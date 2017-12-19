Кажется, «зеленое дерби» не получилось

«Ак Барс» буднично разобрался с Уфой

Разговоры о том, что «зеленое дерби» имеет особое значение лишь для болельщиков, ходят давно. Но каждый раз перед этими матчами игроки команд, хоть и нехотя, но все же подогревали интригу противостояния своими комментариями. Однако кучный календарь нынешнего сезона (вчера состоялось уже третье свидание соперников за последний месяц) основательно размыл особую принципиальность этих игр. В третьей очной встрече «Ак Барс» и «Салават Юлаев» выдали довольно типичный «регулярный» матч, который спас разве что приятный привкус ностальгии по «нулевым». Гол из прошлого в исполнении Даниса Зарипова, первые очки Романа Манухова и обоюдные ошибки не уровня главного дерби Востока — эти и другие подробности победы (2:1) «барсов» в материале «Реального времени».

К третьей игре дерби оказалось нужно лишь Уфе

В стане «Ак Барса» на утренней раскатке никто ни о каком особом противостоянии с Уфой и слышать не хотел. Все буднично готовились к очередному матчу «регулярки». Ни Альберт Яруллин, ни Данис Зарипов «не повелись» на наводящие вопросы уфимских журналистов и желанных ответов о принципиальности игры с их родным «Салаватом» так и не дали. Яруллин, едва вернувшийся из сборной и только успевший поспать, даже как-то буднично огорчил уфимских «акул пера», заявив, что, в отличие от игроков «Салавата Юлаева», никакой статистики встреч не ведет, да и вообще еще даже не разбирал соперника.

— Игроки «Салавата» уже ведут подсчет, говорят, что счет в серии 1:1. Вы ведете такой подсчет?

— Нет, не ведем. У нас игра — мы решаем свои вопросы. Настраиваемся, как на любого другого соперника. Будем играть сегодня на победу.

— После победы над вами у «Салавата» начался подъем. Как поменялась уфимская команда за этот период?

— Не знаю, я не следил за ней. Сейчас будем разбирать их игру, — пообещал Яруллин.

Яруллин, едва вернувшийся из сборной и только успевший поспать, даже как-то буднично огорчил уфимских «акул пера», заявив, что, в отличие от игроков «Салавата Юлаева», никакой статистики встреч не ведет



У тренеров «Ак Барса» заботы перед последней домашней игрой года были совсем иного рода. Огромная группа игроков вернулась из сборных только ночью, и к вечеру они вряд ли могли быть в своих лучших кондициях. Тренерский штаб даже дал передохнуть Атте Охтамаа и Антону Ландеру, а Иржи Секача и вовсе на матч не заявили. Так что Владимир Ткачев и Роб Клинкхаммер получили в свою тройку Александра Свитова, а второе звено составили Данис Зарипов, Станислав Галиев и Антон Ландер.

Уфимцы дожидались Линуса Умарка, Йоонаса Кемппайнена, Тему Хартикайнена и Бена Скривенса прямо в Казани. Ни о каком преимуществе у гостей и речи быть не могло. Основной вратарь и главные творцы шайб «зеленых», едва сойдя с трапа самолета, вряд ли пребывали в том состоянии, чтобы рвать все чувствительные места ради победы в еще одном поединке против Казани. Зато Филип Ларсен оставался в команде и с формой у него полный порядок.

«Барсы» Уфу перебегали

Стартовые скоростные 7 минут не принесли серьезной опасности ни с одной стороны. Хоккеисты много толкались, соревновались в частоте смен и попыток продавить оборону числом. Разве что Зарипов однажды чуть не замкнул шайбу в пустые уже ворота. Но как только завершилась первая техническая пауза, в один момент новичок казанцев Манухов поборолся у борта, выдал пас на Ткачева, которого уфимцы совсем уж по-тренировочному расслабленно оставили одного в правом кругу. Тот даже не периферийным, а каким-то «затылочным» зрением заметил за собой Клинкхаммера и протолкнул шайбу дальше себе за спину. Даже партнер не ожидал такой передачи, но успел сгруппироваться, аккуратно, по ровному радиусу обошел Энвера Лисина, который дежурил перед своими воротами, и четко прошил девятку Андрея Кареева — 1:0. Роб, конечно, сыграл грамотно, но и Уфа в этом моменте помогала, как могла. Возможно, не все в стане «СЮ» отошли от ночного перелета из Москвы.

А вот Ландер бежал замыкать передачу от того же Ткачева на таких скоростях, словно не в сборной неделю пылил, а хоккей по ТВ на диване смотрел. Так или иначе, в пустой угол Кареева шайбу швед все-таки не затолкал. То же случилось и за полторы минуты до сирены, когда уже Галиев выводил Антона на ударную, а тот отправил шайбу рядом со штангой. Задвигались все. Уфимцы раза три расстреливали Гарипова в упор, но куда бы они снаряд ни отправляли, ловушка голкипера уже была на этом месте.

Стартовые скоростные 7 минут не принесли серьезной опасности ни с одной стороны. Фото hcsalavat.ru

По общему же впечатлению, «Ак Барс» выглядел просто свежее и лучше физически. А казалось бы, в одинаковых условиях играли, со сборниками с «набитыми» ногами.

