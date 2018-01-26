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Кондукторы vs льготники: как дети-инвалиды столкнули лбами Минтранс Татарстана и исполком Казани

14:00, 26.01.2018 14

Чиновники из двух ведомств не могут решить, кто из них правильнее трактует закон о льготном проезде

Кондукторы vs льготники: как дети-инвалиды столкнули лбами Минтранс Татарстана и исполком Казани Фото: prokazan.ru

Не могут прийти к единому мнению чиновники Минтранса Татарстана и исполкома Казани. Каждое ведомство трактует закон в свою пользу, а крайними становятся льготники и кондукторы общественного транспорта. Родители детей-инвалидов демонстрируют письмо Минтранса, которое разрешает им ездить бесплатно. Кондукторы — письмо исполкома Казани, где написано, что льготниками родители становятся только в случае, если едут вместе с детьми. Подробности конфликта — в материале «Реального времени».

Чиновники ломают головы о закон

«Сопровождающий инвалида» — статус постоянный или переменный, зависящий от наличия сопровождаемого в данную минуту, не могут решить Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и комитет по транспорту исполкома Казани. Из-за того, что мнения ведомств прямо противоположные, конфликт между чиновниками вышел за рамки дипломатичной служебной переписки и переместился в салоны общественного транспорта.

Постановление кабмина РТ №161 «Об утверждении Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в Республике Татарстан» в качестве дополнительной меры социальной поддержки гражданам льготных категорий, получающим ежемесячные денежные выплаты, было издано в 2005 году, но кто-то из родителей детей-инвалидов внимательно прочитал его только сейчас и не нашел ни слова о том, что сопровождающий ребенка-инвалида может ездить по льготному проездному только в присутствии ребенка-инвалида.

После ряда безуспешных попыток довести эту информацию до кондукторов общественного транспорта, которые отказывали в проезде, родители решили потребовать разъяснений в Минтрансе РТ.

«Сопровождающий инвалида» — статус постоянный или переменный? Мнения ведомств прямо противоположные. Фото yvision.kz

Минтранс РТ запустил фотовирус в автобусы

В письме за подписью замминистра транспорта РТ Андрея Егорова говорится о том, что в соответствии с постановлением кабмина приобрести льготные проездные билеты могут в том числе «лица, сопровождающие детей-инвалидов». «Таким образом, присутствие ребенка-инвалида при проезде на общественном транспорте не регламентировано, и вы вправе воспользоваться льготной транспортной картой при оплате проезда», — написано в ответе Минтранса РТ.

Ответ Минтранса родители выложили в соцсетях — и обладающих «тайными» знаниями стало больше.

«Фотовирус какой-то прошел, и всё, люди начали ксерокопиями тыкать в лицо с этим письмом», — жалуются кондукторы в своих группах в соцсетях. За разъяснениями они обратились в комитет по транспорту Казани, где получили ответ, что ездить по льготному проездному сопровождающие могут только в присутствии лица, которое сопровождают.

«Льготная транспортная карта сопровождающего инвалида (ребенка-инвалида) не является именной, и в соответствии с п. 5 вышеназванного постановления (Постановление КМ 07.04.2005 №161, — прим. ред.) сопровождающие обязаны предъявлять в транспортном средстве льготную транспортную карту сопровождающего и льготную транспортную карту ребенка-инвалида. Поскольку льготная транспортная карта инвалида (ребенка-инвалида) является именной, то она действительна при наличии самого владельца карты. Таким образом, проезд сопровождающего лица без сопровождения инвалида I группы (ребенка-инвалида) должен быть оплачен», — уверены в комитете по транспорту Казани.

«Мы дважды оплачиваем проезд»

Надо отметить, что проезд по так называемой «льготной транспортной карте» не является бесплатным. Ее обладатели пополняют ее ежемесячно — социальный проездной ребенка-инвалида стоит 270 рублей, сопровождающего — 450 рублей.

— То есть мы фактически дважды оплачиваем проезд, когда нас заставляют покупать билет, — говорит «Реальному времени» мама ребенка-инвалида Марина Городилова.

В письме за подписью замминистра транспорта РТ Андрея Егорова говорится о том, что присутствие ребенка-инвалида при проезде на общественном транспорте не регламентировано. Фото mindortrans.tatarstan.ru

У кондукторов своя правда, они уверены, что сопровождающие злоупотребляют положением.

«В 5 утра в «Оргсинтез» вы кого сопровождаете с этой картой? Если даже будет принят этот закон, чтобы вы могли ездить без владельца, как вы будете доказывать, что именно в садик или в больницу едете его забирать? Может, вы пошли по магазинам прошвырнуться или куда-нибудь еще. А ребенок дома сидит. Это ведь тоже неправильно», — возмущается Алия Гараева.

«Бывают такие моменты, что надо ехать выписать лекарство ребенку. Но дождь, слякоть, мороз. Неужели вы возьмете ребенка? Да, я езжу одна за деньги, но дорога в поликлинику на двух автобусах в одну сторону — накладно получается. Хотелось бы, чтобы все-таки закон заработал в нашу пользу и без вреда для вас», — пишет Аида Миниахметова. Перепалка между кондукторами и родителями детей-инвалидов продолжается в социальных сетях.

