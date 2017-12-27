«Ак Барс» на краю дедлайна

Как Рафик Якубов и компания поработали на трансферном рынке летом и сейчас наводят финальный марафет перед плей-офф

В последний день переходов в Континентальной хоккейной лиге спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги трансферной политики казанского клуба в нынешнем сезоне и отвечает на вопросы: по какому принципу проводилось усиление, как молодость победила опыт в оборонительных рядах и почему операции с вратарской позицией были «мимо кассы». И самое главное — чем отличается «Ак Барс» от питерских и московских армейских «толстосумов», собиравших на трансферном рынке все, что плохо или хорошо лежит.

Сделали ставку на 10-й сезон КХЛ еще весной

Давайте на минутку отвлечемся от текущих дел в чемпионате КХЛ и припомним, как «барсы» заканчивали прошлый сезон. Без больших затруднений они прошли в финал конференции Кубка Гагарина — до той стадии, за поражение в которой точно не стыдно. А проиграв «Магнитке», не сказать чтобы очень расстроились. И, кажется, не только поклонники «Ак Барса», но и в самом клубе все понимали: тот результат был потолком для команды. Если не сказать, что Билялетдинов даже выдавил чуточку больше из каждого хоккеиста. Альберт Яруллин и Владимир Ткачев, например, за сезон 2016—2017 совершили действительно серьезный качественный скачок в мастерстве и к плей-офф подошли в качестве игроков национальной сборной.

В апреле на традиционной встрече с журналистами директор клуба Шамил Хуснутдинов и наставник команды Зинэтула Билялетдинов уклончиво говорили, что главная задача в том, чтобы сохранить лидерский костяк. С этой задачей, кстати, справились на ура. Уже спустя несколько недель было объявлено о переподписании Федора Малыхина, а вскоре и Владимира Ткачева с Джастином Азеведо. А вот насчет усилений все больше жаловались — мол, все объехали, всю Европу посмотрели, а действительно сильных «центров» не нашли. Весь «урожай» давно собран НХЛ. В общем, неудивительно, что на старте текущего сезона трансфер центрального нападающего, грамотно разгоняющего атаки и способного стать главным «дирижером» ударного звена «барсов», стал первоочередной задачей.

Антон делает на льду много работы, классно лезет на ворота, от борьбы не уходит



Антона Ландера при его подписании в федеральных СМИ сравнивали с Линусом Умарком. И ведь не сказать, что игрок оказался слабый или прилетел отбывать «жирный» контракт. Антон делает на льду много работы, классно лезет на ворота, от борьбы не уходит. Но по статистике результативности пока не показывает ожидаемого уровня. Возможно, все планы по задействованию шведского форварда в легионерском сочетании разрушила травма Джастина Азеведо — после потери такой важной детали мощного иностранного звена Ландера пытались буквально «впихнуть» куда только можно. Но той идиллии, какую ждали и видели боссы в сочетании Джастина и Антона, создать так и не удалось. Азеведо, впрочем, уже сегодня может выйти на лед. Возможно, что и Ландер прибавит к плей-офф.

Укреплялись по принципу первой необходимости

Другая позиция, которая в «Ак Барсе» явно пустовала, даже несмотря на наличие номинального капитана в команде, — место спокойного, уверенного «дядьки», которого уважали и слушали бы в раздевалке все. Хоккеиста, который способен одним своим видом вернуть партнерам уверенность даже в безнадежно проигрываемых матчах. Андрей Марков здесь подходил по всем статьям. А тут еще и «Монреаль» так удачно для Казани, по сути, «выпихнул» свою легенду «на мороз». Опытный и мастеровитый защитник, имеющий под 30 минут айс-тайма, «Ак Барсу» был нужен уже давно. Даже в сезоне 2014/15, когда команда пробилась в финал Кубка Гагарина, ей очень не хватало такого лидера на синей линии. У казанцев была защита уровня Якова Рылова и Брукбэнка. А Илья Никулин прежних объемов работы уже не покрывал — сказывался возраст.

Залил ли железобетоном оборону «Ак Барса» Марков? Нет. Есть шероховатости, хотя в целом его уровень неоспорим. Стал ли Андрей тем важным человеком на льду и в раздевалке, который ставил бы всей команде психологический стержень? Однозначно да. А команду-победителя без таких людей можно построить, только если действовать по принципу сбора всех самых лучших в лиге, как это делают в питерском СКА и столичном ЦСКА. Таких финансовых возможностей у Казани точно нет. Да и не нужно, как показывает практика.

Залил ли железобетоном оборону «Ак Барса» Марков? Нет



Усилили резервы на перспективу

Любой хороший хоккейный менеджер (как и тренер) прекрасно понимает, что ни одна команда не способна пройти сезон на одном уровне без физических или психологических ям. Именно на этот случай у серьезных команд имеется «длинная скамейка», готовая вступить в игру, когда будет худо.

Можно вновь перемотать время на полгода назад и вспомнить, как еще в июле из Новокузнецка в Казань единой «партией» забрали семерых хоккеистов «утопающего» новокузнецкого «Металлурга». Критику подобного подхода по скупке всего «что плохо лежит» тогда смягчали доводами, что это лишь временная «дружественная» схема между боссами казанцев и Сергеем Зиновьевым, пожелавшим спрятать своих подопечных от «клубов-олигархов».

В итоге правыми оказались и критики, и «адвокаты». Несколько хоккеистов действительно через некоторое время отправились в обратном направлении — например, Эдуард Михайлов и Андрей Караваев. Кто-то продолжает ждать шанса в «Барсе» (Емец, Подъяпольский), а двое Никит — Язьков и Лямкин — в течение сезона получили шанс заиграть за «Ак Барс» и шансом этим воспользовались сполна.

