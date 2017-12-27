Рушан Сахбиев: «Я когда пришел еще, говорил, что банковская экономика нездоровая»

Управляющий татарстанским отделением Сбербанка о конфликте с риелторами, крушении «Татфондбанка» и стратегии на онлайн-платежи

Фото: Фаиль Гатаулин

26 декабря управляющий татарстанским отделением Сбербанка Рушан Сахбиев провел предновогоднюю встречу с журналистами. В течение полутора часов он успел рассказать, когда банк откажется от карт и банкоматов, анонсировал офисы нового формата, порассуждал о причинах банковского кризиса и ответил на все вопросы — за исключением тех, что связаны с политикой Трампа и татарским языком в школах. На встрече побывал корреспондент «Реального времени».

«Не рассматривайте как подкуп»

«Надеюсь, сегодня получится достаточно откровенный разговор: отвечу на любые вопросы, кроме выборов президента, политики Трампа — что называется, не по теме. Или там, татарский язык в школах», — пообещал Рушан Сахбиев и не обманул. Однако перед откровениями была минута подарков: журналистам презентовали новые банкноты номиналом 200 рублей с изображением Севастополя, которые были запущены в обращение еще в октябре, но пока остаются редкостью. «Не рассматривайте как подкуп, наша задача — раздать купюры до того, как они появятся у каждого», — объяснил Сахбиев.

Разговор по существу Сахбиев начал с темы быстро меняющихся технологий. По его словам, «Сбербанк старается все делать быстро» и быть генератором новых решений — даже если ради этого приходится ломать устоявшуюся бизнес-модель: «Ты изобрел айфон в Силиконовой долине, а в обед китайцы его уже выпустили. Вопрос: что делать? Китайцы это сделают быстрее и качественней». Поэтому, объяснил топ-менеджер, Сбербанк готов отказываться от слишком масштабной сети отделений и делать упор на онлайн-обслуживание: «Любая крупная организация, отягощенная зданиями, персоналом, традициями — она окажется просто неконкурентоспособна».

То же самое в случае с банкоматами. Сейчас норматив Сбербанка — один банкомат на 1 тыс. жителей, но постепенно эта инфраструктура будет сворачиваться. Во-первых, количество и объем безналичных платежей постоянно растут, во-вторых, банкоматы — это дополнительные расходы: их необходимо обслуживать, а хранящиеся в них деньги не участвуют в обороте и не приносят доход.

Сейчас норматив Сбербанка — один банкомат на 1 тыс. жителей, но постепенно эта инфраструктура будет сворачиваться. Фото vesti.karelia.ru



Впрочем, отказ от банкоматов произойдет не одномоментно, поскольку привычки россиян меняются медленно. «Чаще всего как происходит? Вы заходите в торговый центр, и на виду у вас стоит большой красивый банкомат. Что вы делаете? Вы, следуя своему стереотипу поведения, суете карточку и говорите: мне надо сейчас купить подарки. Снимаете наличку и ходите по магазинам. Вопрос: зачем банкомат стоит на входе и провоцирует людей на то, чтобы они снимали деньги?» — сказал Сахбиев. Кроме того, рассуждал он, «всегда останется процентов 15 людей с кнопочными телефонами» — равно как и с банковскими картами.

По словам Сахбиева, пока Сбербанк не убирает банкоматы из магазинов, но ставит их «не на входе, а, например, на втором этаже». Сам он, по его признанию, практически не пользуется картами для расчетов, чаще проводя их через телефон: «Зачем нужна карточка, если Господь нас наградил индивидуальными свойствами, по которым можно все идентифицировать — это и сетчатка глаза, и внешний облик, и отпечатки пальца». Отметим, что в том же духе на днях высказался президент Сбербанка Герман Греф: он сказал, что пользуется картами «от безвыходности».

Также управляющий прокомментировал конфликт с риелторами, который возник из-за приложения по поиску недвижимости и оформлению ипотеки «ДомКлик». Недавно Российская гильдия риелторов заявила, что разрывает партнерские отношения с банком (риелторы давали для приложения данные о продаже недвижимости), поскольку «договор по сути не работает». Сахбиев объяснил недовольство риелторов тем, что Сбербанк становится их конкурентом и участники рынка не хотят этой конкуренции.



«Когда говорят «переведи мне деньги на карту», это означает, что карта Сбербанка»

В 2017 году прибыль Сбербанка в Татарстане, по предварительным данным, увеличится на 21% и составит 16,5 млрд рублей, сказал Сахбиев. Компания перечислит в бюджет 2,2 млрд рублей налогов. Кредитный портфель физических лиц по итогам года должен вырасти на 22% — до 113 млрд рублей. В течение года львиную долю оборота по кредитам населению обеспечивала ипотека, доля которой достигала 60—70%.

«Олимп» — самый крупный кредит, который находился на просрочке», — напомнил Сахбиев. Фото inkazan.ru

Портфель юрлиц на 1 декабря составил 162 млрд рублей, увеличившись год к году на 16,3%, при этом доля просрочки в нем снизилась с 1,7 до 1,1 млрд рублей. Этому помогло, в частности, разрешение ситуации с одним крупным заемщиком — ООО ТК «Олимп» (оператор одноименного торгово-гостиничного комплекса в Казани). Эта компания, входившая в бизнес-империю депутата Казгордумы Ильгиза Минкина, задолжала Сбербанку по валютным кредитам.