Расшифровать закон попросят суд?

В том же разъяснении за подписью замминистра Егорова говорится, что Минтранс направил в адрес комитета по транспорту информацию о «необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства, а также проведения дополнительного инструктажа водительского состава муниципальных маршрутов Казани». Но, судя по тому, что споры в салонах между кондукторами и льготниками продолжаются, до перевозчиков информацию не довели.

«Министерство транспорта нам не указ, мы комитету по транспорту подчиняемся. Скажут — можно провозить, так, значит, будем возить, а если нет — то извините», — комментируют кондукторы.

На запрос «Реального времени» в мэрии Казани дали практически такой же ответ, что и ранее кондукторам. Если человек хочет воспользоваться картой сопровождающего, то в транспорте должны находиться оба лица, уверены в комитете по транспорту.

«Таким образом, проезд сопровождающего лица должен быть оплачен. Такой же порядок применяется в других регионах России, например в Московской области, Удмуртии и других», — прокомментировали «Реальному времени».


Родители детей-инвалидов готовы отстаивать свои права в суде

Судя по всему, только суд может решить, кто правильнее трактует закон, и родители детей-инвалидов готовы отстаивать свои права там.

— По данным опроса, большинство мамочек инвалидов готовы идти на этот шаг. Им терять нечего. У них, кроме детской пенсии, ничего нет. С нее ничего не возьмешь. А в случае выигрыша — иск и на моральный вред, и на материальный ущерб. Помним, что один час наемной сиделки для инвалида стоит огромных денег, пока мама в суде. Суды идут долго. Суммы будут немалые, — говорит мама ребенка-инвалида Алена Алешкина.

Дарья Турцева
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 26 янв
    В 5 утра в Оргсинтез вы кого сопровождаете с этой картой? - ключевая фраза
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  • Анонимно 26 янв
    Неужели кондукторы от этих 25 рублей разбогатеют?
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    Анонимно 26 янв
    Как говорится: копейка рубль бережет
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  • Анонимно 26 янв
    а ничего, что льготные проезд - мера поддержки в целом детей-инвалидов и их родителей, а не только в момент, когда эти родители своих детей-инвалидов куда-то везут?
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  • Анонимно 26 янв
    И кто страдает из за этих разборок?
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  • Анонимно 26 янв
    Разрешите сопровождающим бесплатный проезд всегда и везде Мало они мучаются?
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    Анонимно 26 янв
    согласна
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  • Анонимно 26 янв
    Вот Реальное время писало, что в Казани 4 тыс семей с детьми инвалидами. Пусть ездят по проездному уж. Не бесплатно же совсем просят, а по проездному. НЕ обеднеет Татарстана из-за этого https://realnoevremya.ru/news/84042-v-kazani-roditeley-detey-invalidov-osvobodili-ot-uplaty-naloga-na-imuschestvo
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  • Анонимно 26 янв
    Пусть ездят по льготной цене. А воспитывать ребёнка-инвалида очень тяжело ведь.
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  • Анонимно 27 янв
    Вот говорят, что кондуктора обеднеют из-за 25 руб. Встречный вопрос!!! У них так же дети, семьи, кредиты, ипотеки и им государство не помогает, в отличие от мамочек "героинь"
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    Анонимно 15 февр
    Тоже хочешь почувствовать себя героем? Вперёд - усынови ребёнка-инвалида. Почему-то в обществе складывается мнение, что мамы инвалидов только и думают каких бы себе ещё льгот за требовать. Вот ведь наглость! Эмпатия вам однозначно чужда, поэтому повторюсь, прочувствовать все прелести можно только на собственной шкуре. Косые взгляды, насмешки, унижение. Ведь всё не напрасно: тебя ждёт джек-пот в виде бесплатного проезда!!!
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    Анонимно 16 февр
    Я уже сталкивалась с кондукторами-агрессорами,неприятно...платишь ведь (и проезд за социальный проездной не компенсируется, в отличии от пенсионеров).Бывают очень скандальные, останавливают автобус и орут, что пока не выйдешь,автобус не тронется.Пытаешься быть законопослушным гражданином, исполняешь долг и перед собой и перед государством воспитывая приемного ребенка-инвалида.А если еще и ДЦП у ребенка,явно не наездишься.Разные диагнозы бывают у детей.Одна кондуктор мне сказала,что окажет мне милость разрешая проехать. Все-таки мужчины-кондукторы более человечные. Зачем тогда нужен был вообще этот проездной?Пока получила его, 5 раз пришлось в соцзащиту ходить, еще и ребенка в эти очереди.
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  • Анонимно 27 янв
    Дают два произных и они небесплатные,кладут деньги на карту сопроваждающего и и карту ребенку,почему то пенсионеры кладут теже деньги и они ездиют спокойно целый месяц ,в Фед.законе написано что сопроваждающий может ездить один без ребенка приналичие документов на инвалидность.
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    Анонимно 15 февр
    Ага, пенсионеры платят один раз 276 р, а тут на двоих после последнего повышения 748 р. Ещё и смотрят кондукторы так, будто ты их обворовываешь. Кстати в Москве ещё в 2009 (может и раньше) разрешалось ездить даже няням, опекунам и прочим без ребёнка.
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