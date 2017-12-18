Впереди Олимпиада: какие беды сборной России затенила ее победа на Кубке Первого канала
Последний этап подготовки к самым скандальным зимним Играм для российской национальной хоккейной команды позади — поэтому самое время разобраться, с каким багажом отправляется «сборная атлетов из России» в Южную Корею. Праздник или трагедия российских болельщиков, ждем ли мы Ткачева на ОИ, ценна ли победа над «доморощенными» канадцами и будет ли Кошечкин первым номером национальной команды — об этих и других вопросах к сборной России читайте в материале «Реального времени».
Единства среди болельщиков нет
Нынешняя политика ФХР, КХЛ и Олега Знарка (впрочем, здесь давно уже «смешались в кучу кони, люди», особенно первых хватает, памятуя о прозвище «цээсковцев») окончательно разделила российских болельщиков на два лагеря. Причем доброй части поклонников «Красная машина» просто лишилась. Ведь после матчей Кубка Первого канала стали явными две околохоккейные тенденции. Да, у россиян значительно повысился интерес к своей национальной команде и Еврохоккейтуру в том числе. Разумеется, и надвигающаяся Олимпиада этому способствует. Судя по всему, допинговый скандал и несмолкающие разговоры на темы «ехать или не ехать», «в чем там выступать» и «отпускать ли легионеров из КХЛ» всерьез подогрелиинтерес к национальной команде даже среди тех, кто хоккеем интересовался «постольку-поскольку». Правда, интерес этот очень уж разнороден. Одни болеют за «своих», а другие — против сборной, составленной исключительно из игроков ЦСКА и СКА.
Москва довольна. 12 с лишним тысяч зрителей на трибунах арены «Парка Легенд» и очереди за билетами на матч с канадцами, ломящиеся трибуны и на игре с финнами. Болельщики в Москве не склонны рефлексировать — что это за команда, кого в нее пригласили и игроки каких клубов в ней собраны. Они видят триколоры на рукавах хоккеистов, двуглавого орла на груди и надпись «Россия» под ним. Счастливы после побед и готовы поддержать любые промоакции от ФХР а-ля «Россия в моем сердце», направленные на поддержку «обезсимволенной» команды на ОИ. Эдакие «кузьмичи», далекие от внутренних трений Континентальной хоккейной лиги.
Другая часть, которая значительно превосходит первую, — это любители отечественного хоккея, у которых национальная команда нынешней сборки вызывает, скорее, недоумение. Ведь нынешний состав уже на 90% «корейский», но при этом он не имеет хотя бы одного звена не из армейских клубов-олигархов. Таким образом, похоронены и сама идея общей национальной команды для всех, и внутренний чемпионат как конкурентная среда одновременно.
Россия — «фасадная» страна. Руководству российского хоккея достаточно, чтобы на трибунах собирались простые поклонники спорта, достающие свои запыленные шарфы и «буденновки» раз в пару лет. О том, что в Челябинске и Казани, Уфе и Ярославле болеть за «сборную СКА и ЦСКА» не хотят, кажется, уже никого не волнует.
Победа на ОИ основательно девальвирована
Канаду мы, конечно, со скрипом, но обыграли. Первая победа (2:0) Олега Знарка над родоначальниками хоккея ожидаемо породила громкие заявления от всех «пиджаков», имеющих отношение к сборной. Схема уже давно отработана.
Министр спорта России Павел Колобков и глава ОКР Александр Жуков назвали эту победу едва ли не ответом за Ванкувер-2010 или Кубок мира-2016.
— Считаю, что наши хоккеисты сегодня одержали принципиально важную победу, которая была нужна нам всем. Мы уже выиграли у Швеции, конечно, все ждали победы над Канадой. Круто, что это произошло. Это была очень интересная игра, с постоянным развитием, — говорил Колобков после матча с Канадой.
