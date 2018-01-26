Кондукторы vs льготники: как дети-инвалиды столкнули лбами Минтранс Татарстана и исполком Казани

Чиновники из двух ведомств не могут решить, кто из них правильнее трактует закон о льготном проезде

Не могут прийти к единому мнению чиновники Минтранса Татарстана и исполкома Казани. Каждое ведомство трактует закон в свою пользу, а крайними становятся льготники и кондукторы общественного транспорта. Родители детей-инвалидов демонстрируют письмо Минтранса, которое разрешает им ездить бесплатно. Кондукторы — письмо исполкома Казани, где написано, что льготниками родители становятся только в случае, если едут вместе с детьми. Подробности конфликта — в материале «Реального времени».

Чиновники ломают головы о закон



«Сопровождающий инвалида» — статус постоянный или переменный, зависящий от наличия сопровождаемого в данную минуту, не могут решить Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и комитет по транспорту исполкома Казани. Из-за того, что мнения ведомств прямо противоположные, конфликт между чиновниками вышел за рамки дипломатичной служебной переписки и переместился в салоны общественного транспорта.

Постановление кабмина РТ №161 «Об утверждении Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в Республике Татарстан» в качестве дополнительной меры социальной поддержки гражданам льготных категорий, получающим ежемесячные денежные выплаты, было издано в 2005 году, но кто-то из родителей детей-инвалидов внимательно прочитал его только сейчас и не нашел ни слова о том, что сопровождающий ребенка-инвалида может ездить по льготному проездному только в присутствии ребенка-инвалида.

После ряда безуспешных попыток довести эту информацию до кондукторов общественного транспорта, которые отказывали в проезде, родители решили потребовать разъяснений в Минтрансе РТ.

«Сопровождающий инвалида» — статус постоянный или переменный? Мнения ведомств прямо противоположные. Фото yvision.kz



Минтранс РТ запустил фотовирус в автобусы

В письме за подписью замминистра транспорта РТ Андрея Егорова говорится о том, что в соответствии с постановлением кабмина приобрести льготные проездные билеты могут в том числе «лица, сопровождающие детей-инвалидов». «Таким образом, присутствие ребенка-инвалида при проезде на общественном транспорте не регламентировано, и вы вправе воспользоваться льготной транспортной картой при оплате проезда», — написано в ответе Минтранса РТ.

Ответ Минтранса родители выложили в соцсетях — и обладающих «тайными» знаниями стало больше.

«Фотовирус какой-то прошел, и всё, люди начали ксерокопиями тыкать в лицо с этим письмом», — жалуются кондукторы в своих группах в соцсетях. За разъяснениями они обратились в комитет по транспорту Казани, где получили ответ, что ездить по льготному проездному сопровождающие могут только в присутствии лица, которое сопровождают.

«Льготная транспортная карта сопровождающего инвалида (ребенка-инвалида) не является именной, и в соответствии с п. 5 вышеназванного постановления (Постановление КМ 07.04.2005 №161, — прим. ред.) сопровождающие обязаны предъявлять в транспортном средстве льготную транспортную карту сопровождающего и льготную транспортную карту ребенка-инвалида. Поскольку льготная транспортная карта инвалида (ребенка-инвалида) является именной, то она действительна при наличии самого владельца карты. Таким образом, проезд сопровождающего лица без сопровождения инвалида I группы (ребенка-инвалида) должен быть оплачен», — уверены в комитете по транспорту Казани.

«Мы дважды оплачиваем проезд»

Надо отметить, что проезд по так называемой «льготной транспортной карте» не является бесплатным. Ее обладатели пополняют ее ежемесячно — социальный проездной ребенка-инвалида стоит 270 рублей, сопровождающего — 450 рублей.

— То есть мы фактически дважды оплачиваем проезд, когда нас заставляют покупать билет, — говорит «Реальному времени» мама ребенка-инвалида Марина Городилова.

В письме за подписью замминистра транспорта РТ Андрея Егорова говорится о том, что присутствие ребенка-инвалида при проезде на общественном транспорте не регламентировано. Фото mindortrans.tatarstan.ru

У кондукторов своя правда, они уверены, что сопровождающие злоупотребляют положением.

«В 5 утра в «Оргсинтез» вы кого сопровождаете с этой картой? Если даже будет принят этот закон, чтобы вы могли ездить без владельца, как вы будете доказывать, что именно в садик или в больницу едете его забирать? Может, вы пошли по магазинам прошвырнуться или куда-нибудь еще. А ребенок дома сидит. Это ведь тоже неправильно», — возмущается Алия Гараева.

«Бывают такие моменты, что надо ехать выписать лекарство ребенку. Но дождь, слякоть, мороз. Неужели вы возьмете ребенка? Да, я езжу одна за деньги, но дорога в поликлинику на двух автобусах в одну сторону — накладно получается. Хотелось бы, чтобы все-таки закон заработал в нашу пользу и без вреда для вас», — пишет Аида Миниахметова. Перепалка между кондукторами и родителями детей-инвалидов продолжается в социальных сетях.

Расшифровать закон попросят суд?

В том же разъяснении за подписью замминистра Егорова говорится, что Минтранс направил в адрес комитета по транспорту информацию о «необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства, а также проведения дополнительного инструктажа водительского состава муниципальных маршрутов Казани». Но, судя по тому, что споры в салонах между кондукторами и льготниками продолжаются, до перевозчиков информацию не довели.

«Министерство транспорта нам не указ, мы комитету по транспорту подчиняемся. Скажут — можно провозить, так, значит, будем возить, а если нет — то извините», — комментируют кондукторы.

На запрос «Реального времени» в мэрии Казани дали практически такой же ответ, что и ранее кондукторам. Если человек хочет воспользоваться картой сопровождающего, то в транспорте должны находиться оба лица, уверены в комитете по транспорту.

«Таким образом, проезд сопровождающего лица должен быть оплачен. Такой же порядок применяется в других регионах России, например в Московской области, Удмуртии и других», — прокомментировали «Реальному времени».





Родители детей-инвалидов готовы отстаивать свои права в суде



Судя по всему, только суд может решить, кто правильнее трактует закон, и родители детей-инвалидов готовы отстаивать свои права там.

— По данным опроса, большинство мамочек инвалидов готовы идти на этот шаг. Им терять нечего. У них, кроме детской пенсии, ничего нет. С нее ничего не возьмешь. А в случае выигрыша — иск и на моральный вред, и на материальный ущерб. Помним, что один час наемной сиделки для инвалида стоит огромных денег, пока мама в суде. Суды идут долго. Суммы будут немалые, — говорит мама ребенка-инвалида Алена Алешкина.