«Олимп» — самый крупный кредит, который находился на просрочке. Объем проблем там начался с цифры порядка 600 миллионов, частично клиент самостоятельно погасил задолженность, частично имущество было продано», — напомнил Сахбиев.

Годовой прирост по депозитам компаний составил 18%, сказал Сахбиев и сделал ремарку: «По поводу последнего показателя: иногда читаю аналитику в прессе — говорят, плохо сработал, у него отток произошел. Но берутся оттоки на дату, а волатильность этих средств очень большая. Условно, «Татнефть» положила 10 миллиардов, потом депозит сняла — вот тебе отток 10 миллиардов. Плохо ты работал или хорошо — вопрос». Вдобавок «все банки, которые сошли со сцены — они на день депозиты привлекали, показывали прекрасную финансовую отчетность, а на второй день деньги уходили».

Что касается физических лиц, то остаток средств на их счетах вырос на 35 млрд рублей — до 228 млрд. По словам главы татарстанского Сбербанка, речь не в последнюю очередь идет о деньгах на зарплатных картах. Сейчас в Татарстане у банка около 1 млн зарплатных карт, помимо этого, выпущено еще 600 тыс. личных карт. Сахбиев уверен, что такая популярность связана с развитой инфраструктурой переводов: «Когда говорят «переведи мне деньги на карту», это по умолчанию означает, что карта Сбербанка. Если у тебя не карта Сбербанка, это требует пояснения: переведи мне на карту, но у меня нет Сбербанка».

Сейчас в Татарстане у банка около 1 млн зарплатных карт, помимо этого, выпущено еще 600 тыс. личных карт. Фото Олега Тихонова

Ностальгия по крепкой хозяйственной женщине

Сахбиев рассказал также об избавлении от лишней недвижимости. По его словам, сегодня у Сбербанка в собственности находится около 120 тыс. кв. метров недвижимости в Татарстане. Порядка 20 тыс. кв. метров было продано в этом году, столько же планируется продать в 2018-м. Иногда банк просто продает право собственности, но продолжает занимать то же самое помещение — уже как арендатор.

Продолжается оптимизация офисов: в 2017 году были «перемещены» (по словам Сахбиева, где-то произошло укрупнение) 17 офисов, при этом общее количество сотрудников, наоборот, увеличилось. Последнее связано с ростом клиентского потока на 25% (это потребовало нанять дополнительно 300 человек для работы в филиалах), а также роста в сегменте ипотеки (на это направление было привлечено 100 новых сотрудников).

Сахбиев анонсировал новый формат офисов, который будет запущен в следующем году. Нынешние офисы с кассами и окнами устарели — фактически это стандарт 2010—2012 годов, объяснил он. Новый формат глава отделения описал так: «Куча различных зон, столики, пуфики. Все обслуживание будет на планшетах. Вы заходите, садитесь в любое удобное для вас место, к вам подходит обаятельная красивая девушка или парень располагающей наружности, выясняют ваши потребности и оформляют услуги тут же».

Подходы к менеджерам также меняются. По словам Сахбиева, сейчас Сбербанк требует от руководителей филиалов не только достижения показателей продаж, но и ответственности за локальный финансовый результат, внешний вид сотрудников, их вовлеченность в работу и т. д. Другими словами, на руководящие должности ищут «хороших продавцов с хозяйственными навыками». «К сожалению, когда мы перешли на некую технологичность: твоя задача — продавать, продавать, продавать — произошел отрыв от земли. [Сейчас] в каком-то смысле мы возвращаемся [в то время], когда были еще сберкассы. И помните — руководитель сберкассы была такая крепкая хозяйственная женщина», — сказал Сахбиев.

Продолжается оптимизация офисов: в 2017 году были «перемещены» 17 офисов, при этом общее количество сотрудников, наоборот, увеличилось. Фото Олега Тихонова

Без внимания не осталась и тема банковского кризиса в Татарстане — по словам Сахбиева, кризис в той или иной степени коснулся всех участников рынка без исключения. Об этом топ-менеджер рассказал на примере ситуации с «Татфондбанком»: «Когда это случилось, мы проанализировали весь кредитный портфель, и я выдохнул с облегчением: у нас точек пересечения с ними [клиентами ТФБ] нет, поэтому меня не касается. Ничего подобного — сейчас прилетает откуда-то. По цепочке: клиент, у которого остались [в ТФБ] деньги, не заплатил другому, другой не заплатил третьему, в результате просрочка в банковской системе».

Сахбиев уверен, что местный рынок подвел слишком легкомысленный подход к оценке рисков: «Я когда пришел еще, говорил, что экономика банковская нездоровая, — продолжал он. — Общаюсь с клиентами крупными, они говорят: «У меня есть свой банк». Я говорю: «Зачем тебе свой банк? Ты на нем не зарабатываешь, для тебя это будет огромная проблема в будущем. Ты вкладываешь свои деньги в свои же проекты, считая их безрисковыми».