А если пройтись по составу канадцев? Это ведь игроки «Салавата Юлаева», ХК «Сочи», «Ак Барса» и «Металлурга». Те же самые канадские хоккеисты, которых наши «звезды» из СКА и ЦСКА в этих же самых сочетаниях и звеньях обыгрывают ежедневно в течение регулярного сезона Континентальной лиги.
Тут и назревает резонный вопрос: и вот ради того, чтобы сыграть очередной Матч звезд КХЛ, только поделенных не на команды дивизионов, а на канадцев и россиян, мы готовили «Красную машину» 4 года? Чтобы доказать тем самым легионерам, которых держим в собственных клубах, что их российские партнеры по команде сильнее? Но ведь это даже не второй-третий состав канадцев (который обретается в НХЛ), а шестой-седьмой.
4 года сыгрывались, а вопросы к Знарку не убывают
С Канадой все более-менее понятно. Почему североамериканцы до очной встречи с корейцами забросили лишь одну шайбу — ответ на этот вопрос найти не так сложно. Североамериканская сборная, собранная наспех из хоккеистов КХЛ и еврочемпионатов, сыгрывалась от силы матчей пять. Эти люди не то что недостаточно сыграны, они видели-то друг друга суммарно дней десять в своей жизни.
А вот как понимать, что члены «армейской» сборной наигрываются целыми звеньями вот уже 4-й год, а сподобились на каких-то две шайбы в ворота все тех же малознакомых «бобров»? Всего же за три матча Россия забросила 8 шайб (одну — в пустые ворота финнов), что тоже не впечатляет.
Проблема не одна. Во-первых, нет стабильной «волны», на которой получалось бы провести весь матч. На протяжении всех трех матчей мы видели, что игра сборной не проходит на одном уровне хотя бы даже в одной встрече. Либо слабые стартовые отрезки в играх со шведами (3:1) и канадцами (2:0). Либо неплохое начало, но резкое сбавление оборотов во втором периоде в игре с финнами (3:0). Команда Знарка никак не может выработать свое стабильное четкое сердцебиение.
Во-вторых, у нас вновь беда с центрфорвардами. Как только мы лишились несдержанного Вадима Шипачева, тут же эта проблема оголилась. И в игре с Канадой и Финляндией наша сборная получила мучения в атаке. Вдруг стало некому отдать последний острый пас, нет четкой мысли, кто как должен действовать.
Максим Шалунов вдруг растерялся и свои моменты реализовать не сумел. Михаил Григоренко, как только становится в центр, тут же перестает действовать столь же ярко, как на краю. Андронов скорее «чеккер», чем центральный нападающий-дирижер. Может, все-таки Знарку нужно еще раз пересмотреть «олимпийскую сборную», где сейчас проводит свои матчи Владимир Ткачев? Или опять будем на здоровье возрастного Павла Дацюка молиться?
С вратарской позицией все стало еще сложнее
Всего одна пропущенная шайба и два «сухаря». В мире, где все решает честно выигранная конкуренция, это означало бы стабильное место «первого номера» в рамке на Олимпийских играх. Но мы-то знаем особую любовь Олега Знарка к своим любимцам, и еще не факт, что Василий Кошечкин в Пхенчхане не будет мариноваться на лавке.
В игре со шведами он выручил дважды, когда было совсем туго. В игре с канадцами выстоял, когда противник по-хозяйски оккупировал зону россиян в первом периоде и Кошечкину вновь пришлось дважды выдавать сейвы на миллион.
Единственный представитель хоккейной провинции (Кошечкин) на сегодняшний день остается тем светлым пятном адекватности в сборной двух команд КХЛ, которое оставляет нам хоть какую-то надежду, что в Корее будет еще кто-то не из СКА и ЦСКА. И что мы сможем порадоваться за кого-то индивидуально.
Справка
Результаты российской сборной на Кубке Первого канала
- Россия — Швеция 3:1
- Россия — Канада 2:0
- Россия — Финляндия 3:0
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