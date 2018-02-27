Сколько стоит спасение «Волги-труженицы»?

Минстрой России предложил обложить дополнительным сбором производителей бытовой химии и минеральных удобрений

Фото: Максим Платонов

Более 245 млрд рублей может составить восьмилетний объем финансирования федерального проекта по сохранению реки Волги. При этом достоверно известны цифры только на 2018 год, а заявку Татарстана на 19,8 млрд рублей еще не одобрили. Между тем для спасения Волги федеральные чиновники предложили ввести сборы с производителей бытовой химии и минудобрений. Также они указали казанскому «Водоканал»у на ненадлежащее обращение со стоками. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Мегапроект на 245 миллиардов

— Река Волга является символом Российской Федерации. Она труженица, она уже столько лет служит, и сегодня накопился ряд проблем, — заявил председатель комитета Госсовета РТ по экологии Тахир Хадеев.

Источников проблем нашлось немало — к примеру, в Волгу попадают более трети всех стоков, сливаемых в России. Решить накопившиеся проблемы «труженицы» должен проект «Сохранение и предотвращение загрязнение реки Волги», который рассчитан на 8 лет и обсудить который собрались на круглом столе комитета Госдумы по экологии в расширенном составе. Среди присутствовавших были как представители федеральных министерств и надзорных ведомств, так и представители всех 17 участвующих в проекте регионов.

Первым же вопросом стало финансирование такого грандиозного проекта: понятно, что речь идет на сотни миллиардов, но сколько именно и сколько достанется каждому региону? Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов перед мероприятием переадресовал этот вопрос представителям федеральных министерств.

«Скорее всего, мы сегодня зададим больше вопросов, чем получим ответов», — прокомментировал Владимир Бурматов



— Суммы сегодня будут называть федеральные органы власти, если они готовы будут это сделать. Если они это сделать будут не готовы, то у нас будут к ним вопросы, почему они не готовы это сделать. В проекте федерального бюджета на 2018 год профинансированы только мероприятия по очистке поймы, это в первую очередь это коснется Волгоградской и Астраханской областей. […] Скорее всего, мы сегодня зададим больше вопросов, чем получим ответов, — прокомментировал Бурматов.

Точно известно, что в рамках очистки поймы в 2018 году потратят 480 млн рублей, и такой объем финансирования Бурматов назвал «весьма скромным». По итогам реализации проекта по очистке поймы объем сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы должен снизиться не менее чем на 80%.

Остальные же цифры пока носят примерный, оценочный характер, и федеральные ведомства так и не дали конкретики. Известно, что весь проект пока оценивается в 245 млрд рублей, включая средства федерального бюджета и бюджетов регионов, а также инвестиции частных лиц. Представители министерств пока не внесли никаких поправок в эти данные, но заявили, что уже рассмотрели паспорта проектов по каждому из 17 регионов.

В ходе самого мероприятия глава Минэкологии РТ Александр Шадриков сообщил, что Татарстан предложил для программы мероприятия на сумму в 19,8 млрд рублей, в том числе 10,7 млрд из федерального бюджета, 7,8 млрд — из республиканского. Из них основная часть, 15,4 млрд рублей, связана с реконструкцией и строительством очистных сооружений.

Александр Шадриков сообщил, что Татарстан предложил для программы мероприятия на сумму в 19,8 млрд рублей, в том числе 10,7 млрд из федерального бюджета, 7,8 млрд — из республиканского



Татарстан: есть 167 миллионов, надо в 20 раз больше

Однако в течение мероприятия назвали еще несколько любопытных цифр, которые касаются именно Татарстана. К примеру, республика тратит 167 млн рублей ежегодно на водоотведение и очистные сооружения, рассказал Хадеев.

«Это надо умножить хотя бы на 20. С 60-х годов эта работа почти остановилась, и многие сооружения изжили себя физически», — добавил Хадеев.

Из данных стендов, расположенных в холле Казанской ратуши, где проходил круглый стол, видно, что на капремонт и реконструкцию систем водоотведения в Татарстане потратили даже более значительную сумму: 931,8 млн рублей с 2014 по 2017 годы, или почти 233 млн рублей в год. На эти средства реконструировали 25 объектов, построили и отремонтировали 13 насосных станций, а также проложили 19,4 км канализационных сетей.

В 2018 году капремонт очистных сооружений пройдет еще 18 районах РТ, где отремонтируют 13 очистных сооружений и 12 КНС с канализационными сетями.