— Как нашли силы после матчей сборных? Вышли и сыграли около 20 минут игрового времени, — задавали вопрос Альберту Яруллину после игры журналисты.

— Просто понимали, что это наша работа. Мы должны уметь подстраиваться, восстанавливаться. Прилетели вчера, отдохнули, поспали. Набрались чуть-чуть сил и вышли на игру.

— Все-таки шесть человек провели время в сборных.

— Зато в игровом тонусе. Может быть, конечно, сил поменьше, чем у других ребят. Но не скажу, чтобы это сыграло главную роль в матче.

Пропускаем гол уровня «Золотой шайбы»

В зеркальном моменте Данис Зарипов вновь опоздал со своей клюшкой лишь на долю секунды, чтобы наконец-то распечатать ворота «Салавата». Абсолютно схожая схема эпизода, когда Зарипов бежит один замыкать, а партнеры, не глядя, отправляют туда шайбу, как бы намекая, что эта заготовка не только что родилась.

А когда «Ак Барс» лишился пятого бойца за нарушение численности на льду, гости создали свой гол, в котором уже у «барсов» оголились серьезные функциональные проблемы. «Салават» всей командой зашел за синюю линию Казани, как боевая пехота, выстроенная в ряд. Все четверо оставшихся бойцов «Ак Барса» сгруппировались у левого фланга соперника, забыв об одиноком Хартикайнене. Как только Тему получил шайбу в правом кругу в полном одиночестве, так в ближний угол и запустил шайбу — 1:1. Вопрос, почему казанцы ошиблись в столь детской и простой манере, остался открытым. Но что можно точно сказать, так это то, что подобные голы — не уровень главного дерби Востока. Так забивают в ВХЛ.

Точный бросок в касание после передачи Умарка и Хартикайнен сравнивает счет в большинстве!#ЗеленоеДерби pic.twitter.com/z35YrYygfX

— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 18 декабря 2017 г.

Ближе к завершению второго отрезка «барсы» вообще забыли, что значит играть в равных составах. За один и тот же грешок, а именно за атаку игрока без шайбы, сел в штрафной бокс сначала Лукоянов — выстояли. Как только Артем выскочил на лед, получил шайбу у самой синей линии и ринулся забрасывать, то же самое сотворил Ландер. Зачем это нужно было делать, когда все козыри в руках твоей команды? К исходу двух периодов таких эпизодов, в которых логику игроков «Ак Барса» невозможно было разгадать, хватало.

— Почему отдали инициативу после первого хорошего периода? — экзаменовали новичка казанского клуба Романа Манухова журналисты.

— Много начали ошибаться, получать глупые удаления — за блокировку вратаря, за нарушение численного состава. Поэтому и игра начала потихоньку ломаться. Хорошо, что так получилось, что выиграли. Забили нужный гол.

Добро пожаловать в 2010-й, Казань

Но эти промахи стоили того, чтобы увидеть тот шедевр с разворота, который в итоге сотворил Данис Зарипов. Без лишних описаний просто скажем, что для того, чтобы забрасывать такие шайбы, нужно иметь невероятный хоккейный интеллект и такие же невероятные руки. По таким голам Казань за последние лет пять изголодалась и соскучилась, и когда она вновь увидела что-то подобное, атмосферу ностальгии внутри арены можно было нарезать ножом и раздавать, как торт, всем собравшимся. В этот момент казалось, что «Татнефть-Арена» на несколько минут вернулась в славные 2009—2010 годы, когда подобные шайбы не были такой диковинкой для казанского болельщика.

Правда, трогательный момент тут же подпортили уфимцы, которые попросили видеопросмотр. Но неловкую паузу заполнила инструментальная музыка московских фанатов «Ак Барса», и все стало понятно — гол засчитают.

— Конечно же, там была и удача. Я просто наудачу бросал в створ ворот, — скромничал в раздевалке Зарипов.

— Игрок «Ак Барса» находился во вратарской зоне. Бывают разные ситуации: иногда засчитывают шайбы, иногда — нет. Я не понимаю, как они это делают. Но раз они сегодня засчитали шайбу, значит, это гол, — комментировал свое решение запросить «кино» наставник «Салавата» Эркка Вестерлунд.

— Насколько Зарипов изменил игру «Ак Барса»?

— Конечно, изменил. Он один из лучших игроков в Европе, он хорошо играет в большинстве.

Уфа на «жаркие» концовки не тянет

Борьба у бортов, в которой Уфа все же Казань переиграла, дала гостям возможность держать шайбу больше «барсов». Более габаритные ребята в белых «сетках» старались преуспеть в силовом аспекте. Казанцы старались просто не обострять и не влезать в борьбу, а если убегать в атаки, то длинными разрезающими передачами через половину площадки.

Давление, которое организовал «Салават», казанцы не без проблем, но пережили. И самое печальное в этой ситуации, что Вестерлунд будто и не реагировал вовсе, что Казань его задумку раскрыла легко и весь период продолжала играть в свою игру. Уфа даже толковой нервной концовки организовать «барсам» не сподобилась. А это серьезно бьет по интриге «зеленого дерби».

Эрик Добролюбов