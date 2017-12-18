Впереди Олимпиада: какие беды сборной России затенила ее победа на Кубке Первого канала

Последний этап подготовки к самым скандальным зимним Играм для российской национальной хоккейной команды позади — поэтому самое время разобраться, с каким багажом отправляется «сборная атлетов из России» в Южную Корею. Праздник или трагедия российских болельщиков, ждем ли мы Ткачева на ОИ, ценна ли победа над «доморощенными» канадцами и будет ли Кошечкин первым номером национальной команды — об этих и других вопросах к сборной России читайте в материале «Реального времени».

Единства среди болельщиков нет

Нынешняя политика ФХР, КХЛ и Олега Знарка (впрочем, здесь давно уже «смешались в кучу кони, люди», особенно первых хватает, памятуя о прозвище «цээсковцев») окончательно разделила российских болельщиков на два лагеря. Причем доброй части поклонников «Красная машина» просто лишилась. Ведь после матчей Кубка Первого канала стали явными две околохоккейные тенденции. Да, у россиян значительно повысился интерес к своей национальной команде и Еврохоккейтуру в том числе. Разумеется, и надвигающаяся Олимпиада этому способствует. Судя по всему, допинговый скандал и несмолкающие разговоры на темы «ехать или не ехать», «в чем там выступать» и «отпускать ли легионеров из КХЛ» всерьез подогрелиинтерес к национальной команде даже среди тех, кто хоккеем интересовался «постольку-поскольку». Правда, интерес этот очень уж разнороден. Одни болеют за «своих», а другие — против сборной, составленной исключительно из игроков ЦСКА и СКА.

Москва довольна. 12 с лишним тысяч зрителей на трибунах арены «Парка Легенд» и очереди за билетами на матч с канадцами, ломящиеся трибуны и на игре с финнами. Болельщики в Москве не склонны рефлексировать — что это за команда, кого в нее пригласили и игроки каких клубов в ней собраны. Они видят триколоры на рукавах хоккеистов, двуглавого орла на груди и надпись «Россия» под ним. Счастливы после побед и готовы поддержать любые промоакции от ФХР а-ля «Россия в моем сердце», направленные на поддержку «обезсимволенной» команды на ОИ. Эдакие «кузьмичи», далекие от внутренних трений Континентальной хоккейной лиги.

Другая часть, которая значительно превосходит первую, — это любители отечественного хоккея, у которых национальная команда нынешней сборки вызывает, скорее, недоумение. Ведь нынешний состав уже на 90% «корейский», но при этом он не имеет хотя бы одного звена не из армейских клубов-олигархов. Таким образом, похоронены и сама идея общей национальной команды для всех, и внутренний чемпионат как конкурентная среда одновременно.

Россия — «фасадная» страна. Руководству российского хоккея достаточно, чтобы на трибунах собирались простые поклонники спорта, достающие свои запыленные шарфы и «буденновки» раз в пару лет. О том, что в Челябинске и Казани, Уфе и Ярославле болеть за «сборную СКА и ЦСКА» не хотят, кажется, уже никого не волнует.

12 с лишним тысяч зрителей на трибунах арены «Парка Легенд» и очереди за билетами на матч с канадцами, ломящиеся трибуны и на игре с финнами. Фото fhr.ru



Победа на ОИ основательно девальвирована

Канаду мы, конечно, со скрипом, но обыграли. Первая победа (2:0) Олега Знарка над родоначальниками хоккея ожидаемо породила громкие заявления от всех «пиджаков», имеющих отношение к сборной. Схема уже давно отработана.

Министр спорта России Павел Колобков и глава ОКР Александр Жуков назвали эту победу едва ли не ответом за Ванкувер-2010 или Кубок мира-2016.

— Считаю, что наши хоккеисты сегодня одержали принципиально важную победу, которая была нужна нам всем. Мы уже выиграли у Швеции, конечно, все ждали победы над Канадой. Круто, что это произошло. Это была очень интересная игра, с постоянным развитием, — говорил Колобков после матча с Канадой.