Кроме того, Минэкологии РТ подготовило предложения по ликвидации двух объектов, которые наносят значительный вред экологии Волги, на общую сумму в 4,4 млрд рублей. Из них 4 млрд рублей пойдут на рекультивацию иловых полей казанского «Водоканала» (о них еще пойдет речь ниже) и 400 млн — на демонтаж бездействующих трубопроводов на территории Нижнекамского водохранилища.

На капремонт и реконструкцию систем водоотведения в Татарстане потратили 931,8 млн рублей с 2014 по 2017 годы



Участники круглого стола обращали внимание на республиканский селекционный центр, который способен производить до 12 млн саженцев в год. Всего для укрепления берегов в Татарстане ежегодно высаживают 31 млн саженцев.

Минстрой РФ предложил новые сборы во имя Волги

Одним из наиболее значимых выступлений на круглом столе оказалась речь директора департамента ЖКХ Минстроя РФ Елены Солнцевой. Сначала она рассказывала о программах субсидирования строительства и модернизации очистных сооружений — в Татарстане в этой программе участвуют, к примеру, заводы «Аммоний» и «Татспиртпром». Однако далее она затронула возможные источники финансирования подробных программ и выдвинула ряд предложений: обложить дополнительным сбором производителей бытовой химии и минеральных удобрений.

По предварительной оценке, введение сбора с производителей средств бытовой химии, содержащей тяжело разлагающиеся поверхностно-активные вещества, принесет в бюджет около 15 млрд рублей ежегодно. По прогнозам министерства, удорожание средств бытовой химии повлечет увеличение расходов населения в среднем в месяц не более чем на 0,8 процента.

Экологический сбор с производителей минеральных и органических удобрений, которые являются загрязнителями водных объектов, может быть установлен в размере около 2 тыс. рублей за тонну продукции. Тогда ежегодный сбор составит примерно 4—5 млрд рублей.

В Татарстане в программах субсидирования строительства и модернизации очистных сооружений участвуют, к примеру, заводы «Аммоний» и «Татспиртпром». Фото Максима Платонова

В Минстрое РФ считают, что таким образом ежегодный объем фонда, из которого могло бы идти финансирование программы, составит порядка 24—25 млрд рублей. Министерство уже подготовило соответствующий законопроект, и в случае принятия положительного решения по нему реализация начнется с 2019 года.

«Надо посмотреть на взвешенность этих решений, это касается и удобрений, потому что это все скажется на стоимости конечного продукта. В результате по каждому может ударить. Мы, решая одну проблему, можем создать другую. Надо со всех сторон взвесить», — прокомментировал инициативу Владимир Бурматов.

Казани указали на иловые поля и стоки

На проблемы Казани в вопросе очистки стоков указали сразу несколько участников круглого стола, в том числе замглавы Минэкологии РФ Сергей Ястребов и глава регионального управления Росприроднадзора Фарит Хайрутдинов. Последний сообщил, что казанский «Водоканал» сбрасывает в год 80 млн тонн неочищенных ливневых стоков в Казанку и стал причиной образования 100 га иловых полей. Ответ держал председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

— Иловые поля — это действительно головная боль для Казани. Но мы на месте не стоим. В настоящее время разработан проект модернизации и реконструкции очистных сооружений. Общая сумма — 3,2 млрд рублей, и работы по первому этапу мы уже начали.

Речь идет о проекте строительства завода по термомеханической переработке иловых осадков. Когда этот завод будет завершен (планируемые сроки завершения Гиниятуллин не озвучил), сбрасывать иловые осадки на поля больше не будет необходимости. Строительство завода он оценил в 1,4 млрд рублей.

Однако к названным суммам следует прибавить уже озвученную главой Минэкологии РТ стоимость рекультивации иловых полей за 4 млрд рублей. Также Гиниятуллин добавил, что еще 5,2 млрд рублей необходимо направить на строительство очистительных сооружений на основных выпусках ливневых канализаций.

Городской бюджет за два года направил 140 млн рублей на реализацию этой программы, и, по словам Гиниятуллина, полностью вести работы только за счет бюджета Казани или за счет внутренних ресурсов самого «Водоканала» не получится. Поэтому чиновник предложил привлечь деньги по какой-либо из федеральных программ, пусть даже не по программе сохранения русла Волги.

Гиниятуллин напомнил также, что система гидротехнической защиты Казани была построена еще в 1955 году и включает в себя 35 объектов. При этом Казань, по его словам, — единственный крупный город Поволжья, где такие сооружения находятся в муниципальной собственности. С целью обеспечения надлежащего содержания этих объектов он попросил передать эти сооружения в ведение федеральных структур.

1 / 37 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов