым делом. И сейчас я чувствую себя намного счастливее, потому что делаю то, что мне интересно, а не то, что просто требуется делать.

— Вы презентовали свою книгу на мероприятии. О чем она?

— Три года назад я написал несколько статей для японского журнала. Их цель заключалась в том, чтобы показать местным бизнесменам ландшафт «умных городов» в мире. Многие представители бизнес-сообщества считали, что японская модель смарт-сити далеко впереди. Я хотел переубедить их и рассказать, как развиваются умные города в Европе и США. Но потом я понял, что это интересно и для более широкого сообщества. Поэтому потом я перевел книгу на английский, она была издана в «Амазоне». В дальнейшем я хочу выпустить еще одну книгу, которая будет более структурирована.

Беседовала Алина Губайдуллина, фото Олега Тихонова

Справка

Мичинага Кохно родился 21 ноября 1948 года в Токио. В 1972 году закончил факультет инженерии Токийского университета, в 1977 году — магистратуру факультета прикладных наук Ноттингемского университета (Великобритания). В 1972 году поступил на работу в компанию Hitachi, Ltd. До 1994 года работал в исследовательской лаборатории по организации производства, Hitachi, Ltd. (автоматизация производства, робототехника, системы планирования производства). С 1994 года — заместитель руководителя офиса корпоративных информационных систем, Hitachi, Ltd. 1999 год — руководитель корпоративного отдела по готовности. С 2000 по 2010 работал на различных руководящих должностях Hitachi, Ltd. В 2010 году стал ведущим инженером департамента проекта «Умный город», Hitachi, Ltd. С 2013 года по настоящее время — президент и исполнительный директор Michi Creative City Designers Inc.