Никите Язькову, к примеру, и вовсе можно отдавать статус главного молодого открытия в КХЛ этой осени, а где-то и самого ценного игрока «Ак Барса» второй половины октября — начала ноября. Семь шайб за три месяца при непостоянном допуске в состав, да еще каких — что ни гол, то шедевр.

Лямкин свой шанс получил уже на экваторе сезона. Не факт, что не будь долгосрочного отсутствия опального Степана Захарчука и травмы Рафаэля Батыршина, он получил бы такой лимит времени на льду. Однако с его привлечением тренерский штаб все-таки не ошибся: джокер демонстрировал довольно взрослую и зрелую игру, спокойствие на уровне завсегдатая КХЛ (впрочем, защитник уже понюхал пороха в «Кузне»). Степан Захарчук со своими силовыми приемами в итоге «доигрался», так вовремя и не смекнув, что под боком уже рвут жилы талантливые парни, готовые занять его место. И заняли ведь — а с Захарчуком «Ак Барс» досрочно разорвал контракт.

Степан Захарчук со своими силовыми приемами в итоге «доигрался»



Латали дыры, а не «набивали скамейку», как СКА и ЦСКА

Впрочем, все вышеперечисленные приобретения — работа еще прежней команды менеджеров, ведь Рафик Якубов официально занял пост генменеджера «Ак Барса» лишь в конце сентября, по ходу сезона. Есть, конечно, некоторое подозрение, что практическую работу в «Ак Барсе» Якубов начал еще в межсезонье, и появление в команде Маркова, Ландера и Галиева — его рук дело. Но, скорее всего, справлялись своими силами. То же самое касается и Даниса Зарипова. Договориться с ним в «Ак Барсе» могли многие — игрок и клуб давно шли навстречу друг другу и вряд ли для этого трансфера нужен был особый менеджерский талант. А Ландера «вели» еще с весны 2017-го.

А вот дальнейшая, более глубокая работа над «неочевидным» усилением в сложных для команды условиях заслуживает отдельного разговора. Уже позже напавшая на «Ак Барс» эпидемия травм не оставила боссам и тренерам иного выхода, кроме как искать оперативные решения на трансферном рынке. Так что недавние усиления клуба можно относить скорее к разряду «выкручивались, как могли», чем «с жиру бесились».

Ведь не скажешь, что Алексей Потапов или Ярослав Косов приобретались лишь для того, чтобы поплотнее набить скамейку запасных. Оба много и успешно играют. Когда выбыл сначала Андрей Попов, потом Азеведо с Малыхиным, а затем и Захарчук, это вынудило клуб спешно искать замены как во внутренних резервах, так и на рынке КХЛ. Потеряли надолго забивного крайнего форварда-легионера? — используем на его месте такого же мастеровитого Клинкхаммера, он и в плей-офф пригодится. При этом канадца взяли вместо дисквалифицированного Даниса Зарипова, «срок» которого недавно «скостили». При этом и Клинкхаммер пригодился. Логика в каждом из трансферов по ходу сезона просматривается, как мы видим.

Довольно грамотно было сработано и в ситуации с получением Романа Манухова в обмен на Зията Пайгина. Последний за «Ак Барс» играть не хочет уже давно, да и за океаном ничего хорошего не показал. А вот Манухов уже привлекался в олимпийскую сборную России и по первым играм «Ак Барса» явно пришелся ко двору Билялетдинова. Всего за три матча за казанский клуб Роман набрал столько же очков, сколько за неполный сезон в Ярославле — два ассистентских балла. При этом и в обороне отрабатывал как надо.





Всего за три матча за казанский клуб Роман набрал столько же очков, сколько за неполный сезон в Ярославле



При всей логичности менеджмента «Ак Барса» в этом сезоне сравнений с армейскими клубами Санкт-Петербурга и Москвы в одном случае все-таки не избежать. А именно — если в ближайшие дни из НХЛ в Казань все-таки вернется Александр Бурмистров. Однако права на него «барсы» ни у кого в спешном порядке не выкупали и контрактом взамен перспектив игры в НХЛ не переманивали. У «Бурми» в НХЛ не заладилось еще со времен игры за «Виннипег». Здесь, скорее, идеально сошлись интересы клуба и неудавшаяся попытка игрока заиграть в НХЛ.

Странный круговорот запасных вратарей как ложка дегтя

Некоторую долю недоумения вызывают разве что операции, проводимые с вратарской позицией в команде. По-прежнему не вселяет достаточной уверенности фигура Эмиля Гарипова как первого номера на решающие игры в плей-офф. Отчасти это подтвердила и неудачная игра голкипера в последней игре в Омске против «Авангарда». Однако вместо реального усиления конкуренции за пост «номер один» в команде совершаются какие-то странные обмены запасных вратарей. За что именно ничем «таким» не провинившийся, а порой и хорошо подменяющий Гарипова Тимур Билялов отправляется в Ханты-Мансийск? И что такого особенного показывал в рамке «Югры» Александр Шарыченков на фоне того же Билялова? Новичку уже 26 лет, и он имеет довольно посредственный процент отраженных бросков — 90,7%, при коэффициенте надежности 2,94 пропущенных шайб за матч. Билялов хотя бы гораздо моложе (22 года), а значит, и «запас роста» у него куда внушительнее. При этом сомнительно, что Шарыченков может навязать серьезную конкуренцию Гарипову, в которой тот так нуждается.