«Умные города не сделают нас всех умными»

В Казани прошел семинар по развитию креативной территории

Фото: Олег Тихонов

«Умное» будущее российских городов обсуждали накануне в казанском образовательном пространстве «Буфет». Мероприятие собрало потенциальных участников создания креативной территории и экспертов из различных областей. О том, как менялась концепция умного города, почему технологии не в приоритете и о центральных игроках новой модели — в материале «Реального времени».

Солнечный дом и фермы на крыше

О том, как должен развиваться город, чтобы перейти в разряд «умной» территории, говорили в среду в Казанском архитектурно-строительном университете. Места в зрительном зале заняли потенциальные строители города-будущего: студенты-архитекторы, представители бизнес-сообщества и энергетики. По словам организаторов, те ключевые категории, которые должны уметь меняться и перестраиваться.

Неслучайным оказался и выбор места проведения. Архитектурно-образовательное пространство BFFT.space или, по-русски, «Буфет» представляет собой инновационную площадку строительного вуза. Пространство предназначено для экспериментального проектирования студентов-архитекторов, проведения мастер-классов, лекций, семинаров. Отличие его от «Смены» и «Штаба» в том, что все дискуссии здесь имеют тематическую направленность — архитектура, строительство, дизайн. Идея проекта принадлежит преподавателям-архитекторам Ильнару и Резеде Ахтямовым. Центр представляет собой лекционный зал на 150 человек, выставочный зал, творческие студии. Пространство максимально прозрачно изнутри, чтобы из зала лектория через стеклянные перегородки можно было увидеть, что происходит в студии, и наоборот.

Часть площадей выделена под студию TIArch, где студенты корпят над своими конкурсными проектами. А те, кто выезжает на стажировки за рубеж, делятся здесь опытом с младшекурсниками.

— Каждый, кто занимается в «Буфете», получает рабочие места в вузе, выезжает на заграничные стажировки, — отметил основатель центра Ильнар Ахтямов.

Семинар стал продолжением стратегических сессий, которые провел институт опережающих исследований им. Шифферса. На мероприятии выступил известный японский бизнесмен Мичинага Кохно. Господин Кохно описывает мировой опыт в создании умных городов. Модели, которые используют Европа, Китай и Япония, имеют свои особенности и отличия. Анализ, проводимый Кохно, интересен российским сообществам в инфраструктурных компаниях, университетах и методологической среде.

Основная часть программы стартовала после минуты молчания в память о трагических событиях в Кемерово. Открыл семинар директор института им. Шифферса Юрий Громыко. По его мнению, проблема умных городов и креативных территорий невероятно важна для России, где происходит старение населения и разрушены механизмы демографического воспроизводства. С другой стороны, существует огромное пространство неосвоенных территорий. Развитие инфраструктуры энергетическими компаниями и создание моделей молодежных городов — важнейшие условия формирования самодеятельного населения, готового стать субъектом развития территории.



Архитектурно-образовательное пространство BFFT.space или, по-русски, «Буфет» представляет собой инновационную площадку строительного вуза



Следующим выступил директор по развитию «КЭР-холдинг» Айдар Фахрутдинов с докладом «Принципы построения креативной территории». Компания вместе с КГАСУ и «Сетевой компанией» является организатором семинара. Фахрутдинов заметил, что прорыв в будущее станет возможным, если будут выполнены два условия. Во-первых, в компаниях должен быть сформирован избыточный человеческий капитал. Во-вторых, картина мира у специалистов должна быть шире, чем отраслевая рамка.

— Пенсионером можно стать и в 30 лет, если твоя картина мира из прошлого. Пенсионер — не возраст, а то, как ты смотришь на мир. Меняется потребитель, меняется качество продукта. Нужно уметь трансформироваться, — сказал спикер.

В качестве яркого примера использования умных технологий Айдар Фахрутдинов привел вращающийся дом «Гелиотроп» в немецком Фрайбурге. Автор проекта — архитектор Рольф Диш. Это экспериментальный дом, который должен показать людям, что жилище может не только потреблять энергию, но и производить ее. Благодаря использованию солнечной энергии, дом может вращаться вслед за солнцем. Одна сторона дома прозрачная, а другая сделана изолированной. То, какой стороной к солнцу повернется дом, определяет температурный режим, который выставляет жилец. Зимой в солнечный день дом поворачивается прозрачной стороной к солнцу и нагревается с помощью солнечной энергии. Летом же, напротив, процесс выстроен наоборот. Чтобы не было слишком жарко, окна поворачиваются на теневую сторону, а лучи падают на изолирующий материал, который практически не нагревается. На крыше дома стоят солнечные батареи, которые могут поворачиваться в любую сторону и наклоняться под оптимальным к солнцу углом. Бюджет создания такого дома составляет примерно 1,2 млн евро.

