Свести концы с концами: треть российских банков оказались убыточными

На Сбербанк и ВТБ пришлось больше 93% общей прибыли банковского сектора страны

Финансовый результат российского банковского сектора пострадал из-за спасения «Открытия» и «Бинбанка». По итогам 10 месяцев четыре организации, входящие в эти группы, получили более 580 млрд рублей убытка. В целом сектор остался в плюсе, правда, больше 90% всей его прибыли получили лишь два крупнейших участника — Сбербанк и ВТБ. В то же время почти треть банков по-прежнему убыточны, выяснила аналитическая служба «Реального времени».

Сбербанк и ВТБ получили за всех

По итогам 10 месяцев 2017 года общая прибыль банковского сектора России снизилась на 2,9% и составила 693 млрд рублей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина недавно сказала, что прибыль была бы больше, если бы из нее не пришлось вычитать отрицательный результат санируемых «Бинбанка» и ФК «Открытие». Впрочем, без учета крупнейших организаций — Сбербанка и группы ВТБ — банковский сектор в этот период оказался бы убыточным. По подсчетам «Реального времени», в январе — октябре на долю Сбербанка и ВТБ (без дочерних банков) пришлось больше 93% общей прибыли.

Сбербанк по итогам января — октября показал прибыль в размере 559,9 млрд рублей. В годовом выражении его результат увеличился более чем на 30%. Чистая прибыль ВТБ выросла на 56%, составив 88,7 млрд рублей, а розничное подразделение ВТБ получило 69,2 млрд рублей — в два с лишним раза больше, чем за 10 месяцев 2016 года.

На четвертом месте оказался банк «Пересвет», санируемый структурами «Роснефти». Он получил прибыль в размере 65,5 млрд рублей. А результат «Газпромбанка» вырос на 31% — до 37,1 млрд рублей. В десятку вошли также «Юникредит Банк», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф Банк» и «Национальный клиринговый центр».

Треть во главе с «Открытием»

Группа «Открытие» и «Бинбанк», один за другим оказавшиеся под управлением ЦБ, по итогам 10 месяцев понесли рекордные убытки. Убыток ФК «Открытие» достиг 351,9 млрд рублей, а его дочернего банка «Траст» — 73 млрд рублей с лишним. «Бинбанк» и входивший с ним в одну группу «Рост Банк» Микаила Шишханова на двоих получили 157,5 млрд рублей убытка.

Потери группы «Открытие» и «Бинбанка» связаны с резервами по проблемным активам, которые пришлось создавать их новым администрациям в последние месяцы. Недавно международное агентство Fitch Raitings писало, что уже созданных резервов, вероятно, будет недостаточно. Видимо, сумма, необходимая, чтобы закрыть все потенциальные риски по «Бинбанку» и «Открытию», действительно еще вырастет, соглашался старший аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко. Но хочется верить, что основная часть резервов под их некачественные активы уже создана, и в дальнейшем убытки этих банков не будут так давить на результат всего сектора, говорил он.

Помимо «Открытия» и «Бинбанка», существенные убытки в январе — октябре показали банки «Российский капитал» (17,7 млрд рублей), «БМ-Банк» (входит в группу ВТБ, 15,8 млрд рублей) и «Советский» (свыше 10 млрд рублей). Убыток в размере более 1 млрд рублей продемонстрировал 21 банк. Среди них — санируемые крымский «Генбанк» и татарстанский «Тимер Банк», «Зенит» (контролируется «Татнефтью»), проблемный «Восточный банк» и др.

В целом по сектору убыточными остаются чуть менее трети кредитных организаций — 175 из 572, — действовавших на 1 ноября. Многие из них получают отрицательный результат не первый год.

Концы с концами

Если не брать в расчет результаты крупнейших игроков, то ситуация с прибылью банковской системы обстоит не лучшим образом, говорит эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт. Были надежды, что в результате очищения сектора от нехороших, убыточных игроков, дела пойдут в гору. Этого не произошло: доля убыточных банков год от года колеблется, но остается стабильно большой, констатирует он.

По словам Арта, рентабельность у рядовых банков резко снизилась по нескольким причинам: на валютных спекуляциях сейчас не заработаешь, сколько можно было заработать раньше, кредиты подешевели и их стало меньше. Маржа банковского бизнеса падает, а многие банки не очень профессионально работают с низкой маржой, объясняет эксперт. «Критичной ситуации нет, но ситуация примерно как в российском бизнесе: сводят концы с концами», — говорит Арт.