А если пройтись по составу канадцев? Это ведь игроки «Салавата Юлаева», ХК «Сочи», «Ак Барса» и «Металлурга». Те же самые канадские хоккеисты, которых наши «звезды» из СКА и ЦСКА в этих же самых сочетаниях и звеньях обыгрывают ежедневно в течение регулярного сезона Континентальной лиги.

Тут и назревает резонный вопрос: и вот ради того, чтобы сыграть очередной Матч звезд КХЛ, только поделенных не на команды дивизионов, а на канадцев и россиян, мы готовили «Красную машину» 4 года? Чтобы доказать тем самым легионерам, которых держим в собственных клубах, что их российские партнеры по команде сильнее? Но ведь это даже не второй-третий состав канадцев (который обретается в НХЛ), а шестой-седьмой.

«Считаю, что наши хоккеисты сегодня одержали принципиально важную победу, которая была нужна нам всем», — говорил Колобков после матча с Канадой. Фото prav.tatarstan.ru



4 года сыгрывались, а вопросы к Знарку не убывают

С Канадой все более-менее понятно. Почему североамериканцы до очной встречи с корейцами забросили лишь одну шайбу — ответ на этот вопрос найти не так сложно. Североамериканская сборная, собранная наспех из хоккеистов КХЛ и еврочемпионатов, сыгрывалась от силы матчей пять. Эти люди не то что недостаточно сыграны, они видели-то друг друга суммарно дней десять в своей жизни.

А вот как понимать, что члены «армейской» сборной наигрываются целыми звеньями вот уже 4-й год, а сподобились на каких-то две шайбы в ворота все тех же малознакомых «бобров»? Всего же за три матча Россия забросила 8 шайб (одну — в пустые ворота финнов), что тоже не впечатляет.

Проблема не одна. Во-первых, нет стабильной «волны», на которой получалось бы провести весь матч. На протяжении всех трех матчей мы видели, что игра сборной не проходит на одном уровне хотя бы даже в одной встрече. Либо слабые стартовые отрезки в играх со шведами (3:1) и канадцами (2:0). Либо неплохое начало, но резкое сбавление оборотов во втором периоде в игре с финнами (3:0). Команда Знарка никак не может выработать свое стабильное четкое сердцебиение.

Во-вторых, у нас вновь беда с центрфорвардами. Как только мы лишились несдержанного Вадима Шипачева, тут же эта проблема оголилась. И в игре с Канадой и Финляндией наша сборная получила мучения в атаке. Вдруг стало некому отдать последний острый пас, нет четкой мысли, кто как должен действовать.

Максим Шалунов вдруг растерялся и свои моменты реализовать не сумел. Михаил Григоренко, как только становится в центр, тут же перестает действовать столь же ярко, как на краю. Андронов скорее «чеккер», чем центральный нападающий-дирижер. Может, все-таки Знарку нужно еще раз пересмотреть «олимпийскую сборную», где сейчас проводит свои матчи Владимир Ткачев? Или опять будем на здоровье возрастного Павла Дацюка молиться?

Команда Знарка никак не может выработать свое стабильное четкое сердцебиение. Фото fhr.ru

С вратарской позицией все стало еще сложнее

Всего одна пропущенная шайба и два «сухаря». В мире, где все решает честно выигранная конкуренция, это означало бы стабильное место «первого номера» в рамке на Олимпийских играх. Но мы-то знаем особую любовь Олега Знарка к своим любимцам, и еще не факт, что Василий Кошечкин в Пхенчхане не будет мариноваться на лавке.

В игре со шведами он выручил дважды, когда было совсем туго. В игре с канадцами выстоял, когда противник по-хозяйски оккупировал зону россиян в первом периоде и Кошечкину вновь пришлось дважды выдавать сейвы на миллион.

Единственный представитель хоккейной провинции (Кошечкин) на сегодняшний день остается тем светлым пятном адекватности в сборной двух команд КХЛ, которое оставляет нам хоть какую-то надежду, что в Корее будет еще кто-то не из СКА и ЦСКА. И что мы сможем порадоваться за кого-то индивидуально.

Эрик Добролюбов