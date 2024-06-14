Чемпионат Европы по футболу стартует в эпоху турбулентности

Сборная Германии . Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Хозяевам соревнований в матче со сборной Шотландии предоставляется прекрасная возможность реабилитироваться за три неудачных старта подряд. Но в ЧЕ не будет принимать участие сборная России, подробнее — в материале «Реального времени».

Старт ЧЕ в Германии

Завершившийся клубный евросезон, казалось бы, демонстрирует успешную поступь немецкого футбола — «Боруссия» из Дортмунда и «Байер 04» из Леверкузена дошел до финалов. Лучшего клубного результата в совокупности добились только итальянцы с финалистом «Фиорентиной» и обладателем Кубка Кубков «Аталантой». Но правило Босмана не позволяет судить об успехе европейских клубов, как о показателе развития национального футбола. Приходится откинуть формулу «сильные клубы — сильная сборная», как пережившую свое время.

Поэтому попытка анализа состояния сборных «здесь и сейчас» возможна с учетом отборочных турниров к чемпионату Европы и участию в Лиге наций. Но и здесь в отношении немцев все непросто, поскольку на правах хозяев они не принимали участие в отборе к чемпионату Европы. Кроме того, был замечен тренд: немцы проваливали европейские чемпионаты, в которых не участвовали российские сборные. На ЧЕ-1984 и ЧЕ-2000, где не было наших команд, они не могли выйти из группы. Между тем на чемпионатах с участием россиян стали призерами: бронзовыми — на ЧЕ-1988, серебряными — на ЧЕ-1992 (с участием сборной СНГ) и золотыми — на ЧЕ-1996. С памятного ЧЕ-2008, где россияне завоевали бронзу, немцы опять были на пьедестале: серебро — в 2008-м и две бронзы в — 2012 и 2016. Исключения были, но редко.

Немцы в последние 40 лет зачастую проваливают европейские чемпионаты, в которых не участвуют наши сборные СССР, СНГ или России. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скандалы европейского и мирового футбола

Конец отборочного цикла чемпионата Европы, после которого жизнь на уровне сборных замерла, запомнился рядом скандалов. Перед последним матчем отбора со сборной Молдовы были отчислены за вечеринку в ночном клубе три футболиста Чехии Якуб Брабец из «Ариса», Ян Кухта из «Спарты» и Владимира Цоуфал из «Вест Хэма». Ранее четыре игрока юношеской сборной Польши Филип Вольский, Ян Лабендзкий, Филип Розга, Оскар Томчик покинули свои команды по той же причине перед стартом чемпионата мира для игроков не старше 17 лет.

Здесь можно вспомнить нашумевшую историю российских сборников Александра Кокорина и Павла Мамаева. Не исключено, что подобные скандалы не помешают и чехам, и полякам выступить на стартующем чемпионате Европы вполне успешно для себя. Во всяком случае: эпизоды из прошлого, когда Италия выигрывала чемпионаты мира 1992 и 2006 годов, происходили на фоне громкого расследования договорных матчей. Также и Бельгия в аналогичной ситуации в начале 1980 годов на уровне сборных выступала великолепно.

Бельгийцы празднуют. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Любопытно, что новый наставник Чехии Иван Гашек вернул в сборную проштрафившихся Кухту и Цоуфала.

Спасибо Рубиалесу за уход перед ЧМ в России

Можно вспомнить историю с отставкой перед стартом на крупном турнире — это было перед чемпионатом мира в России 2018 года, когда за двое суток до первого матча Испания рассталась с тренером Хуленом Лопетеги. Даже его тренерская работа, включившая в себя 14 побед и 6 ничьих в 20 матчах, не остановила руководство Федерации футбола Испании, которому не понравились переговоры тренера сборной с мадридским «Реалом». Это обернулось победой сборной России над Испанией в серии пенальти.



Традиционно сильно провела отбор сборная Бельгии, которая будет привлекать дополнительное внимание, поскольку с ней работает экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Более того, половина тренерско-административного штаба бельгийцев ранее трудилась в «Спартаке». Это и тренер-ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по физподготовке Владимир Чепзанович. В последние годы Бельгия стала чемпионом отборочных турниров, стартовав в 2014-м с 8 победами и 2 ничьими. Далее последовали 7 побед, 2 ничьи и поражение в отборе на ЧЕ-2016, затем — 19 побед и 1 ничья в двух следующих отборах. Сейчас было 6 побед, 2 ничьи и 1-е место в группе с Австрией, Швецией.

Сильно провела отбор сборная Бельгии. В последние годы она вообще стала чемпионом отборочных турниров. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Именно игра со шведами омрачила турнирный путь Бельгии, поскольку она была прекращена при счете — 1:1. В перерыве стало известно о теракте в центре города, когда были застрелены два болельщика сборной Швеции и ранен еще один. Матч остановили и не стали доигрывать. Похожий случай был на французском чемпионате Европы 2016-го, когда во время отборочного турнира был совершен теракт в редакции журнала «Шарли Эбдо». Если привести в пример многочисленные переносы матчей с участием сборной Израиля, которая доигрывала отбор на Евро на нейтральных полях, то нельзя не констатировать: Евро-2024 стартует в условиях политической турбулентности.