— Я разговаривал с одним из жителей такого дома. Он математик, вышедший на пенсию. Так вот, по его словам, экономия платы за электричество составляет плюс 200 евро ежемесячно. Это значит, что государство каждый месяц доплачивает жителю по 200 евро за поставки электроэнергии, — рассказал эксперт.

Другой интересный кейс — фермы на крыше домов. В этой области лидирует США. В качестве опыта Айдар Фахрутдинов рассказал о стартапе Food Roof Farm. Его команда арендовала крышу одного из местных зданий, согласовала со всеми надзорными органами изменение нагрузок, изменила проектную документацию и разбила ферму. Была проделана огромная работа.

— Они провели гидроизоляцию, привезли землю, проложили грядки, установили дорожки, посадили растения. И сейчас ухаживают за всем этим, как за обычной фермой, — сообщил докладчик.

Проект проинвестировало жилищно-коммунальное хозяйство Сент-Луиса, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру города, в том числе на ливневки. Следуя логике, если площадь озеленения на крышах будет высокая, то после дождей количество стоков уменьшится. При этом 60% продуктов стартап пожертвовал в центр для бездомных,13% фермы отведены под общественный сад, где люди выращивают еду для себя и своих семей. Все остальное компания продает в рестораны.



Дом «Гелиотроп» в немецком Фрайбурге благодаря использованию солнечной энергии может вращаться вслед за солнцем



Третий интересный проект — солнечный вегетарий компании «Грин-ПИКъ» в Коврове. Это теплица нового поколения, предназначенная для выращивания биопродуктов в течение 365 дней в году. Проект предполагает симбиоз нескольких различных систем. С одной стороны, обычный навоз, который выходит из коровников других фермеров, и деятельность червей-старателей, в разработку которой вложил финансы бизнесмен. Эти черви производят гумус. Дальше биогумус используется внутри вегетариев.

— Получается, что собирается цепочка: забирается излишек навоза у классических фермеров и поэтому нет отравления земли, черви производят биогумус, постоянно перерабатывая навоз, а солнечный вегетарий потребляет этот биогумус и позволяет собирать урожай круглый год, — уточнил директор по развитию «КЭР-холдинг».

Две волны хайпа

По мнению известного урбаниста Данияра Юсупова, умные города не сделают нас всех умными. Питерский архитектор делился мыслями по скайпу. Ключевая мысль его выступления заключалась в том, что важнейшая проблема умного города — проблема самоуправления и взаимодействия сообществ.

— Умная инфраструктура при отсутствии субъекта мгновенно становится группой. И задача архитекторов нового поколения — искать, находить формы самоуправлениям городом, — обрисовал перспективы Юсупов.

Центральным выступлением семинара стала лекция японского бизнесмена Мичинаги Кохно. Спикер больше 40 лет проработал на разных руководящих должностях в корпорации Hitachi, а 5 лет назад основал стартап Michi Creative City Designers Inc, направленный на развитие умных территорий.

— Я давно работаю с концепцией умных городов. И многие уже посетил. Об этом сложно говорить, потому что понимание сути модели у всех разное, — начал выступление господин Кохно.

По его словам, модель умного города зародилась в 2000 году на саммите в Рио-де-Жанейро, где обсуждались вопросы окружающей среды и вопросы глобальных проблем. И у каждой территории были свои причины зарождения новой модели. Так, в США умный город появился как ответ на последствия, возникшие в связи с либерализацией рынка энергетики. В Европе во главу ставились проблемы загрязнения окружающей среды. В Китае наметился тренд массовой концентрации людей в мегаполисах: население уезжало из провинций. А в Японии после крупного землетрясения стало не хватать электроэнергии.

Проект Food Roof Farm проинвестировало жилищно-коммунальное хозяйство Сент-Луиса, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру города, в том числе на ливневки

Хайп вокруг умных городов возник в 2008—2012 годах. Идея состояла в том, чтобы создать новую ценность. Другая мысль (так было в Японии) базировалась на том, что нужно использовать возобновляемые источники энергии и системы управления энергетикой. А дальше наступило разочарование, потому что сеть для этих городов была создана безо всякой цели. Все это, в свою очередь, породило недоверие со стороны сотрудников муниципалитетов к тем технологическим компаниям, которые предлагали услуги.

— В Европе и Японии убедились, что, с одной стороны, новые системы энергетической эффективности привлекают новые бизнесы. Но потом оказалось, что очень сложно найти жизнеспособную бизнес-модель, которая бы полностью управляла энергетикой. В тех домах, где внедрялись системы энергетической эффективности, первые год или два экономилось до 10—15% электроэнергии, но через два года жители стали уставать от попыток сэкономить энергию, — рассказал Мичинага Кохно.

Вторая волна вокруг концепции умного города поднялась в 2014—2015 годах. И в это время возникла принципиально иная линия — умный город был призван решить конкретно взятую проблему.

— У каждого города они разные. Сегодня это форма проектирования и создания общества будущего, — отметил спикер.

Умные технологии на практике

В этой связи Кохно привел несколько примеров. Так, в Японии создан Йокогама-сити. Это крупнейший проект по управлению потреблением энергии. Территория охватывает три района и 420 тыс. людей в 170 тыс. домохозяйств. Другой японский город, Китакушу-сити, внедрил новую систему утилизации отходов, которую затем переняли многие азиатские города.

В США это города Портленд и Колумбус. Портленд всегда был известен скоплением молодежи. У города высокий уровень роста молодого населения. По словам местных жителей, Портленд — город человеческого размера, один квартал занимает там не более 60 метров. И именно этим он вызывает ажиотаж у молодых людей. Все в городе, будь то скамейки или трамвайные пути, расположено близко друг к другу, чтобы люди могли общаться.

— И это может послужить примером для вашего Иннополиса, — заметил Кохно.

Колумбус, который находится в штате Огайо, стал победителем конкурса Smart City Challenge министерства транспорта США. Выделенные средства пойдут на реализацию победившей программы, которая включает развитие транспортной системы. Помимо общего улучшения уровня жизни в городе, Колумбус пытается этими мерами решить остро стоящую проблему детской смертности, которая здесь в четыре раза превышает средние показатели по стране. Улучшение транспортной системы может, по мнению властей, снизить эти показатели. При этом Колумбус занимает первое место по темпам роста активности стартапов и их расширению. Город намерен привлечь стартап по созданию специального приложения, которое помогло бы инвалидам использовать городской общественный транспорт. Также в бедных районах, удаленных от центра города, власти Колумбуса разместили сенсорные панели. Так, если человеку срочно понадобится госпитализация, нужно будет нажать кнопку с надписью «Help». По этому вызову приедет такси Uber и отвезет человека в больницу.

«Умный город — это город, который способен заглянуть внутрь и определить, какие проблемы стоят перед ним, что нужно жителям. Умный город — не самоцель», — говорит Мичинага Кохно

В Великобритании в лидерах город Бристоль. Местные называют его программируемым городом. Как и Портленд, Бристоль поставил своей целью привлечь молодых людей. Университет в Бристоле занимается исследованиями в области телекоммуникаций, поэтому сюда приглашают людей, заинтересованных в телекоммуникационных стартапах.

В Китае есть эко-город Тяньцзинь. Совместный проект с Сингапуром уже начал принимать первых поселенцев. Полностью создание города планируется завершить к 2020 году. Для строительства Тяньцзинь специально был выбран сильно загрязненный участок без доступа к пресной воде, чтобы доказать, что такие проекты осуществимы в любом месте. По замыслу, в экогороде планируется обеспечить оборотное водоснабжение, как на космических станциях, полного перехода на альтернативную энергетику — солнечную и ветровую энергию.

— Во время первого бума умных городов концепцией управляла технология, — перешел к следующему блоку выступления Мичинага Кохно. Тогда основными игроками были провайдеры технологических решений и защитники интересов промышленности. По словам спикера, сейчас во главе необходимость решения проблем. Эти решения обеспечивает технология. А главными игроками стали жители, муниципалитеты и общины.

Сегодня пришло понимание, что умный город — это не энергетически продвинутый город с умными сетями и интернетом вещей.

— Умный город — это город, который способен заглянуть внутрь и определить, какие проблемы стоят перед ним, что нужно жителям. Умный город — не самоцель, — резюмировал японский бизнесмен.

Во второй части мероприятия опытом работы в международных проектах делились студенты КГАСУ, а представитель компании HART рассказал о таком новом типе интеллектуальных инструментов, как виртуальная и дополненная реальность. Спикеры рассказали, какие технологии уже использует бизнес в Казани, на примере планирования развития ТЦ «Мега», строительстве жилых зданий «Унистрой» и проектировании нового инжинирингового центра «КЭР-холдинг». Завершился семинар презентацией книги Мичинаги Кохно о креативных городах.

1 / 37 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов